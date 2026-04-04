Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-1: Pinamonti e Garcia ribaltano i sardi al Mapei Stadium

Nel trentunesimo turno di Serie A il Sassuolo ribalta il Cagliari, la sfida al Mapei Stadium finisce 2-1. Gara piuttosto bloccata nella prima metà di primo tempo, poi arriva l’episodio che rompe l’equilibrio: scavetto di Folorunsho per Esposito, Idzes tocca di mano davanti a Muric e Chiffi che (dopo controllo Var) assegna il penalty in favore degli ospiti. Al 30’ è proprio Esposito a presentarsi dal dischetto, il portiere degli emiliani intuisce e tocca ma non riesce ad impedire il vantaggio sardo. Nella ripresa i neroverdi hanno tutt’altra intensità, e al 50’ pareggiano subito i conti: sinistro al veleno di Garcia che si spegne all’angolino basso sugli sviluppi di corner.