Serie A, Salernitana-Monza 3-0: primo squillo per Paulo Sousa

SALERNITANA-MONZA 3-0

All'Arechi i granata hanno dilagato con Coulibaly, Kastanos e Candreva con un secondo tempo dominato. Espulso Donati.

Salernitana-Monza: le foto della battaglia































© ansa 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Salernitana ha restituito il 3-0 al Monza subito all'andata nella 24a giornata di Serie A. All'Arechi, la prima vittoria alla guida dei granata di Paulo Sousa è stata spettacolare con una partita giocata ad alto ritmo sin dalle prime battute. Le reti però sono arrivate tutte nella ripresa: al 52' Coulibaly ha infilato l'incrocio dei pali con un destro a giro imprendibile per Cragno, poi Kastanos al 65' e Candreva al 71' hanno completato il tris contro una squadra di Palladino inerme e in dieci nel finale per l'espulsione di Donati.

LA PARTITA

La Salernitana è viva e ha battuto un colpo. Di quelli forti però, contro il Monza di Palladino alla seconda sconfitta consecutiva in campionato senza trovare il gol. Il primo successo di Paulo Sousa alla guida dei granata però è arrivato in un match più complicato di quanto racconti il punteggio, un 3-0 frutto di un secondo tempo dominato dai padroni di casa ma anche reso possibile da un paio di interventi di Ochoa quando la situazione era ancora in equilibrio.

La gara si è stappata completamente nel secondo tempo dopo che prima dell'intervallo sia Salernitana che Monza si sono divise le fasi della partita. L'approccio è stato più deciso per i padroni di casa, vicini al vantaggio con Piatek e Candreva nella prima parte di gioco. Poi il Monza è stato capace di riassestarsi prendendo il controllo del palleggio, ma costruendo una sola grande occasione con Ciurria - servito da Caldirola - che di testa ha centrato in pieno Ochoa.

Per accendere la miccia però serviva la scintilla e quella è arrivata a inizio ripresa dopo che Palladino, non soddisfatto del primo tempo, ha provato a cambiare gli interpreti in campo inserendo Donati e Mota Carvalho. Ad accendere il fuoco sul match ci ha pensato Coulibaly al 52' con un destro all'incrocio dei pali a giro che ha rovinato il ritorno tra i pali di Cragno, all'esordio stagionale in campionato. Rotto l'equilibrio la sfida dell'Arechi è cambiata completamente, ma prima Ochoa ha operato il secondo intervento miracoloso sul tocco da pochi passi di Mota Carvalho dopo l'inserimento di Carlos Augusto sulla sinistra.

Per recuperare il risultato Palladino a metà ripresa è passato alla difesa a quattro, ma per il Monza non c'è stato nemmeno il tempo di assestarsi in campo con le nuove indicazioni che è arrivato il raddoppio della Salernitana: il palleggio in mezzo al campo di Candreva e Coulibaly ha portato a verticalizzare su Bradaric il cui cross deviato ha apparecchiato il pallone al limite per la conclusione vincente di Kastanos. Cinque minuti più tardi poi è stato bravo Piatek a recuperare un pallone in mezzo al campo dando il via alla ripartenza che ha portato al 3-0 di Candreva, con scavetto dopo la respinta imprecisa di Cragno.

LE PAGELLE

Coulibaly 7 - L'uomo copertina del match è lui, per il lavoro sporco che fa in mezzo il campo e per essere stato protagonista in prima persona nei primi due gol del match. L'1-0 è un capolavoro "alla Del Piero", poi trova un filtrante che dà il via al raddoppio.

Candreva 7,5 - Lo scavetto per il 3-0 è il premio che si prende per una partita giocata da altissima intensità e qualità. Assist per Coulibaly e gol nella ripresa dopo averci provato più volte anche prima dell'intervallo.

Gytkjaer 5 - Palladino lo schiera titolare a sorpresa al centro dell'attacco, ma dalle parti di Ochoa non si vede praticamente mai. Anche il lavoro per la squadra non è sufficiente in una giornata storta un po' per tutti.

Ciurria 5 - Sulla coscienza ha il gol sbagliato nel primo tempo con un colpo di testa da pochi metri che esalta solo l'istinto di Ochoa.

IL TABELLINO

SALERNITANA-MONZA 3-0

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 7; Gyomber 6,5 (30' st Lovato 6), Daniliuc 6,5, Pirola 6; Sambia 6,5 (19' st Mazzocchi 6), Coulibaly 7, Crnigoj 6 (19' st Maggiore 6), Bradaric 6,5; Candreva 7,5 (46' st Botheim sv), Kastanos 6,5 (30' st Nicolussi Caviglia 6); Piatek 5,5. A disp.: Fiorillo, Sepe, Bohinen, Vilhena, Iervolino, Bonazzoli, Valencia, Dia. All.: Sousa 7.

Monza (3-4-2-1): Cragno 5; Izzo 5, Marì 5 (40' st Colpani sv), Caldirola 5 (19' st Petagna 5); Ciurria 5, Sensi 5,5 (1' st Donati 4,5), Machin 5, Carlos Augusto 5; Pessina 5,5, Caprari 5 (30' st Ranocchia 5,5); Gytkjaer 5 (1' st Mota 5,5). A disp.: Di Gregorio, Sorrentino, Antov, Barberis, Valoti, Carboni, Colpani, Colombo, Ferraris, D'Alessandro, Vignato. All.: Palladino 5.

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 7' st Coulibaly, 20' st Kastanos, 26' st Candreva

Ammoniti: Crnigoj, Kastanos (S); Caldirola, Marì, Donati (M)

Espulsi: 42' st Donati (M) per somma di ammonizioni

LE STATISTICHE DI OPTA

Antonio Candreva (75 gol, 77 assist) è diventato il terzo giocatore ad avere all’attivo almeno 75 reti e 75 assist in Serie A da quando Opta raccoglie il dettaglio dei passaggi vincenti (dal 2004/05), dopo Francesco Totti e Marek Hamsik.

Antonio Candreva ha sia segnato che fornito un assist in un singolo match di Serie A per la prima volta del 6 febbraio 2022 (gol e due passaggi vincenti con la maglia della Sampdoria nella vittoria per 4-0 dei blucerchiati contro il Sassuolo).

La Salernitana ha vinto un match di Serie A con almeno tre gol di scarto per la prima volta dall’agosto 2022 (4-0 v Sampdoria).

La Salernitana ha ritrovato il successo in un match casalingo di Serie A per la prima volta da ottobre 2022 (vittoria 1-0 v Spezia).

Il Monza ha perso un match di Serie A con almeno tre gol di scarto per la prima volta dal 22 ottobre (4-1 dal Milan in quel caso).

La Salernitana ha mantenuto la porta inviolata in una gara di Serie A per la prima volta da ottobre 2022 (vittoria 1-0 v Spezia all’Arechi).

La Salernitana ha vinto contro una squadra lombarda in Serie A per la prima volta dall’11 aprile 1999 (2-0 v Inter proprio all’Arechi).

Il Monza ha incassato due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2022 (tre in quel caso, contro Empoli, Milan e Bologna).

Il Monza ha chiuso due partite di Serie A consecutive senza segnare alcun gol per la prima volta da inizio settembre (contro Roma e Atalanta in quel caso).

Il gol di Lassana Coulibaly ha interrotto una striscia di 391 minuti senza reti per la Salernitana in Serie A (da quello di Vilhena v Lecce).

Entrambi i gol in questo campionato di Lassana Coulibaly sono arrivate contro squadre neopromosse (v Cremonese e Monza).

La Salernitana ha segnato otto gol nei primi 15 minuti del secondo tempo, solo l'Atalanta (13) ne conta di più in questa Serie A.

Il Monza schiera una formazione dall’età media di 28 anni e 256 giorni, l’undici titolare più anziano per la squadra lombarda in questo campionato.

Con Cragno salgono a 22 i giocatori italiani differenti utilizzati dal Monza in questo campionato: la squadra biancorossa è quella che ne ha schierati di più in questa Serie A (21, almeno sei in più di qualsiasi altra squadra).