Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-1: Pinamonti e Garcia ribaltano i sardi al Mapei Stadium

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Esposito su rigore illude i rossoblù, rimonta emiliana completata dall’attaccante ex Inter: altri tre punti per Grosso
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Nel trentunesimo turno di Serie A il Sassuolo ribalta il Cagliari, la sfida al Mapei Stadium finisce 2-1. Gara piuttosto bloccata nella prima metà di primo tempo, poi arriva l’episodio che rompe l’equilibrio: scavetto di Folorunsho per Esposito, Idzes tocca di mano davanti a Muric e Chiffi che (dopo controllo Var) assegna il penalty in favore degli ospiti. Al 30’ è proprio Esposito a presentarsi dal dischetto, il portiere degli emiliani intuisce e tocca ma non riesce ad impedire il vantaggio sardo. Nella ripresa i neroverdi hanno tutt’altra intensità, e al 50’ pareggiano subito i conti: sinistro al veleno di Garcia che si spegne all’angolino basso sugli sviluppi di corner.
Gli uomini di Pisacane inizialmente accusano il colpo, poi però tornano a farsi vedere nella metà campo avversaria. Grosso corre ai ripari ed effettua un paio di cambi, che si rivelano poi decisivi: Bakola sviluppa sulla sinistra al 78’, Pinamonti riceve spalle alla porta e completa la rimonta bucando Caprile sul primo palo. Tre punti per il Sassuolo, che sale a quota 42: il Cagliari resta fermo a 30.
IL TABELLINO
Sassuolo-Cagliari 2-1
Sassuolo (4-2-3-1): Muric 6; Walukiewicz 6, Romagna 6 (dal 13’ st Coulibaly 6), Idzes 5.5, Garcia 7; Koné 5.5 (dal 24’ st Lipani 6), Thorsvedt 6.5; Berardi 6, Volpato 5.5 (dal 13’ st Matic 6), Laurienté 5.5 (dal 24’ st Bakola 6.5); Pinamonti 7 (dal 37’ st Nzola sv). All. Grosso. A disp. Turati, Zacchi, Satalino, Muharemovic, Felipe, Doig, Iannoni, Fadera, Vranckx, Moro.
Cagliari (3-5-2): Caprile 5.5; Ze Pedro 6 (dal 38’ st Kilicsoy sv), Mina 5.5, Rodriguez 5.5; Palestra 7, Adopo 6 (dal 45’ st Zappa sv), Gaetano 5.5 (dal 30’ st Sulemana sv), Deiola 6, Obert 5.5; Folorunsho 6 (dal 30’ st Borrelli sv), Esposito 7 (dal 45’ st Mendy sv). All. Pisacane. A disp. Albarracin, Raterink, Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Liteta, Belotti.
Arbitro: Chiffi.
Marcatori: 30’ rig. Esposito (C), 50’ Garcia (S), 78’ Pinamonti (S).
Ammoniti: Pinamonti (S).
Espulsi:
LE STATISTICHE
Il Sassuolo (42) è soltanto una delle due squadre neopromosse nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) ad aver ottenuto più di 41 punti dopo le prime 31 gare stagionali di Serie A, insieme all'Hellas Verona (43 nel 2019/20).
Dopo il successo per 2-1 nel match d'andata dello scorso 30 ottobre, il Sassuolo ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Cagliari per la prima volta in Serie A. In generale, i neroverdi hanno ottenuto due successi di fila contro i rossoblù per la seconda volta nel torneo, la prima dal periodo tra maggio e settembre 2017.
Andrea Pinamonti (11 nel 2023/24, 10 nel 2024/25 e otto nel 2025/26) è uno dei quattro giocatori che hanno segnato almeno otto reti in ciascuno degli ultimi tre campionati di Serie A, insieme a Rafael Leão, Christian Pulisic e Lautaro Martínez.
Dopo il gol contro la Juventus, Andrea Pinamonti è andato a segno per due gare consecutive per la seconda volta in questa Serie A, dopo lo scorso febbraio (contro Udinese ed Hellas Verona).
Grazie ai suoi otto gol in questo campionato, Andrea Pinamonti ha fatto guadagnare ben nove punti al Sassuolo nella Serie A 2025/26 (al pari di Santiago Castro con il Bologna). Solo Rasmus Højlund (14 punti), Rafael Leão e Matteo Pellegrino (11 ciascuno) hanno portato più punti alle rispettive squadre nel torneo in corso grazie alle loro reti.
Solamente Francesco Camarda (marzo 2008 - un gol) è più giovane di Darryl Bakola (assist per Andrea Pinamonti - novembre 2007) tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno una rete in questa Serie A.
Il Cagliari ha perso quattro partite consecutive di Serie A per la prima volta dal dicembre 2024, con Davide Nicola in panchina.
Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe di Serie A, lo stesso numero di successi interni rispetto alle precedenti 15 (4N, 7P).
Dopo l’1-3 contro il Pisa, il Cagliari ha perso due trasferte consecutive di Serie A solo per la seconda volta in questa stagione, la prima dallo scorso novembre-dicembre (1-2 v Juventus e Atalanta).
Tra i giocatori italiani che hanno partecipato ad almeno 10 gol in questa Serie A, nessuno è più giovane di Sebastiano Esposito (cinque reti e cinque assist, classe 2002). In generale, solo quattro giocatori in doppia cifra di partecipazioni sono più giovani di lui: Kenan Yildiz (16, classe 2005), Nico Paz (16, classe 2004), Matías Soulé (10, classe 2003) e Rasmus Højlund (12, classe 2003).
Sebastiano Esposito (cinque reti e cinque assist - classe 2002) è soltanto il secondo giocatore nato a partire dagli anni 2000 è arrivato in doppia cifra di partecipazioni con la maglia del Cagliari in un singolo campionato di Serie A, dopo Roberto Piccoli (11) nel 2024/25.
Terza rete su rigore in Serie A per Sebastiano Esposito dopo quelle realizzate contro il Genoa il 21 dicembre 2019 (con l'Inter) e contro l'Atalanta il 22 dicembre 2024 (con l'Empoli).
Dall'inizio della scorsa stagione (2024/25), tra i giocatori nati nel XXI secolo (dal 2001 in avanti), solamente Santiago Castro (10 - settembre 2004) ha segnato più gol in trasferta in Serie A di Sebastiano Esposito (nove - luglio 2002).
Prima rete in Serie A per Ulisses Garcia; il classe 1996 è soltanto il quinto difensore del Sassuolo a trovare il gol nel torneo da fuori area, dopo Marlon Santos (ottobre 2018 v Bologna), Rogerio (giugno 2020 v Hellas Verona), Vlad Chiriches (ottobre 2020 v Torino) e Georgios Kyriakopoulos (maggio 2021 v Lazio).
Il Cagliari ha subito un gol da fuori area segnato da un difensore in Serie A per la prima volta dal 15 settembre 2024: marcatura di Giovanni Di Lorenzo del Napoli in quel caso.