Serie A: Maignan inguaia il Milan, Jovic lo salva. Con la Salernitana è 2-2

SALERNITANA-MILAN 2-2

L'errore del portiere spiana la strada alla rimonta dei campani, che sognano dopo il 2-1 di Candreva. Servono le quattro punte e il tiro al volo del serbo per evitare un clamoroso ko all'Arechi

Mike Maignan commette un errore potenzialmente fatale sulla conclusione di Candreva e il Milan rischia grosso all'Arechi, riacciuffando la Salernitana solo in extremis. Luka Jovic è l'eroe rossonero, col 2-2 firmato al 90' per finalizzare l'assedio con le quattro punte. Pioli evita così la clamorosa sconfitta con l'ultima della classe, ma perde altre due pedine: out per infortunio Kjaer e Tomori. E domani può perdere altro terreno da Inter e Juventus.

LA PARTITA

Stefano Pioli e il suo Milan non ottengono la vittoria nella quarta trasferta consecutiva, coi rossoneri che sbattono sulla Salernitana: solo la rete di Luka Jovic, che firma il 2-2 al 90', evita una clamorosa sconfitta esterna. Spingono subito in avvio i rossoneri con Leao e Pulisic, ma al 7' rischiano grosso: solo un miracolo di Maignan evita la rete di Boulaye Dia. Lo spavento risveglia i ragazzi di Pioli, che al 16' passano con merito: sugli sviluppi di una punizione, Leao la rimette in mezzo e trova la zampata vincente di Tomori. Il vantaggio sembra accontentare il Milan, che alza il piede dall'acceleratore e rischia grosso: Maignan devia in modo decisivo una potenziale autorete di Bennacer, poi è decisivo su Kastanos. Il pari è nell'aria, con uno scatenato Candreva a far impazzire la difesa rivale, e arriva al 41': è Fazio a incornare l'1-1 sul corner dell'ex Inter. Il Milan prova a spingere nel recupero, rendendosi pericoloso con Theo, ma perde Kjaer. Il danese non rientra nella ripresa, per quello che è l'ennesimo problema fisico della stagione di Pioli e dei suoi, venendo sostituito da Simic.

Il match perde anche Boulaye Dia e la Salernitana rischia, con Costil decisivo sul tiro di Loftus-Cheek. Nell'azione seguente, però, i campani trovano il vantaggio: Candreva avanza indisturbato e calcia dal limite, trovando l'errore di valutazione di Maignan. L'ex Lille viene infilato sul suo palo ed è 2-1 al 64', con la doppia beffa. Nell'azione del gol si infortuna Tomori (problema muscolare) e i rossoneri chiudono con Simic-Theo difensori centrali, con Maignan a riscattarsi con una grande parata su Mazzocchi al 67'. Pioli reagisce inserendo Chukwueze e Jovic per un offensivo 4-2-4, che dà i suoi frutti. Costil salva su Jovic all'81', ma non può nulla al 90', quando Giroud fa da sponda e l'ex viola insacca al volo il 2-2. La Salernitana rischia grosso sul tentativo di Calabria e si rammarica nel recupero per una chance sprecata da Ikwuemesi. Finisce 2-2, col Milan che sale a 33 punti e domani potrebbe essere ancora più lontano da Inter (41) e Juventus (37): Pioli ha perso inoltre Kjaer e Tomori. La Salernitana vede sfumare la vittoria e l'aggancio all'Hellas: Inzaghi e i suoi salgono a nove punti, meno due dalla penultima e -4 dalla salvezza.

LE PAGELLE

Candreva 7 - Fa letteralmente impazzire i difensori del Milan. Un fattore determinante nella metà campo rossonera, vince ogni singolo duello e costruisce occasioni su occasioni. Si meriterebbe il gol e lo trova al 64', con la complicità di Maignan.

Costil 6.5 - Sin qui l'attenzione era stata catalizzata dalla sua somiglianza con Giroud, ma proprio contro il compagno di Nazionale sfodera una prestazione sontuosa: salva la Salernitana con tre parate da sogno. Strepitosa quella su Jovic all'81'.

Fazio 6.5 - Gestisce alla perfezione un cliente scomodo come Giroud, togliendogli il suo amico più fedele: lo spazio. Il francese non trova il minimo sbocco per inserirsi o rendersi pericoloso, e viene reso innocuo. In più, trova anche l'1-1 con uno stacco imperioso. Prova d'altri tempi.

Jovic 6.5 - Ancora una volta si rivela decisivo da subentrante. Prima impegna Costil e poi trova la rete del pareggio rossonero in mischia: il suo tocco al volo vale un 2-2 preziosissimo, per come si era messa la gara.

Tomori 6 - Con Loftus-Cheek è tra i pochi soddisfacenti nel Milan. Trova la rete del vantaggio e non ha colpe sui gol. Sul secondo è a terra per il problema muscolare che lo costringe ad alzare bandiera bianca, e nessuno copre il buco lasciato dal suo stop.

Maignan 5.5 - Dopo le parate decisive, commette l'errore che decide la gara. Candreva lo colpisce sul suo palo, con un tiro non irresistibile, e Magic Mike si riscopre fallibile: la traiettoria sembra sorprenderlo, parte in ritardo e non riesce a deviarla. Un errore che vanifica le grandi parate realizzate prima e dopo il 2-1.

IL TABELLINO

SALERNITANA (4-3-2-1) - Costil 6.5; Mazzocchi 6.5 (32' st Bronn 6), Fazio 6.5, Pirola 5.5 (18' st Gyomber 5.5), Bradaric 6; Coulibaly 6.5, Legowski 6, Kastanos 6.5 (32' st Martegani 6); Candreva 7, Tchaouna 6 (32' st Jovane Cabral 6); Dia 6 (3' st Ikwuemesi 6). All. F. Inzaghi. A disposizione: Fiorillo, Salvati, Daniliuc, Sambia, Bohinen, Simy, Botheim, Lovato.

MILAN (4-3-3) - Maignan 5.5; Calabria 6, Tomori 6 (21' st Florenzi 6), Kjaer 5.5 (1' st Simic 6), Theo Hernandez 5; Reijnders 5.5, Bennacer 5.5 (25' st Jovic 6.5), Loftus-Cheek 6; Pulisic 5 (25' st Chukwueze 6), Giroud 5, Leao 5.5. All. Pioli. A disposizione: Nava, Mirante, Adli, Romero, Krunic, Jimenez, Nsiala, Zeroli, Bartesaghi.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 16' Tomori (M), 41' Fazio (S), 19' st Candreva (S), 45' st Jovic (M).

Ammoniti: Leao (M), Kastanos (S), Mazzocchi (S), Gyomber (S).

Espulso: Fiorillo (S) dalla panchina al 49' st.

LE STATISTICHE

• Con nove gol e sette assist, Antonio Candreva è il centrocampista che ha preso parte a più reti in Serie A nel 2023 (16).

• Federico Fazio ha trovato il suo primo gol in questo campionato; è l’unico difensore centrale ad aver realizzato almeno una rete in tutte le otto stagioni di Serie A dal 2016/17 in avanti.

• Fikayo Tomori ha realizzato tre gol in questo campionato, uno in più di quanto fatto in Serie A tra il 2020/21 e il 2022/23.

• Fikayo Tomori ha realizzato tre gol in questo campionato, nessun difensore ha fatto meglio nella Serie A 2023/24.

• Olivier Giroud ha fornito cinque assist in questo campionato, tanti quanti quelli serviti in tutta la Serie A 2022/23.

• Luka Jovic ha preso parte a quattro gol (tre reti, un assist) nelle ultime tre gare in Serie A; quella di oggi è stata la presenza numero 150 per il serbo nei maggiori cinque campionati europei.

• Antonio Candreva ha fornito un assist per tre presenze di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2017.

• Antonio Candreva ha fornito quattro assist in questo campionato, eguagliando già quanto fatto nella Serie A 2022/23.

• Il Milan non ha vinto alcuna delle ultime quattro trasferte di campionato; l’ultima volta in cui i rossoneri non avevano conquistato i tre punti per quattro incontri consecutivi fuori casa in Serie A risaliva all’aprile 2019, con Gennaro Gattuso in panchina.

• Domagoj Bradaric è arrivato oggi a collezionare 50 presenze con la maglia della Salernitana, considerando tutte le competizioni.