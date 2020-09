Serie A, Sassuolo-Cagliari 1-1: Bourabia risponde a Simeone

SASSUOLO-CAGLIARI 1-1

Inizia con un pareggio la Serie A 2020/21 di Sassuolo e Cagliari che non vanno oltre l'1-1. Davanti ai mille spettatori del Mapei Stadium, i neroverdi di De Zerbi dominano il primo tempo creando diverse occasioni ma senza trovare il gol. Il punteggio si sblocca nell'ultimo quarto d'ora con un botta e risposta tra Simeone, in gol al 77' con un colpo di testa in area piccola e Bourabia che all'87' ha sorpreso Cragno direttamente su punizione. Sassuolo-Cagliari: la partita in foto

















































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Nessun inizio arrembante del Sassuolo di De Zerbi, ma nemmeno lo sgambetto dell'ex Di Francesco ai neroverdi, sfiorato sì ma non portato a termine. Sassuolo-Cagliari 1-1 apre il campionato di due squadre interessanti che a tratti hanno fatto intravedere il potenziale, ma anche mostrato i limiti di un condizione atletica non certo ottimale. Al fischio finale il gusto è agrodolce per entrambe le squadre: il Sassuolo, per aver raddrizzato una partita che nel primo tempo ha dominato senza capitalizzare; il Cagliari per aver strappato un punto in una partita difficile ma rischiando il colpaccio fino a pochi minuti dal termine.

Per De Zerbi qualche recriminazione è d'obbligo. Nel primo tempo il Sassuolo ha giocato un bel calcio, veloce, fatto di scambi a due toccho, sovrapposizioni e palla a terra che ha mandato spesso in tilt la retroguardia del Cagliari. A centrocampo non c'è stata storia e i meccanismi ben più che oleati dei neroverdi hanno spesso travolto la linea dei tre composta da Marin, Rog e il giovane Caligara. Il rammarico, come detto, è tutto nella fase capitalizzativa del gioco. Tante occasioni, zero gol e poche grossi interventi per Cragno, per la serie tutto benissimo fino all'area di rigore. Le conclusioni di Haraslin e Caputo infatti sono passate indolori. Il primo segnale di vita in attacco del Cagliari invece è arrivato poco prima dell'intervallo con Simeone, generoso ma impreciso.

Nella ripresa la partita è cambiata, se non altro si è equilibrata in mezzo al campo soprattutto dopo il primo slot di cambi. Con Nandez riportato in mezzo al campo dopo averlo inizialmente schierato nel tridente d'attacco, Di Francesco ha messo muscoli e dinamismo attorno alla regia di Locatelli, imbrigliando le trame del Sassuolo. Le occasioni potenziali non sono mancate per Berardi e compagni, ma è stato il Cagliari a trovare la giocata vincente per primo nel quarto d'ora finale: sempre Nandez, dopo la palla recuperata da Zappa, ha aperto in due lo schieramento difensivo di De Zerbi, servendo a Joao Pedro un pallone che il numero 10 ha pennellato sulla testa di Simeone. La reazione del Sassuolo è arrivata immediatamente con Caputo, impreciso davanti a Cragno, ma si è concretizzata a due minuti dal termine del tempo regolamentare con un calcio di punizione preciso di Bourabia.

--

LE PAGELLE

Locatelli 6,5 - Inizia il campionato come aveva finito quello scorso, confermando i progressi in termini di personalità e qualità del palleggio in mezzo al campo. Sbaglia pochi passaggi sia corti che lunghi.

Rogerio 5,5 - Supporta con meno qualità Haraslin sulla sinistra prima di uscire per infortunio. Sul fondo sbaglia qualche decisione di troppo, cercando almeno tre conclusioni improbabili dalla distanza.

Caputo 5 - Arrugginito in zona gol. Si muove molto e si fa apprezzare per le potenziali occasioni che si crea, poi però non ha la lucidità consueta per battere Cragno in almeno tre occasioni.

Marin 5,5 - Esordio complicato nel nostro campionato, specialmente nel primo tempo. Portato a spasso dal palleggio neroverde, entra poco nel vivo del gioco e la sua presenza non è decisiva.

Simeone 6,5 - Lotta su ogni pallone con la solita generosità, sfiorando il gol nel primo tempo con un colpo di testa. Ci pensa nella ripresa con un movimento da centravanti puro e l'incornata vincente in mezzo all'area.

Nandez 7 - Schierato a destra nel tridente è l'uomo più pericoloso almeno dal punto di vista delle conclusioni, ma è quando viene rispostato in mezzo al campo che fa la differenza. Sua l'incursione da cui nasce il gol di Simeone.

--

IL TABELLINO

SASSUOLO-CAGLIARI 1-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 5,5 (30' st Muldur), Chiriches 6,5, Ferrari 6, Rogerio 5,5 (16' st Kyriakoupolos 6); Locatelli 6,5, Obiang 5,5 (17' st Bourabia 6,5); Berardi 6, Djuricic 5,5 (50' st Ayhan sv), Haraslin 6 (17' st Defrel 5,5); Caputo 5,5. A disp.: Pegolo, Turati, Marlon, Ricci, Traoré, Ghion. All.: De Zerbi 6.

Cagliari (4-3-3): Cragno 6; Faragò 6, Walukiewicz 6, Klavan 5,5 (1' st Pisacane 6), Lykogiannis 6; Caligara 5,5 (16' st Zappa 6,5), Marin 5,5 (31' st Oliva 6), Rog 5,5 (31' st Sottil 6); Nandez 7, Simeone 6,5, Joao Pedro 6 (43' st Tripaldelli sv). A disp.: Aresti, Vicario, Pinna, Pavoletti, Ladinetti, Carboni, Pajac. All.: Di Francesco 5,5.

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 32' st Simeone (C), 42' st Bourabia (S)

Ammoniti: Chiriches (S); Faragò, Nandez, Rog (C)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

33 tiri per il Sassuolo, record nella storia dei neroverdi in Serie A.

L’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone è andato a segno in tre delle ultime cinque partite di campionato.

Tre gol in Serie A per Giovanni Simeone contro il Sassuolo: l’attaccante del Cagliari ha fatto meglio solamente contro il Torino (quattro).

Nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Sassuolo, João Pedro del Cagliari ha segnato due reti e fornito un assist vincente.

Otto delle 13 sfide tra Sassuolo e Cagliari in Serie A sono terminate in pareggio.

Il Sassuolo è imbattuto nelle sette sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A (2V, 5N).

Il Sassuolo ha effettuato 17 conclusioni nel primo tempo contro il Cagliari: i neroverdi non hanno mai tentato altrettanti tiri in una prima frazione nella propria storia in Serie A

Le ultime due volte in cui una squadra ha subito almeno 17 conclusioni senza subire gol nel primo tempo, protagonista è stato il Cagliari: oggi e a luglio contro la Juventus (18 tiri).