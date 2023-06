Serie A, Sassuolo-Fiorentina 1-3: i viola avvisano il West Ham

sassuolo-fiorentina 1-3

A cinque giorni dalla finale di Conference, la formazione di Italiano batte i neroverdi e chiude il campionato con 56 punti. Dionisi resta a 45

L'ultima giornata di Serie A si apre con il successo della Fiorentina per 3-1 in casa del Sassuolo. Al Mapei Stadium, Cabral sblocca al 46', poi i neroverdi pareggiano con il rigore di Berardi (71'). A regalare i tre punti viola ci pensa Saponara che, entrato dalla panchina, segna il 2-1 al 79' e regala a Gonzalez il pallone del tris (83'). Italiano si avvicina così con un successo alla finale di Conference League con il West Ham.

LA PARTITA

La Fiorentina si avvicina alla finale di Conference League con il West Ham battendo 3-1 il Sassuolo nell'ultima giornata di Serie A. Si chiude con un ko, invece, il campionato dei neroverdi. Sono gli ospiti a rendersi pericolosi nel corso del primo tempo: la più grande occasione è per Cabral, che di testa colpisce il palo, mentre i padroni di casa puntano sui guizzi di Berardi che, però, nel primo tempo riesce solo a procurare (e a incassare) ammonizioni. Ben più acceso l'inizio di secondo tempo: dopo neanche un minuto, Russo, schierato in porta al posto di Consigli, respinge male e lascia la conclusione vincente a Cabral, che da pochi passi firma il vantaggio.

Il Sassuolo pareggia al 70' con un altro rigore di Berardi, procurato proprio dal brasiliano per un fallo di mano. La carta vincente, allora, Italiano la pesca dalla panchina: è Saponara che, entrato al 73' insieme a Venuti al posto di uno spento Ikoné e di Dodo, trova un meraviglioso destro sotto l'incrocio dei pali che vale il 2-1 al 79'. Passano quattro minuti ed ecco il tris, grazie ad un altro giocatore alzatosi dalla panchina: cross di Saponara e colpo di testa vincente di Nico Gonzalez, che insacca sbattendo poi contro il palo. La rete dell'argentino chiude i giochi: finisce 3-1 e con la Fiorentina pronta per la sfida al West Ham nella finale di Conference League di Praga. Il tris del Mapei, inoltre, potrebbe valere l'ottavo posto (se il Torino non batte l'Inter) e l'Europa garantita in caso di squalifica della Juventus. Il Sassuolo, invece, chiude il suo campionato con un ko e un totale di 45 punti.

LE PAGELLE

Tressoldi 5 - In difficoltà su Cabral per tutto il match, rimedia la seconda espulsione consecutiva in casa con due gialli quantomeno evitabili.

Berardi 6,5 - Chiude con un altro gol su rigore quello che potrebbe essere l'ultimo campionato disputato con la maglia del Sassuolo.

Cabral 6,5 - Sblocca la sfida con un gol da vero numero 9: al posto giusto al momento giusto. Causa il rigore del momentaneo 1-1, ma nulla di irreparabile.

Saponara 7,5 - Decide la sfida prima con un capolavoro dalla distanza, poi con l'assist a Nico Gonzalez sulla rete che chiude i giochi.

IL TABELLINO

SASSUOLO-FIORENTINA 1-3

Sassuolo (4-3-3): Russo 5; Toljan 6, Tressoldi 5, Ferrari 5,5 (1' st Romagna 6), Rogerio 5; Harroui 6, Lopez 5,5 (13' st Bajrami 5,5), Henrique 6; Berardi 6,5 (39' st Muldur sv), Pinamonti 5,5 (29' st Marchizza 6), Ceide 6 (13' st Defrel 6). A disp.: Pegolo, Consigli, Zortea, Erlic, Obiang, Frattesi. All.: Dionisi 5,5

Fiorentina (4-3-3): Cerofolini 6; Dodo 6 (28' st Venuti 6), Martinez Quarta 6,5, Ranieri 6, Terzic 5,5; Castrovilli 6, Amrabat 6 (37' st Bianco sv), Duncan 6 (13' st Bonaventura 6); Ikoné 6 (28' st Saponara 7,5), Cabral 6,5, Kouamé 5,5 (13' st Gonzalez 7). A disp.: Terracciano, Vannucchi, Biraghi, Milenkovic, Igor, Mandragora, Jovic, Sottil, Brekalo. All.: Italiano 7

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 1' st Cabral (F), 26' st rig. Berardi (S), 34' st Saponara (F), 38' st Gonzalez (F)

Ammoniti: Terzic (F), Berardi (S), Ranieri (F), Kouamé (F), Tressoldi (S), Cabral (F), Marchizza (S)

Espulsi: al 36' st Tressoldi (S) per somma di ammonizioni, al 42' st Rogerio (S) per proteste

Note: recupero 1'+3'

LE STATISTICHE OPTA

• Domenico Berardi (113 con il Sassuolo) ha eguagliato Dries Mertens (113 con il Napoli) al decimo posto tra i giocatori che hanno realizzato più gol in Serie A vestendo un’unica maglia nella competizione.

• Da inizio marzo la Fiorentina è la formazione che ha ottenuto più punti in Serie A (28, 8V, 4N, 2P).

• La Fiorentina ha chiuso la seconda stagione di Serie A consecutiva come squadra che ha subito meno tiri (346), dopo che non ci era mai riuscita in precedenza da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05).

• Solo contro il Milan (18, 11+7) Domenico Berardi ha partecipato a più marcature che contro la Fiorentina in Serie A (14, 10+4)

• Il Sassuolo ha perso 17 partite in una singola stagione in Serie A per la prima volta dal 2017/18 (17 anche in quel caso).

• Il Sassuolo ha perso due partite consecutive in casa per la seconda volta da inizio anno in Serie A (vs Sampdoria e Lazio).

• Arthur Cabral ha realizzato 10 gol in 42 partite con la Fiorentina in Serie A, l'ultimo giocatore della Viola ad impiegare meno partite a raggiungere le 10 reti è stato Giovanni Simeone nel 2018 (31).

• Prima di Ruan, l'ultimo giocatore che ha ricevuto un cartellino rosso in due presenze consecutive di Serie A era stato Armando Izzo, con il Torino nel 2020.

• Riccardo Saponara ha segnato quattro gol in questo campionato, non faceva meglio in una singola stagione di Serie A dal 2015/16 (cinque).

• Riccardo Saponara ha segnato un gol e servito un assist nella stessa partita di Serie A per la prima volta da settembre 2021 (contro il Genoa).

• Nelle ultime due stagioni ( dal 2021/22) solo Dusan Vlahovic (17) ha segnato più gol di Nicolás González (13) con la Fiorentina in Serie A.

• Solo il Lille (11) ha segnato più gol su rigore rispetto al Sassuolo (nove) tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei in questa stagione.

• Il Sassuolo non ha trovato il successo per sei partite consecutive in Serie A (2N, 4P) per la prima volta dallo scorso gennaio (otto in quel caso).

• Il Sassuolo ha subito due espulsioni in una partita di Serie A per la prima volta da maggio 2019 (contro l’Atalanta).

• Alessandro Russo (classe 2001) ha giocato la sua prima partita in Serie A, inoltre è il portiere italiano più giovane ad essere partito titolare nel torneo in corso.

• Gian Marco Ferrari (157) ha raggiunto Francesco Acerbi al sesto posto tra i giocatori del Sassuolo con più presenze in Serie A.

• Lorenzo Venuti ha giocato la sua 100ª partita con la Fiorentina in tutte le competizioni.