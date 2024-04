Serie A, Sassuolo-Lecce 0-3: colpo salvezza per Gotti

SASSUOLO-LECCE 0-3

La squadra di Ballardini affonda sotto i colpi di Gendrey, Dorgu e Piccoli e resta al penultimo posto

Il Lecce batte 0-3 il Sassuolo nel lunch match della 33esima giornata di Serie A e piazza un colpo fondamentale per la salvezza, allungando a + 8 sulla zona retrocessione (in attesa di Torino-Frosinone). I salentini la indirizzano già nel primo tempo: all'11' Gendrey la sblocca con un'incornata sugli sviluppi di calcio piazzato, al 15' Dorgu raddoppia approfittando di una dormita della retroguardia neroverde. Nella ripresa ci pensa poi Piccoli a calare il tris che spegne ogni speranza di rimonta per i padroni di casa. Gotti mette i suoi al sicuro, Ballardini resta al penultimo posto e il miracolo si fa sempre più complicato.

LA PARTITA

Il Sassuolo parte su ritmi piuttosto bassi, rischia subito sugli sviluppi di un corner (colpo di testa di Blin alto di poco), poi incassa il gol dello 0-1, di nuovo da un calcio piazzato: Consigli non preciso nell'uscita, Thorstvedt si fa sovrastare da Gendrey, che incorna in rete sulla punizione pennellata da Oudin. I neroverdi sono completamente in bambola e al quarto d'ora subiscono il raddoppio: Gallo affonda con facilità sulla sinistra, crossa per Dorgu che è completamente libero di battere Consigli dal cuore dell'area. Ancora incerto in uscita il portiere, completamente inesistente la marcatura di Erlic. I padroni di casa abbozzano una reazione alzando il baricentro e affidandosi a un possesso palla che, però, genera solo un colpo di testa di Pinamonti al 24'. Palla a fil di palo con Falcone in controllo. Il primo tiro nello specchio lo effettua lo stesso Pinamonti nei minuti di recupero, una girata senza troppa pretese dopo la quale si chiude il primo tempo, tra i fischi del Mapei Stadium.

A inizio ripresa Ballardini si gioca il tutto per tutto col triplo cambio Volpato-Mulattieri-Doig, ma a sfiorare il gol nei primi minuti è di nuovo il Lecce. L'inserimento di Dorgu coglie ancora impreparata la difesa del Sassuolo, ma il suo colpo di testa sporco è allontanato da Ferrari a pochi centimetri dalla riga di porta. I ragazzi di Ballardini si riversano in avanti, ma alla prima ripartenza sprofondano: Krstovic verticalizza per Piccoli, che brucia facilmente Ferrari in velocità e infila Consigli per il tris. L'attaccante va poi vicino al poker cinque minuti dopo, ma questa volta l'uscita di Consigli gli sbarra la strada. Il Sassuolo ha un timido sussulto al 71' con un colpo di testa di Mulattieri, controllato agevolmente da Falcone, poi va vicino al gol all'83' con un inserimento di Toljan, sulla cui conclusione si immola Baschirotto. Dopodiché la squadra si spegne e nel finale c'è spazio solo per la festa dei tantissimi tifosi leccesi accorsi a Reggio Emilia.

LE PAGELLE

Erlic 4,5 - In affanno costante quando il Lecce riparte, sconfortante il modo in cui spalanca a Dorgu la porta per lo 0-2.

Laurienté 5 - Sembrava rigenerato dai tre gol messi a referto nelle due partite precedenti, arriva invece un deciso passo indietro fatto di scarsa brillantezza e parecchio nervosismo.

Henrique 6 - È il solo che sembra avere qualche idea di gioco. Regia attenta e verticalizzazioni però non bastano a illuminare una squadra sempre più spenta.

Dorgu 7 - Schierato largo a sinistra davanti a Gallo sembra aver trovato la sua zona di comfort ideale. Segna, sfiora un altro gol nella ripresa e in generale rappresenta una spina nel fianco per la difesa del Sassuolo in ogni ripartenza.

Oudin 6,5 - Quantità e sostanza in fase difensiva, qualità e concretezza nella metà campo avversaria. Da una sua bella parabola su calcio piazzato nasce il gol che sblocca l'incontro.

Piccoli 7 - Tanto lavoro sporco nel primo tempo per aiutare la squadra a salire e a sfruttare al meglio i contropiedi. Nella ripresa è invece lui a chiudere in gol quello che vale il definitivo 0-3.

IL TABELLINO

Sassuolo-Lecce 0-3

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 4,5; Toljan 5,5, Erlic 4,5, Ferrari 4,5, Viti 5 (1' st Doig 6); Henrique 6, Thorstvedt 5 (20' st Lipani 5,5); Defrel 5 (1' st Volpato 5,5), Bajrami 5 (1' st Mulattieri 5,5), Laurienté 5 (39' st Ceide sv); Pinamonti 5,5.

Allenatore: Ballardini 4,5

Lecce (4-4-2): Falcone 6; Gendrey 7 (39' st Venuti sv), Baschirotto 6,5, Pongracic 6,5, Gallo 6,5; Oudin 6,5, Rafia 6 (11' st Gonzalez 6), Blin 6,5, Dorgu 7 (30' st Berisha 6); Krstovic 6,5 (39' st Pierotti sv), Piccoli 7 (30' st Sansone 6).

Allenatore: Gotti 7

Arbitro: Doveri

Marcatori: 11' Gendrey (L), 15' Dorgu (L), 16' st Piccoli (L)

Ammoniti: Laurienté (S)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Il Lecce ha raccolto 10 punti dall’arrivo di Gotti in cinque giornate di Serie A (3V, 1N, 1P), meno solo della Lazio (12) in questo periodo nella competizione.

• Il Lecce ha raccolto quattro clean sheets in cinque partite dall’arrivo di Gotti: ne aveva raccolti quattro sommando le precedenti 34 gare nella competizione.

• Per la prima volta in un match di Serie A il Lecce ha battuto il Sassuolo e ha segnato 3 gol contro il Sassuolo: ne aveva segnati 5 in totale nei 5 precedenti incontri, collezionando due pareggi e tre sconfitte.

• In quattro delle ultime sei partite casalinghe di Serie A, il Sassuolo ha subito almeno tre gol.

• Il Lecce non vinceva due partite di fila in Serie A da gennaio 2023 (tre in quel caso).

• Cinque gol per Roberto Piccoli in questo campionato: eguagliato il suo record in un singolo torneo di Serie A (cinque con lo Spezia 20/21).

• Il Lecce è – al pari di Inter e Roma – una delle tre squadre che da inizio 2024 in Serie A conta almeno due difensori con almeno due gol segnati (Dorgu e Gendrey).

• Era dal 2 maggio 2004 contro l’Inter (Bovo e Tonetto in quel caso) che il Lecce non vantava due difensori a segno nello stesso match di Serie A.

• Il Lecce non segnava due gol nei primi 15 minuti di un match di Serie A dal 2 ottobre 2005 contro il Cagliari (in casa e l’allenatore avversario era proprio Ballardini); in trasferta l'ultima volta risaliva al 18 gennaio 2004 (Reggina-Lecce).

• Era dal 27 novembre 2023 contro il Verona che il Lecce non segnava almeno due gol in un match di Serie A giocato in trasferta.

• Il Lecce non segnava almeno tre gol in una trasferta di Serie A dal 9 febbraio 2020 contro il Napoli.

• Solo Dean Huijsen è più giovane di Patrick Dorgu (2004) tra i difensori con almeno due gol segnati in questo campionato.

• Terzo assist per Valentino Gallo in questo campionato (30 presenze), ne aveva collezionato solo uno nel torneo 2022/23 (32 gare).

• Secondo gol in Serie A per Valentin Gendrey, il primo risaliva al 6 gennaio contro il Cagliari. Anche in quel caso di testa e su assist di Oudin.

• Era dal 28 novembre 2020 contro l’Inter che il Sassuolo non subiva due gol in casa nei primi 15 minuti di gioco in un match di Serie A.

• Jeremy Toljan raggiunge oggi le 200 presenze in carriera nei cinque maggiori campionati europei. Per Gian Marco Ferrari traguardo delle 250 presenze in Serie A.

• Record di occasioni create per Antonino Gallo in un match di Serie A: cinque, prima volta nella sua carriera.