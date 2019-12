Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-2: Ragatzu salva Maran al 90'

SASSUOLO-CAGLIARI 2-2

Finale da brividi al Mapei Stadium, dove il Cagliari riesce a pareggiare contro il Sassuolo al 90' grazie al destro di Ragatzu. Nel primo tempo i neroverdi si portano sul 2-0 con le reti di Berardi (7') e Djuricic (36'), ma nella ripresa arriva la rimonta della squadra di Maran: Joao Pedro accorcia di testa al 51' prima della zampata finale dell'attaccante sardo. Berardi sbaglia un rigore al 65'. Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-2: le foto del match

























LA PARTITA

Sei giorni dopo la clamorosa vittoria contro la Samp, il Cagliari rimonta nuovamente un doppio svantaggio anche se stavolta il punto guadagnato è uno solo. Un pareggio che comunque può fare contento Maran, che con 29 punti resta agganciato alla Roma e rimane imbattuto dallo scorso 1 settembre (1-2 in casa contro l'Inter).

L'avvio del Cagliari è terribile, con il Sassuolo che passa al primo contropiede quando sul cronometro sono passati 7 minuti: Djuricic lancia in verticale Berardi, che sfonda a destra e calcia trovando la leggera deviazione di Pisacane che mette fuori causa Rafael. I sardi soffrono la velocità degli attaccanti neroverdi, che al 30' per poco non confezionano il raddoppio (sinistro a lato di Djuricic). Il bis è comunque soltanto rinviato, visto che al minuto 36 Toljan sfrutta un ottimo servizio di Berardi per colpire a destra e servire Djuricic al centro: l'inserimento è perfetto e vale il 2-0.

Maran corre ai ripari all'intervallo, inserendo Lykogiannis per il disastroso Pellegrini e Cerri per l'evanescente Simeone. Joap Pedro, all'improvviso, riapre la gara al 52' (colpo di testa sull'uscita di Turati) ma Berardi al 63' potrebbe chiuderla nuovamente: dal dischetto (fallo col braccio di Lykogiannis), però, l'attaccante colpisce la parte bassa della traversa. Un errore che costa caro, vista la beffa firmata Ragatzu allo scadere: Joao Pedro riesce a toccare per l'attaccante sardo, che fa secco Turati sul primo palo e torna a gioire con la maglia del Cagliari otto anni dopo l'ultima volta.



LE PAGELLE

Berardi 6,5 - Rientra dall'infortunio e fa la differenza. Apre il match e ispira l'attacco con qualità, l'unico errore è il rigore calciato sulla traversa.

Toljan 7 - Spinge forte e senza pause. Nel primo tempo serve un bell'assist a Djuricic, nella ripresa si guadagna un calcio di rigore.

Boga 5,5 - Non incide come potrebbe, restando un po' troppo estraneo alla manovra. Può e deve fare di più.

Pellegrini 4,5 - Fase difensiva da incubo, con Berardi che dalla sua parte fa un po' quello che vuole. L'unica nota positiva riguarda qualche accelerazione sulla fascia: Maran lo boccia dopo un tempo.

Ragatzu 7,5 - Maran lo butta dentro per l'assalto finale e ripaga la fiducia con il gol del pareggio al 90'. Otto anni dopo torna a segnare con la maglia rossoblù.

Joao Pedro 6,5 - Ha una sola chance e la sfrutta. Sono già 10 le reti in campionato.



IL TABELLINO

SASSUOLO-CAGLIARI 2-2

Sassuolo (4-2-3-1): Turati 5,5; Toljan 7, Marlon 6 (1' st Peluso 6), Romagna 6, Kyriakopoulos 6; Magnanelli 5,5, Locatelli 6; Berardi 6,5 (29' st Traoré 6), Djuricic 6,5 (44' st Obiang sv), Boga 5,5; Caputo 6.

A disp.: Pegolo, Russo, Duncan, Muldur, Raspadori, Ferrari, Tripaldelli, Mazzitelli, Bourabia. All.: De Zerbi 6

Cagliari (4-3-1-2): Rafael 6; Cacciatore 6, Pisacane 5,5, Klavan 6, Pellegrini 4,5 (1' st Lykogiannis 5,5); Nandez 5,5 (33' st Ragatzu 7,5), Cigarini 6, Rog 6; Nainggolan 6; Joao Pedro 6,5, Simeone 5 (1' st Cerri 5,5).

A disp.: Aresti, Ciocci, Faragò, Lykogiannis, Mattiello, Pinna, Walukiewicz, Deiola, Ionita, Oliva. All.: Maran 6

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 7' Berardi (S), 36' Djuricic (S), 6' st Joao Pedro (C), 45' st Ragatzu (C)

Ammoniti: Klavan, Pellegrini, Rog, Pisacane (C); Berardi, Magnanelli, Djuricic (S)

Espulsi: -

Note: 20' st Berardi (S) colpisce una traversa su rigore

LE STATISTICHE

• Per il secondo match consecutivo il Cagliari rimonta dopo essere andato in svantaggio di due reti (pareggio in questo incontro dopo il successo contro la Samp).

• Solo la Lazio (24) e il Cagliari (19) hanno segnato più gol in casa del Sassuolo (18) in questa Serie A.

• João Pedro è il secondo giocatore nella storia del Cagliari ad andare in doppia cifra in un singolo campionato di Serie A nelle prime 15 gare, dopo Luigi Riva nelle stagioni 1968/69 e 1973/74.

• Il Cagliari si conferma la squadra che ha giocato più partite di Serie A in casa del Sassuolo (sei) senza mai trovare il successo.

• Il Cagliari è imbattuto da 13 incontri di Serie A (8V, 5N), la serie in corso senza sconfitte attualmente più lunga nella competizione.

• Daniele Ragatzu ritrova il gol in Serie A 3199 giorni dopo il precedente (marzo 2011 v Bologna); tre delle sue cinque reti nel massimo campionato sono arrivate da subentrato.

• Domenico Berardi (5:59) ha segnato il gol più rapido da inizio partita per il Sassuolo in questa Serie A: in generale è la prima rete per i neroverdi nei primi 15 minuti di gioco nel torneo in corso.

• Domenico Berardi ha segnato otto gol in 11 presenze in questo campionato, eguagliando il numero di reti messo a segno nella scorsa Serie A (in 35 partite giocate).

• Per la prima volta in carriera, Filip Djuricic ha sia segnato che servito un assist nello stesso incontro di Serie A.

• Filip Djuricic ha servito sei assist in Serie A a sei giocatori differenti.

• Domenico Berardi ha trasformato appena due dei suoi ultimi cinque rigori calciati in Serie A; è il suo sesto errore dal dischetto in Serie A dall'inizio del 2016, nessun giocatore ne conta di più nello stesso periodo (sei anche per Belotti).