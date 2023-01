Serie A, Sampdoria-Udinese 0-1: Ehizibue beffa Stankovic all'88'

SAMPDORIA-UDINESE 0-1

Blucerchiati spreconi a Marassi: Djuricic e Vieira si divorano due gol, decide l'olandese nel finale

Sampdoria-Udinese, le foto del match



















































Nella diciannovesima giornata di Serie A, l'Udinese fa il colpaccio all'88' e si impone 1-0 in casa della Sampdoria. La formazione di Stankovic spreca tanto nel corso del match, soprattutto con Djuricic e Vieira, e viene punita nel finale da Ehizibue, che insacca da pochi passi dopo la giocata volontaria di testa di Winks. I blucerchiati restano così penultimi con 9 punti, mentre i friulani salgono a quota 28 e sono settimi.

LA PARTITA

Beffa atroce per la Sampdoria, che a Marassi spreca tanto e perde 1-0 con l'Udinese, che sorride grazie a Ehizibue e torna a vincere dopo 10 partite in Serie A. I blucerchiati partono meglio, ma a cestinare la prima, clamorosa occasione è Djuricic che, a tu per tu con Silvestri, sbaglia con il destro e manda fuori di pochissimo. A provarci è poi Gabbiadini col mancino a giro, ma la palla deviata esce fuori di poco. Dopo un'iniziale sbandata, i friulani prendono in mano le redini del match, ma senza spaventare particolarmente Audero.

A inizio ripresa, Stankovic è costretto a cambiare: Sabiri esce per un problema alla coscia sinistra, sostituito da Verre. Anche nel secondo tempo, però, emerge il principale problema dei liguri: la mancanza di concretezza. Vieira, appena entrato, si divora il vantaggio colpendo alto con il destro in piena area di rigore. Sottil rompe invece gli indugi al 77' inserendo Deulofeu (al rientro in campionato) al posto di Beto, ma lo spagnolo dura poco e deve lasciare spazio a Nestorovski per un problema muscolare.

Nel finale, Verre prova la giocata dalla distanza e quasi va vicino al capolavoro, mentre il colpo di testa di Bijol finisce di poco a lato. Poco prima del recupero, però, ecco il gol che decide il match: Winks interviene di testa in area e rimette in gioco Ehizibue, che ringrazia e insacca all'88' la rete che vale il settimo posto dell'Udinese. Friulani a quota 28, mentre la Sampdoria resta penultima a 9.

LE PAGELLE

Djuricic 5 - Grave l'errore sotto porta solo davanti a Silvestri, ma anche il resto della sua partita è ricco di imprecisioni.



Winks 6 - Prende subito in mano il centrocampo dei blucerchiati, facendo circolare la palla con velocità e qualità.

Ehizibue 7 - Dopo un inizio difficile, si trova al posto giusto al momento giusto nel finale: il suo gol vale l'Europa momentanea per l'Udinese.

Arslan 6,5 - Il più vivace del centrocampo e uno dei più incisivi della squadra di Sottil, oltre che protagonista di buone giocate.

Beto 5,5 - Partita complicata, sempre in mezzo ai centrali blucerchiati. Ha poca possibilità di smarcarsi e ancora meno di concludere.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-UDINESE 0-1

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 6; Nuytinck 6, Amione 6,5, Colley 6 (35' st Zanoli); Leris 5,5, Winks 6, Djuricic 5 (12' st Vieira 5), Augello 6; Sabiri 6 (1' st Verre 5,5); Lammers 6 (41' st Quagliarella sv), Gabbiadini 5,5. A disp.: Ravaglia, Tantalocchi, Murillo, Murru, Rincon, Yepes, Paoletti, Montevago. All.: Stankovic 5,5

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 5,5, Bijol 6, Perez 5,5; Ehizibue 7, Samardzic 6 (24' st Lovric 6), Walace 6, Arslan 6,5 (24' st Makengo 6), Udogie 6; Beto 5,5 (32' st Deulofeu 5,5, 45' st Nestorovski sv), Success 5,5. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Abankwah, Ebosse, Pereyra, Pafundi. All.: Sottil 6

Arbitro: Mariani

Marcatore: 43' st Ehizibue

Ammoniti: Ehizibue (U), Leris (S), Nuytinck (S), Gabbiadini (S)

Note: recupero 0'+8'

LE STATISTICHE DI UDINESE-SAMPDORIA

La Sampdoria non va a segno da sei partite interne di fila in campionato, propria peggior striscia da marzo 1976 nel massimo campionato.

L’Udinese chiude il girone di andata con 28 punti: nelle precedenti 10 stagioni di Serie A ci era riuscito solo nel 2017/18.

Kingsley Ehizibue ha segnato il suo primo gol in Serie A dopo 14 presenze.

Quattro degli ultimi cinque gol dell’Udinese in Serie A sono arrivati negli ultimi 20 minuti di gioco.

La Sampdoria ha mancato il gol in sette delle ultime otto partite di campionato.

La Sampdoria non ha ancora vinto in casa in questo campionato; in Serie A i blucerchiati al massimo erano rimasti senza successi per le prime cinque gare interne stagionali.

L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata dopo sei partite di Serie A in cui aveva sempre subito gol.

Quella di oggi è la 150ª presenza per Valerio Verre in Serie A.

La Sampdoria è, con la Cremonese, una delle uniche due squadre dei maggiori cinque campionati europei a non aver ancora trovato un gol nel primo tempo in gare casalinghe.

