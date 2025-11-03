Serie A, Sassuolo-Genoa 1-2: Ostigard decide al 93’, prima vittoria per il Grifone

LE STATISTICHE

Dalla sua stagione d'esordio nei maggiori cinque tornei europei (dal 2019/20), Ruslan Malinovskyi ha realizzato 19 gol da fuori area, tutti in Serie A; solo Lionel Messi (23), Kylian Mbappè (22) hanno segnato più di lui dalla distanza (19 come Kevin De Bruyne) nel periodo in queste competizioni.

Domenico Berardi ha realizzato il suo 150° gol con la maglia del Sassuolo tra tutte le competizioni. dalla sua prima stagione con i neroverdi (dal 2012/13), solo Ciro Immobile (207 con la Lazio) e Lautaro Martínez (158 con l'Inter) hanno tagliato il traguardo delle 150 reti dalla sua stagione d’esordio con il club neroverde (dal 2012/13).

Il Genoa è tornato al successo in un match di Serie A per la prima volta dal 24 maggio scorso (3-1 in trasferta contro il Bologna in quel caso).

Il Sassuolo ha perso due match interni di fila in un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal febbraio 2024 (contro Empoli e Napoli in quel caso).

Il Sassuolo (2V, 3P) ha perso tre dei primi cinque match interni in un singolo torneo di Serie A per la seconda partecipazione consecutiva (2N, 3P anche nel 2023/24).

Domenico Berardi ha ritrovato il gol in un match casalingo in Serie A per la prima volta dal 23 settembre 2023 (contro la Juventus in quel caso).

Ruslan Malinovskyi – che oggi raggiunge le 50 presenze con la maglia del Genoa tra tutte le competizioni – ha realizzato un gol in un match di Serie A per la prima volta dopo 528 giorni (sempre con il Grifone contro il Bologna in quel caso, il 24 maggio 2024).

Il gol di Ruslan Malinovskyi è il primo segnato dal Genoa sugli sviluppi di palla inattiva in Serie A da quello segnato da Vitinha contro il Bologna, il 24 maggio scorso (anche in quel caso a seguito di un calcio d'angolo).

Leo Ostigard ha trovato il suo secondo gol in Serie A dopo la prima rete nel torneo realizzata il 30 settembre 2023 con la maglia del Napoli contro il Lecce. Entrambi le reti del difensore sono arrivati di testa e sugli sviluppi di una punizione indiretta.

Il gol di Leo Ostigard (92’ 18”) è quello più tardivo realizzato in trasferta dal Genoa in Serie A da quello di Andrea Pinamonti (96’ 19”) contro l’Udinese, il 5 luglio 2020.

Solo Hakan Calhanoglu (otto) ha fornito più assist su sviluppi di palla inattiva di Aaron Martin (sei come Paulo Dybala) nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2023/24).