Serie A, Salernitana-Lazio 0-2: Sarri ritrova i tre punti

SALERNITANA-LAZIO 0-2

Decide una doppietta di Immobile, che si sblocca anche in campionato. Debutto amaro per Sousa

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio supera 2-0 la Salernitana nel match valido per la 23esima giornata di Serie A, ritrova il successo anche in campionato e sale momentaneamente al quarto posto solitario in classifica (in attesa di Roma-Verona), approfittando del ko dell'Atalanta. A decidere il match dell'Arechi è una doppietta di Ciro Immobile, che non segnava dalla trasferta di Lecce del 4 gennaio. Il bomber azzurro prima la sblocca al 60' su invito di Marusic, poi si procura e trasforma il penalty che chiude i conti (69'). All'89' espulso Bronn e altro rigore per i biancocelesti, ma Luis Alberto si fa ipnotizzare da Sepe. Debutto amaro per Sousa, che continua a fare i conti con una classifica da brividi.

LA PARTITA

Il tecnico portoghese sceglie la difesa a 3 e la coppia d'attacco Piatek-Bonazzoli per il suo esordio sulla panchina granata, mentre Maurizio Sarri tiene a riposo l'indisposto Milinkovic-Savic, optando per Vecino al suo posto. I ritmi in avvio sono piuttosto alti, con i padroni di casa da subito aggressivi e vogliosi di dare una risposta al proprio pubblico dopo un periodo complicato. I biancocelesti ci mettono un po' a carburare, hanno un paio di buone chance con Immobile e Vecino, ma il primo a spaventare davvero Sepe è Pedro, che impegna il portiere con un bel destro a giro poco dopo la mezzora. Al 40' Candreva approfitta di un'uscita a vuoto di Provedel per costruirsi la palla del potenziale 1-0, ma il portiere capitolino è bravo a ritrovare la posizione e rispondere alla conclusione dell'ex di giornata. I ragazzi di Sarri chiudono il primo tempo arrivando a sfiorare il 70% di possesso, ma senza far registrare nessuna occasione davvero clamorosa e al riposo si va sullo 0-0.

La Lazio riparte con la voglia di far gol, chiudendo i campani nella propria metà campo e impedendo loro ogni tentativo di ripartenza. I ragazzi di Sousa si chiudono a riccio, ma allo scoccare dell'ora di gioco collassano: Marusic approfitta di un Pirola fuori posizione per affondare sulla destra e pescare Immobile al centro, completamente perso da Bronn. Il bomber biancoceleste non deve far altro che appoggiare in rete per ritrovare un gol che in campionato gli mancava dal un mese e mezzo. La Salernitana tenta di reagire, ma al 69' arriva il colpo di grazia: Immobile, d'astuzia, anticipa Sepe in uscita approfittando di una leggera incertezza di Pirola, il portiere lo travolge e dopo un check al monitor Abisso assegna il calcio di rigore. Lo stesso bomber azzurro lo trasforma dal dischetto, completando la sua seconda doppietta stagionale. A due minuti dal 90' è Cancellieri, subentrato proprio a Immobile, a procurarsi il rigore che potrebbe valere il tris e che scatena l'ira (e l'espulsione diretta per proteste) di Bronn. Sul dischetto questa volta va Luis Alberto, che prima se lo fa parare da Sepe, poi calcia incredibilmente a lato a porta vuota sulla respinta del portiere.

LE PAGELLE

Vilhena 5 - Scelto per infastidire la Lazio tra le linee, sparisce dalla partita dopo pochi minuti, non appena la squadra si abbassa troppo. Sostituito a inizio ripresa per un Valencia che non fa certo vedere di meglio.

Candreva 6 - Nel primo tempo è il più vivace e attivo tra i suoi, il solo che prova a impensierire Provedel. Cala in una ripresa complicatissima per tutta la squadra.

Pirola 4,5 - Nel primo tempo la difesa granata regge bene l'urto, poi si sgretola nel secondo e lui è senza dubbio il più in difficoltà: errore di posizione sul primo gol di Immobile, incertezza sul rigore causato da Sepe.

Felipe Anderson 5,5 - Tocca tanti palloni, specialmente nella ripresa, ma ne sbaglia anche parecchi. Poco brillante nel dribbling e poco efficace nel creare superiorità numerica dal suo lato del campo.

Pedro 6,5 - Le azioni offensive della Lazio nel primo tempo passano quasi tutte dal suo lato. Vivace anche nella ripresa, pur non riuscendo più a costruirsi grosse occasioni.

Immobile 7 - Nel primo tempo si toglie di dosso l'ultima ruggine, nella ripresa sale in cattedra e ruba la scena con una doppietta non certo spettacolare, ma tremendamente efficace nel riportare i suoi alla vittoria anche in Serie A.

IL TABELLINO

Salernitana-Lazio 0-2

Salernitana (3-4-1-2): Sepe 6; Bronn 4, Daniliuc 5,5, Pirola 4,5 (30' st Sambia 6); Candreva 6, Coulibaly 6, Crnigoj 5 (30' st Lovato 6), Bradaric 6; Vilhena 5 (1' st Valencia 5); Bonazzoli 5,5 (14' st Kastanos 5,5), Piatek 5 (30' st Botheim 6).

Allenatore: Sousa 5

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6,5, Patric 6, Casale 6, Hysaj 6; Vecino 6 (33' st Basic 6), Cataldi 6,5, Luis Alberto 6,5; Felipe Anderson 5,5, Immobile 7 (42' st Cancellieri 6,5), Pedro 6,5 (33' st Romero 6).

Allenatore: Sarri 6,5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 15' st e 24' st rig. Immobile (L)

Ammoniti: Vecino (L), Pirola (S)

Espulsi: Bronn (S)

LE STATISTICHE

Con i due gol segnati alla Salernitana Ciro Immobile ha toccata quota 191 gol in Serie A, superando Kurt Hamrin all’ottavo posto nella classifica marcatori all-time della competizione.

Ciro Immobile ha realizzato una doppietta in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre (v Cremonese) - Dal suo arrivo nella Capitale nel luglio 2016 l’attaccante ha realizzato 32 marcature multiple in Serie A, almeno 13 in più di qualunque altro giocatore impegnato nella competizione nel periodo.

Maurizio Sarri ha conquistato la terza vittoria in cinque precedenti in Serie A contro Paulo Sousa (2N), la prima ottenuta in trasferta dopo le due casalinghe ottenute quando I due tecnici sedevano rispettivamente sulle panchine di Napoli e Fiorentina.

Luigi Sepe ha parato tre dei sette rigori fronteggiati in questa stagione in Serie A - Nessun portiere ha neutralizzato più penalty delll’estremo difensore della Salernitana nei top 5 campionati europei.

Luis Alberto ha sbagliato contro la Salernitana il secondo dei sei rigori calciati in Serie A – L’altro lo spagnolo lo aveva fallito nell’aprile 2018 contro il Torino.

La Lazio ha sconfitto la Salernitana negli ultimi due confronti diretti in Serie A all’Arechi con un punteggio complessivo di 5-0 dopo aver perso i primi due con un risultato totale di 0-3.

La Salernitana ha mantenuto la porta inviolata nel primo tempo di un match di Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (v Spezia), interrompendo una serie di 11 partite consecutive con almeno una rete subita nei primi 45 minuti di gioco.

La Lazio ha effettuato sette conclusioni da fuori area nel primo tempo contro la Salernitana: nessuna squadra ne conta di più nei primi 45 minuti di gioco di un singolo match di Serie A quest’anno.

Otto degli ultimi 10 assist di Adam Marušić in Serie A sono arrivati in partite in trasferta.