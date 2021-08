Serie A, Salernitana-Roma 0-4: giallorossi scatenati all'Arechi, primo gol per Abraham

SALERNITANA-ROMA 0-4

Dopo un primo tempo senza reti nella ripresa: segnano Pellegrini (doppietta), Veretout e l'ex Chelsea. Mourinho fa due su due

La Roma centra la seconda vittoria in Serie A e resta a punteggio pieno: all'Arechi, gli uomini di Mourinho travolgono 4-0 la Salernitana con quattro reti nella ripresa. Dopo un primo tempo con poche emozioni, Pellegrini sblocca la sfida al 48', poi Veretout raddoppia quattro minuti dopo. Al 69', Abraham chiude i giochi siglando il suo primo gol con la maglia giallorossa e ancora Pellegrini trova la doppietta al 79'. Salernitana-Roma: le foto della partita Getty Images

LA PARTITA

Continua a volare la Roma di Josè Mourinho, che soffre nel primo tempo contro una Salernitana organizzata ma si scatena nella ripresa e vince 4-0. All'Arechi, dopo neanche due minuti, i giallorossi bussano per la prima volta dalle parti di Belec, con il destro di Viña deviato in corner dallo sloveno. Sarà, però, uno dei pochi tiri in porta nel primo tempo degli ospiti, che attaccano ma si ritrovano davanti tutta una squadra, quella granata, dietro la linea della palla. Ci provano più volte Abraham (di destro e di testa) e Mancini (bravo Belec a mettere in corner), senza però impensierire davvero l'organizzata difesa di Castori, che si affida alle ripartenze e ad un Bonazzoli impegnato a combattere tra le folte maglie della difesa della Roma.

Dopo un primo tempo con poche emozioni, il match si sblocca allora ad inizio ripresa: cross di Viña, controllo e sinistro in area di Pellegrini, che da posizione decentrata batte un non irreprensibile Belec e firma l'1-0 per gli ospiti al 48'. La rete cambia la partita e scatena gli uomini di Mourinho, che raddoppiano quattro minuti dopo: azione tutta di prima con il lavoro spalle alla porta di Abraham, il filtrante di Mkhitaryan e l'inserimento vincente di Veretout, che fa 2-0. Sull'azione successiva, Bonazzoli conclude con il mancino in area su assist di Obi e sfiora il palo alla sinistra di Rui Patricio. Al 56', Castori inserisce Simy al posto di Lassana Coulibaly, ma i giallorossi non si fermano e legittimano il doppio vantaggio sfiorando il tris nella stessa azione con il colpo di testa di Abraham e il destro a giro di Veretout, con Belec che respinge in entrambe le occasioni. La sfida si chiude definitivamente al 69' con il primo gol con la maglia della Roma dell'ex Chelsea, che con un favoloso destro appena dentro l'area batte Belec anche grazie all'aiuto del palo. Dieci minuti dopo, arriva il poker con lo strepitoso tiro a giro di Pellegrini, che firma la doppietta e il definitivo 4-0. Mourinho vince nel segno del numero quattro (i gol all'Arechi e le vittorie in altrettante partite ufficiali sulla panchina della Roma) e si gode la sosta a punteggio pieno insieme a Inter, Milan, Lazio e Napoli. Resta a 0, invece, una generosa Salernitana.

LE PAGELLE

Belec 5,5 - Evidenti le responsabilità in occasione del vantaggio siglato da Pellegrini. Evita guai peggiori con qualche buon intervento.

Obi 5,5 - Ci si aspettava di più da uno dei più esperti della rosa granata, invece l'ex Inter è in grandissima difficoltà a centrocampo.

Bonazzoli 6 - Uno dei più propositivi dei campani. Lotta da solo tra le maglie della difesa giallorossa ed è l'unico ad andare vicino al gol con un sinistro di poco a lato.

Viña 6,5 - Parte forte, è il primo a farsi vedere dalle parti di Belec ed è suo l'assist in occasione del primo gol dei suoi.

Pellegrini 7,5 - Se sulla prima rete c'è la complicità di Belec, il secondo è un capolavoro tutto suo. In mezzo, solita corsa e qualità.

Abraham 7 - Trova la prima gioia personale con la maglia della Roma con un favoloso destro in area: il giusto premio per un avvio di stagione più che positivo.

IL TABELLINO

SALERNITANA-ROMA 0-4

Salernitana (3-5-1-1): Belec 5,5; Gyomber 5,5, Aya 5, Jaroszynski 5,5 (dal 39' st Schiavone sv); Kechrida 5,5 (dal 23' st Zortea 5,5), M. Coulibaly 6, Di Tacchio 5, Obi 5,5 (dal 23' st Capezzi 6), Ruggeri 6; L. Coulibaly 5,5 (dall'11' st Simy 6); Bonazzoli 6 (dal 39' st Kristoffersen sv). A disp.: Fiorillo, Russo, Iannone, Kastanos. All.: Castori 5

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Ibañez 6, Viña 6,5 (38' st Calafiori sv); Veretout 7 (dal 38' st Diawara sv), Cristante 6; Perez 6,5 (dal 33' st Shomurodov 6), Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 6,5 (dal 25' st El Shaarawy 6); Abraham 7 (dal 38' st Mayoral sv). A disp.: Boer, Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Bove, Darboe, Zalewski. All.: Mourinho 7

Arbitro: Abisso

Marcatori: 48' e 79' Pellegrini, 52' Veretout, 69' Abraham

Ammoniti: Bonazzoli (S), Perez (R), Aya (S), Mkhitaryan (R)

LE STATISTICHE

-Questa è solo la seconda volta a partire dagli anni '70 che la Roma segna almeno sette reti nelle prime due gare stagionali di Serie A (la prima nel 2003/04).

-La Roma ha vinto entrambe le prime due partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15.

-José Mourinho è solo il terzo allenatore della Roma capace di vincere le prime due partite alla guida della Roma in Serie A nel nuovo millennio.

-José Mourinho ha vinto tutte le prime quattro partite ufficiali in stagione per la prima volta alla guida di una squadra italiana

-Jordan Veretout ha segnato tre gol in questa Serie A, nessun centrocampista ha realizzato più reti del francese nei cinque maggiori campionati europei.

-Jordan Veretout ha sia segnato che fornito un assist nella stessa partita per la seconda volta in Serie A, la prima dal febbraio 2019 in casa della SPAL.

-Henrikh Mkhitaryan ha preso parte a otto gol nelle ultime sei presenze in Serie A con la maglia della Roma (cinque reti, tre assist).

-Henrikh Mkhitaryan ha partecipato a 13 reti in 10 partite contro squadre neopromosse in Serie A: per lui cinque gol e otto assist.

-Carles Perez ha fornito l'assist per due dei quattro gol della Roma realizzati da giocatori di nazionalità inglese in Serie A (in precedenza Smalling vs Torino nel luglio 2020).

-Lorenzo Pellegrini ha segnato cinque dei suoi ultimi sei gol in Serie A contro squadre neopromosse.

-La Salernitana ha completato solo 27 passaggi nel primo tempo contro la Roma, record negativo per la Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2005/06).