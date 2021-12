Serie A, Salernitana-Inter 0-5: i nerazzurri passeggiano all'Arechi e scappano

SALERNITANA-INTER 0-5

Perisic e Dumfries in gol nel primo tempo, Sanchez, Martinez e Gagliardini nella ripresa. Per i nerazzurri sono 103 gol nel 2021

Tutto facile per l'Inter di Simone Inzaghi che nell'anticipo della 18.a giornata di Serie A ha vinto 5-0 in casa della Salernitana, allungando in vetta alla classifica. Nerazzurri avanti già all'11' con un colpo di testa di Perisic. Dumfries al 33' raddoppia poi Sanchez a inizio ripresa cala il tris al termine di una ripartenza fulminante. Al poker ha pensato Lautaro Martinez al 77' prima del timbro di Gagliardini a tre minuti dalla fine. Salernitana-Inter: le foto del match Getty Images

LA PARTITA

Tutto facile per l'Inter che all'Arechi è uscita con i tre punti grazie al 5-0 contro la Salernitana, limitando anche le fatiche in vista dell'infrasettimanale e con la sesta vittoria consecutiva in campionato. Troppo il divario in campo con gli amaranto nel più classico dei testacoda di campionato con la supremazia già scritta e sottoscritta prima dell'intervallo. La squadra di Inzaghi ha dimostrato ulteriormente l'ottimo stato di forma attraversato, vincendo divertendo e divertendosi, ma senza disdegnare rincorse e sacrificio.

A sbloccare una sfida comunque spostata da subito nella metà campo salernitana è stato quello che ormai è diventato quasi un must. Come contro il Cagliari, l'1-0 è arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Calhanoglu sul primo palo, con destinatario finale Perisic anziché Lautaro ma con lo stesso risultato: colpo di testa e palla in gol. Dopo il vantaggio l'Inter ha continuato a spingere lasciando alla Salernitana una sola ripartenza per Obi sventata da Handanovic, ma poco dopo la mezz'ora è bastato un passaggio filtrante deciso di Brozovic per arrivare al raddoppio. La palla in verticale del croato ha lanciato a rete Dzeko e Dumfries, con il bosniaco bravo e preciso a servire il passaggio vincente a Dumfries per il centesimo gol nerazzurro nell'anno solare 2021, un record per il club (poi 103).

Anche nella ripresa il copione non è cambiato. Fin dalle prime battute l'Inter ha macinato gioco e giocate, come nell'azione del palo di D'Ambrosio con inserimento dalla destra. Al 52' poi la squadra di Inzaghi ha messo in mostra una ripartenza da manuale orchestrata da Sanchez per il 3-0. Il cileno ha aperto e chiuso l'azione scambiando in velocità il pallone con Dzeko e Calhanoglu (all'ottavo assist stagionale) fino al destro vincente. Tutto troppo facile, tre passaggi in verticale per trovarsi soli contro la linea difensiva amaranto: un leit-motiv per tutta la partita fino al 4-0 di Martinez e alla Manita firmata da Gagliardini.

--

LE PAGELLE

Perisic 7 - In forma smagliante e Simone Inzaghi non rinuncia mai a schierarlo. Sblocca il match incornando di testa con forza e decisione, poi gioca la solita partita di qualità e sostanza a sinistra.

Dumfries 7 - Sembra sempre più inserito negli schemi del tecnico e si trasforma in attaccante aggiunto. Sempre pronto ad inserirsi, viene premiato da Dzeko per la rete del 2-0. Sono i movimenti precisi a decretarne la crescita.

Dzeko 6,5 - Regista offensivo e punto di riferimento in attacco, senza restare fermo là davanti. L'assist per il raddoppio è perfetto, ma con i suoi movimenti apre praterie ai compagni.

Ribery 5,5 - Prova ad accendere la luce per i suoi in mezzo al campo, ma le sue galoppate non vanno mai a buon fine.

--

IL TABELLINO

SALERNITANA-INTER 0-5

Salernitana (3-5-2): Fiorillo 5,5; Bogdan 5, Gyomber 5 (34' st Zortea sv), Gagliolo 5; Delli Carri 5,5, Kastanos 5 (16' st Schiavone 5,5), L. Coulibaly 5,5, Obi 5,5, Ranieri 5 (26' st Jaroszynski 5,5); Ribery 5,5 (26' st Gondo 5,5); Simy 5 (16' st Djuric 5,5). A disp.: Belec, Guerrieri, Kechrida, Veseli, Di Tacchio, Bonazzoli, Djuric, Gondo, Vergani. All.: Colantuono 5.

Inter (3-5-2): Handanovic 6; D'Ambrosio 6, De Vrij 6, Bastoni 6 (11' st Dimarco 6); Dumfries 7, Barella 6 (11' st Vidal 6), Brozovic 6,5 (26' st Gagliardini 6,5), Calhanoglu 7, Perisic 7 (33' st Kolarov sv); Dzeko 7, Sanchez 7 (11' st Martinez 7). A disp.: Radu, Cordaz, Ranocchia, Skriniar, Vecino, Sensi, Zanotti. All.: S. Inzaghi 7,5.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 11' Perisic, 33' Dumfries, 7' st Sanchez, 32' st Martinez, 42' st Gagliardini

Ammoniti: Gyomber (S); Barella, Calhanoglu (I)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Per la prima volta nella sua storia in Serie A l'Inter ha segnato almeno 100 gol (103 nel 2021) in un singolo anno solare, superato infatti il suo record precedente (99 reti nel 1950).

Nella storia della Serie A l'Inter è la quarta squadra a segnare almeno 100 gol in un singolo anno solare, dopo il Milan (105 nel 1949 e 120 nel 1950), il Torino (111 nel 1947 e 114 nel 1948) e la Juventus (100 nel 1933).

Per la terza volta nella sua storia in Serie A l’Inter ha vinto cinque partite di fila senza subire gol, dopo il 1989 e il 1996.

L’Inter ha vinto una trasferta in Serie A con cinque gol di scarto per la prima volta da marzo 2018: 5-0 v Sampdoria.

Da inizio novembre 2021 Hakan Calhanoglu è il calciatore che ha preso parte a più gol (10: cinque reti e cinque assist) nei maggiori 5 campionati europei.

Prima di Lautaro Martínez l’ultimo giocatore dell’Inter che aveva segnato in cinque gare consecutive in Serie A era stato Mauro Icardi, nel novembre 2018.

A partire dalla stagione del suo arrivo all'Inter nel 2019/20, Alexis Sanchez ha preso parte a 24 reti nelle sue 25 partite da titolare in Serie A (11 gol e 13 assist).

400ª presenza nei cinque grandi campionati europei per Alexis Sánchez.

Hakan Calhanoglu è uno dei due centrocampisti con almeno 6 gol e 6 assist in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei, insieme a Dimitri Payet.

Nessuna squadra ha segnato più reti dell'Inter su sviluppi di corner in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei: sette gol, al pari di Liverpool, Bologna e Hoffenheim.

Hakan Calhanoglu ha fornito il suo quinto assist da palla inattiva in questa Serie A: nessun giocatore ne conta di piú nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 (al pari di Vincenzo Grifo).

Ivan Perisic ha segnato lo stesso numero di reti dello scorso campionato di Serie A: 4 ma con la metà delle partite (16 nel 2021/22 e 32 nel 2020/21).

Denzel Dumfries ha segnato due gol in Serie A, entrambi fuori casa nel 1° tempo - il primo contro la Roma.

L'Inter si conferma la squadra che ha segnato più reti di testa nei maggiori 5 campionati europei 2021/22: 12.

Samir Handanovic (533) è il 10° calciatore in solitaria con più presenze nella storia della Serie A, superato Enrico Albertosi (532).