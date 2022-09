Serie A, Sampdoria-Milan 1-2: Messias e Giroud firmano il successo del Ferraris

SAMPDORIA-MILAN 1-2

Sfida ricca di colpi di scena che i rossoneri vincono in dieci per l'espulsione di Leao al 46'

Vince il Milan nel terzo anticipo della sesta giornata di Serie A e lo fa imponendosi, in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, 2-1 sul campo della Sampdoria di Giampaolo. Match sbloccato già al 6' da Messias con un intervento non perfetto di Audero, poi alle occasioni rossoneri di raddoppio ha risposto Djuricic con una traversa all'11'. Nella ripresa l'espulsione immediata di Leao e il pareggio al 57' dello stesso Djuricic hanno rimescolato le carte. L'episodio decisivo è arrivato al 67' con il rigore procurato e trasformato da Giroud. Nel finale palo di Verre per la Samp.

LA PARTITA

Una sfida nella sfida che è diventata presto una serie di battaglie dentro altre battaglie. Sampdoria-Milan ha raccontato tante sfaccettature di una sfida ricca di colpi di scena, mosse e contromosse per vincere la partita. L'ha vinta il Milan al Ferraris, tradito da Leao (espulso al 46') ma non da Giroud, sempre più uomo copertina dei momenti chiave di una stagione, sempre decisivo quando serve.

Eppure le premesse sembravano diverse. Al 6' il Milan si è trovato avanti alla prima vera occasione da gol sfruttando una ripartenza portata avanti da Leao e conclusa sul primo palo da Messias con la complicità di Audero. L'immediato vantaggio ha scatenato la reazione della Sampdoria che ha prodotto la traversa di Djuricic, ma prima dell'intervallo sono state quasi tutte rossonere le occasioni per trovare un'altra rete. Soprattutto Giroud al 42' che ha esaltato i riflessi di Audero concedendo il riscatto al portiere blucerchiato.

Nella ripresa, invece, è cambiato tutto. Leao al 46' provando una rovesciata al limite dell'area ha colpito Ferrari prendendosi il secondo cartellino giallo che ha inguaiato Pioli. Nel quarto d'ora di assestamento tattico il Milan ha concesso campo alla Sampdoria, cadendo al 57' per un inserimento di Djuricic sul primo palo su cross di Augello. Nel momento più difficile però il Milan ha dato la sgasata decisiva per vincere la partita. Passando a una difesa a tre, gli esterni si sono alzati trovando l'azione che ha portato al nuovo - e definitivo - vantaggio: la percussione di Hernandez è valsa un calcio d'angolo sugli sviluppi del quale è arrivato il rigore di Villar per fallo di mano. Dal dischetto Giroud è stato glaciale e decisivo.

Nel finale la Sampdoria ci ha provato in tutti i modi, ma si è scontrata con le parate di Maignan, le chiusure di Kalulu e il palo sfortunato di Verre. Troppo poco però per una squadra obbligata a vincere e in superiorità numerica per un tempo.

--

LE PAGELLE

De Ketelaere 5,5 - Il Var gli toglie la gioia del primo gol con la maglia del Milan, ma pur entrando di più nel vivo della manovra offensiva è sempre piuttosto confusionario. Lascia intravedere sprazzi di grande qualità, ma spesso bisticcia col pallone per la frenesia.

Leao 5 - Tanto devastante quanto ingenuo, tanto arma in più nel primo tempo per il Milan quanto dannoso nella ripresa. I due gialli rimediati erano entrambi evitabili, ma hanno stravolto la sfida togliendogli il big match contro il Napoli.

Giroud 7 - Segna sul rigore che si procura - con un po' di fortuna - su un colpo di testa. Molto bene coi movimenti senza palla, non certo il suo punto di forza, e sempre al centro delle azioni pericolose.

Messias 6,5 - Si sblocca in campionato con un tiro schiacciato ma che beffa Audero. Nel primo tempo è nel vivo della manovra e con quel pizzico di coraggio in più che Pioli gli chiede. In difficoltà con l'inferiorità numerica quando è costretto a rincorrere spesso in fase difensiva.

Djuricic 7 - Serata da protagonista attesa da mesi per il serbo. Nel primo tempo colpisce una traversa clamorosa, poi trova il gol del pareggio con un bell'inserimento di testa in area di rigore.

--

IL TABELLINO

SAMPDORIA-MILAN 1-2

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski (14' st Gabbiadini), Ferrari, Murillo, Augello; Villar (41' st Vieira); Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic (33' st Verre); Caputo (33' st Quagliarella). A disp.: Ravaglia, Amione, Murru, Yepes, Pussetto, Conti. All.: Giampaolo.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Pobega (33' st Vranckx); Messias (14' st Tomori), De Ketelaere (15' st Bennacer), Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Thiaw, Dest, Ballo-Touré, Bakayoko, Adli, Diaz, Saelemaekers. All.: Pioli.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 6' Messias (M), 12' st Djuricic (S), 22' st rig. Giroud (M)

Ammoniti: Ferrari, Villar, Quagliarella, Augello, Leris (S)

Espulsi: 1' st Leao (M) per somma di ammonizioni; 51' st Giampaolo (S) per proteste

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Il Milan ha vinto tre sfide consecutive contro la Sampdoria in Serie A per la prima volta dal settembre 2016.

Il Milan ha ottenuto quattro successi di fila in casa della Sampdoria in Serie A solamente per la seconda volta nella storia (dopo una serie di quattro negli anni '60).

Con due punti, la Sampdoria ha eguagliato il suo peggior risultato dopo le prime sei gare stagionali di Serie A (due anche nel 2013/14).

La Sampdoria non ha trovato il successo per sette partite consecutive di Serie A per la prima volta dal maggio 2017 (otto in quell'occasione).

Stefano Pioli (652) è diventato l'ottavo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere quota 650 punti conquistati in Serie A.

La Sampdoria ha colpito sei legni in sei giornate di questo campionato, almeno due più di qualsiasi altra formazione.

Il 50% dei gol segnati da Junior Messias con la maglia del Milan in Serie A è arrivato allo Stadio Ferraris di Genova (3/6): due contro il Genoa e uno contro la Sampdoria.

Quello di Junior Messias al 6º minuto è il gol più veloce del Milan in Serie A dallo scorso 19 febbraio contro la Salernitana al 5', sempre firmato dal brasiliano.

Filip Djuricic ha ritrovato il gol in Serie A che gli mancava da 363 giorni: 12 settembre 2021, contro la Roma con la maglia del Sassuolo.

Olivier Giroud ha realizzato tutti i tre rigori calciati in Serie A - l'ultimo risaliva al 6 gennaio scorso contro la Roma.

150ª presenza in tutte le competizioni con la maglia della Sampdoria per Emil Audero, il giocatore più utilizzato tra i blucerchiati dal suo arrivo nel club (nel 2018/19).

Prima espulsione in Serie A per Rafael Leão, alla presenza numero 101 nella competizione.