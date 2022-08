Serie A, Sassuolo-Lecce 1-0: un eurogol di Berardi stende i pugliesi, prima gioia per Dionisi

SASSUOLO-LECCE 1-0

L’attaccante neroverde celebra al meglio il rinnovo di contratto con una splendida e decisiva rete nel primo tempo

Il Sassuolo coglie la prima vittoria in campionato nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. In casa contro il Lecce basta un eurogol di Domenico Berardi per piegare 1-0 i pugliesi, incapaci di reagire allo svantaggio sul finire del primo tempo. L’attaccante neroverde festeggia così il rinnovo di contratto fino al 2027 e manda un segnale al ct Mancini, per la squadra di Baroni arriva la seconda sconfitta in altrettante partite.

LA PARTITA

Un super Domenico Berardi regala al Sassuolo la vittoria 1-0 contro il Lecce, primo successo per Dionisi mentre Baroni deve fare i conti col secondo ko consecutivo. Nell’anticipo della seconda giornata di Serie A, al Mapei Stadium, il primo a rendersi pericoloso è proprio Berardi al 22’ con un tiro a giro che sfiora il palo (è il preludio all’odierno Berardi-show). Ceesay risponde poco dopo la mezz’ora ma Erlic salva in calcio d’angolo. Occasione super per gli ospiti, ma è il Sassuolo a passare in vantaggio al 40’ ancora con uno scatenato Berardi: davvero straordinario il gol dell’attaccante fresco di rinnovo, che su calcio d’angolo calcia al volo dal limite dell’area una palla respinta dalla difesa avversaria. Tiro fulminante e imprendibile all’angolino. Neroverdi scatenati e dopo appena tre minuti Matheus Henrique sfiora il raddoppio, ma il suo pallonetto è neutralizzato da Falcone. Nella ripresa il Sassuolo controlla mentre il Lecce fa molta fatica a reagire, ancora Berardi ci prova da lontano ma la palla è di poco alta. Poi il caldo comincia a farsi sentire e nonostante i due cooling break la partita scivola via senza emozioni fino al triplice fischio.

LE PAGELLE

Maxime Lopez 6,5 – Spadroneggia in mezzo al campo con velocità e piedi buoni, assist per i compagni e filtro in fase difensiva

Berardi 7,5 – Festeggia al meglio il rinnovo fino al 2027, gol splendido e vicino al gol in altre occasioni, ottima prestazione

Strefezza 6 – Ci prova più dei suoi compagni, è una spina nel fianco quando accelera, pericoloso sulla fascia con i suoi cross

Di Francesco 5 – L’ex della partita esce all’intervallo dopo un primo tempo incolore, prova mediocre dell’attaccante figlio d’arte

IL TABELLINO

SASSUOLO-LECCE 1-0

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6, Toljan 6, Erlic 6,5, Ferrari 6, Rogerio 6,5, Frattesi 6 (35’ st Harroui sv), Maxime Lopez 6,5, Matheus Henrique 5,5 (24’ st Thorstvedt sv), Berardi 7,5, Pinamonti 5,5 (24’ st Defrel sv), Kyriakopoulos 6 (50’ st Ayhan sv). A disp.: Ruan, Marchizza, Obiang, Alvarez, Ceide, Russo, Pegolo. All. Dionisi 6,5

LECCE (4-3-3): Falcone 5,5, Gendrey 5,5, Blin 5, Baschirotto 5, Gallo 5,5, Bistrovic 5, Hjulmand 5, Gonzalez 5,5 (35’ st Askildsen sv), Strefezza 6 (45’ st Listkowski sv), Ceesay 6 (35’ st Colombo sv), Di Francesco 5 (1’ st Banda 5,5). A disp.: Tuia, Ciucci, Lemmens, Frabotta, Helgason, Askildsen, Persson, Rodriguez, Brancolini, Bleve. All. Baroni 5,5

Marcatori: pt 40’ Berardi (S)

Note: ammoniti Matheus Henrique, Berardi, Gonzalez, Rogerio, Frattesi, Toljan.

Arbitro: Colombo 6

LE STATISTICHE

Era dallo scorso 10 aprile contro l’Atalanta che il Sassuolo non vinceva un match interno di Serie A; chiusa una striscia di tre gare casalinghe senza i tre punti (1N,2P).

Grazie alla rete siglata contro il Lecce Domenico Berardi ha raggiunto Giacomo Bonaventura come secondo italiano ad aver trovato la rete in tutte le ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2013/14 al 2022/23).

Domenico Berardi, al primo gol in questo campionato, ha preso parte a quattro reti (tre gol e un assist) in tre presenze di Serie A contro il Lecce.

Era dalla partita contro la Lazio del 12 dicembre scorso che Domenico Berardi non realizzava una rete in Serie A con una conclusione da fuori area.

Il Sassuolo ha vinto 11 delle ultime 14 sfide di Serie A contro squadre neopromosse (1N,2P) segnando 34 gol nel parziale (2.4 a partita).

Era dalla vittoria contro l’Inter dello scorso 20 febbraio (2-0) che il Sassuolo non collezionava un clean sheet in Serie A.

Il Lecce ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie A giocate in Emilia Romagna, subendo una media di 2.5 reti a partita (10)

Il Lecce ha perso quattro delle ultime cinque gare in Serie A (1V) tra cui le ultime tre disputate in ordine di tempo; era dal periodo compreso tra il febbraio 2020 e il luglio 2020 che i salentini non subivano almeno tre ko di fila nel torneo (sei in quel caso).

Il Lecce ha perso le prime due gare stagionali in Serie A come nella precedente partecipazione al torneo (2019/20); era dalle edizioni 93/94 e 97/98 che i giallorossi non iniziavano due stagioni di Serie A di fila con due sconfitte nelle prime due giornate.

Era dal pareggio contro il Cagliari (0-0 il 12 luglio 2020) che il Lecce non chiudeva una gara di Serie A senza trovare la via del gol.