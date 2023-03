Serie A: Sampdoria-Verona 3-1, i blucerchiati abbandonano l'ultimo posto

SAMPDORIA-VERONA 3-1

Doppietta dell'attaccante nel primo tempo, accorcia Faraoni nel finale, tris Zanoli. I blucerchiati lasciano l'ultimo posto in classifica

Una doppietta di Gabbiadini e un gol di Zanoli regalano alla Sampdoria la vittoria casalinga per 3-1 sul Verona e tengono ancora vive le speranze di salvezza: abbandonato l'ultimo posto. Per i blucerchiati un successo che mancava dal 4 gennaio. Palo di Amione di testa poi al 24' l'attaccante di Stankovic la sblocca risolvendo una mischia in area. Al 35' il raddoppio su tiro dalla distanza. Nella ripresa legno degli ospiti con Braaf, poi Gaich va a segno due volte ma è fuorigioco. Nel finale accorcia Faraoni poi tris di Zanoli.

LA PARTITA

Stankovic schiera Gabbiadini unica punta, con Leris e Cuisance alle sue spalle. A centrocampo, senza lo squalificato Rincon, viene arretrato Djuricic al fianco di Winks con Zanoli e Augello sulle corsie laterali. Dal canto suo Zaffaroni si affida in attacco a Djuric supportato da Braaf e Lazovic. In mezzo al campo Duda e Tameze, esterni sono Faraoni e Doig. Buon inizio della Sampdoria, che, sostenuta a gran voce dai suoi tifosi, prende subito l'iniziativa e dopo 3' ha già la prima occasione per passare: destro sul primo palo di Djuricic, grande istinto di Montipò che manda in angolo. Immediata la replica del Verona con Lazovic direttamente su punizione, Turk non si fa sorprendere e alza sopra la traversa. Riparte subito la squadra blucerchiata, che sfrutta bene le corsie laterali e spinge costantemente in avanti, soffocando ogni tentativo di ripartenza dei gialloblù. Altre due occasionissime per i padroni di casa con Amione che colpisce di testa il palo interno e con Montipò che ancora una volta salva su tiro-cross di Leris. Poi ecco il vantaggio: è il 24' quando Gabbiadini risolve un batti e ribatte in area infilando in rete di sinistro. Nuytinck 'segna' il suo gol salvando sulla linea un diagonale di Lazovic poi ecco la doppietta di Gabbiadini, che con un sinistro dalla distanza 'buca' le mani a Montipò e raddoppia. Prima della fine del primo tempo Zaffaroni perde Djuric per un problema al ginocchio operato, dentro Gaich.

Doppia sostituzione per il Verona a inizio ripresa: fuori Magnani e Doig, dentro Veloso e Lasagna. E subito i due nuovi entrati si fanno sentire: cross di Veloso e Lasagna di testa non trova lo specchio della porta. E ancora Veloso innesca Braaf, che colpisce il palo esterno di destro. È un altro Verona rispetto a quello imbrigliato e senza idee dei primi 45'. I gialloblù riescono anche ad accorciare con Gaich innescato da Duda ma l'arbitro Mariani annulla per fuorigioco. Ed è ancora off-side quando Gaich la mette dentro dopo colpo di testa di Lasagna respinto da Turk. Ci riesce Faraoni ad accorciare su azione da angolo poi il tris di Zanoli che chiude tutti i discorsi. La Sampdoria non è più ultima e dice: non è ancora finita. Occasione sprecata per il Verona di accorciare sullo Spezia.

LE PAGELLE

Gabbiadini 7,5 - Spezza il tabù di Stankovic realizzando la prima rete su azione della sua Samp. Bravo a farsi trovare pronto sul primo gol, grande conclusione in occasione del raddoppio. Lavora bene anche per i compagni spalle alla porta.

Nuytinck 7 - Vale un gol il suo salvataggio sulla linea a Turk battuto con la palla entrata per metà. Sempre in anticipo sull'avversario, dove c'è lui non si passa. Imperioso.

Zanoli 7 - Spinta continua sulla sua corsia e la soddisfazione del primo gol in Serie A a coronare una buona prestazione.

Veloso 6,5 - Il suo ingresso in campo nel secondo tempo regala una marcia in più al Verona. Ma non basta.

Gaich 6 - Buona la sua intesa con Lasagna: segna due volte ma il fuorigioco gli nega la gioia.

Tameze 5 - Prova sottotono e un brutto errore sul raddoppio di Gabbiadini.

IL TABELLINO

Sampdoria-Verona 3-1

Sampdoria (3-4-2-1): Turk 6; Gunter 6, Nuytinck 7, Amione 6,5; Zanoli 7, Winks 6,5, Djuricic 6,5 (27' st Murru 6), Augello 6,5; Leris 6,5 (39' st Murillo sv), Cuisance 6,5 (17' st Ilkhan 6), Gabbiadini 7,5 (39' st Rodriguez sv). A disp.: Ravaglia, Tantalocchi, Oikonomou, Sabiri, Quagliarella, Yepes, Malagrida, Paoletti. All.: Stankovic 7.

Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 5,5, Magnani 5,5 (1' st Veloso 6,5), Coppola 5,5; Faraoni 6, Duda 5,5, Tameze 5, Doig 5,5 (1' st Lasagna 6); Braaf 5,5 (33' st Kallon sv), Lazovic 6 (23' st Depaoli 6); Djuric 5,5 (38' Gaich 6). A disp.: Perilli, Toniolo, Zeefuik, Ceccherini, Terracciano, Abildgaard, Cabal, Sulemana. All.: Zaffaroni 5,5.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 24', 35' Gabbiadini (S), 43' st Faraoni (V), 53' st Zanoli (S)

Ammoniti: Djuricic, Nuytinck, Zanoli (S), Duda, Coppola (V)

LE STATISTICHE DI SAMPDORIA-VERONA

Manolo Gabbiadini ha segnato due doppiette in questo campionato (contro Monza e Verona): aveva realizzato solamente una marcatura multipla (aprile 2016, Napoli-Bologna) in tutte le sue precedenti 11 stagioni nel massimo campionato.

Manolo Gabbiadini è stato coinvolto nel 43% dei gol realizzati dalla Sampdoria in questo campionato (7/16, grazie a sei gol e un assist).

Grazie a questa doppietta, Manolo Gabbiadini si è portato all’ottavo posto all time dei migliori marcatori della Sampdoria in Serie A (45 reti).

50° e 51° gol di Manolo Gabbiadini con la Sampdoria, in tutte le competizioni; è solo uno dei due giocatori presenti attualmente nella rosa blucerchiata ad avere tagliato questo traguardo (l'altro Quagliarella già a quota 105 reti).

Grazie a questa vittoria, la Sampdoria ha superato quota 2500 punti nella sua storia in Serie A (2502 per i blucerchiati, includendo risultati ottenuti a tavolino ed escludendo le penalizzazioni).

Il Verona non vince da 14 trasferte (6N, 8P) di campionato: soltanto la Cremonese conta una serie aperta più lunga di partite esterne consecutive senza successi (17), rispetto al Verona, tra le squadre della Serie A 2022/23.

Manolo Gabbiadini ha realizzato un gol in un match casalingo in Serie A per la prima volta dal 31 agosto 2022, contro la Lazio. Esattamente 200 giorni dopo.

Da inizio febbraio, solamente l’Empoli (due) e la Cremonese (cinque) hanno conquistato meno punti del Verona in Serie A (sei).

Manolo Gabbiadini ha realizzato sei reti nelle 24 presenze in questa Serie A, eguagliando già lo score realizzativo dello scorso torneo di massima serie (sei reti in 18 apparizioni nel 2021/22).

La Sampdoria ha vinto un match interno di Serie A per la prima volta da maggio 2022 (4-1 v Fiorentina in quel caso). In generale, è solo il secondo successo dei blucerchiati nel 2023 nella massima serie dopo quello in trasferta contro il Sassuolo (1-2).

La Sampdoria ha realizzato tre gol in questo match casalingo, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 13 gare interne in questa Serie A.

La Sampdoria ha realizzato tre reti in una singola gara di campionato per la prima volta da maggio 2022 (4-1 v Fiorentina al Ferraris).

La Sampdoria ha messo in fila due gare di Serie A con almeno due gol realizzati per la prima volta da novembre 2021, con Roberto d’Aversa in panchina (vs Salernitana e Verona).

Davide Faraoni ha ritrovato la rete in Serie A per la prima volta da maggio 2022 (v Milan in quel caso).

Alessandro Zanoli ha realizzato la prima rete in Serie A alla 24ª presenza nella competizione.

L'Hellas Verona ha subito nove gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo, solo Salernitana (13) ne conta di più in questa Serie A.

Solamente Napoli, Juventus e Roma (13 tutte e tre) hanno colpito più pali di Verona in questa Serie A (12).

La Sampdoria schiera oggi l'XI titolare con l'età media più bassa in questa Serie A (26 anni e 173 giorni).