Serie A, Salernitana-Genoa 1-2: Retegui-Gudmundsson, il Grifone torna alla vittoria

SALERNITANA-GENOA 1-2

Decidono l'ex Tigre al 13' e l'islandese sul rigore al 58': ribaltato l'iniziale vantaggio di Martegani per i granata, sempre più ultimi

Retegui segna, all'Arechi piove di tutto: anche una pietra









Colpo salvezza del Genoa, che nella ventunesima giornata di Serie A vince 2-1 in casa della Salernitana. All'Arechi, Martegani sblocca la sfida dopo due minuti su assist di Bradaric, ma il Grifone rimonta grazie al sinistro di Retegui (13') e al rigore di Gudmundsson (58'), che punisce il fallo di mano in area di Lovato. Con questo successo, Gilardino si allontana dalla zona retrocessione, granata sempre più ultimi in classifica.

LA PARTITA

Rischia di diventare pesantissima questa vittoria all'Arechi del Genoa: il 2-1 allontana il Grifone dal terzultimo posto e conferma l'ultimo di una Salernitana sempre più a fondo. Eppure, il vantaggio dei granata è immediato: dopo neanche due minuti, Bradaric mette al centro dalla sinistra e serve Martegani, che di prima intenzione sblocca la sfida e segna il suo primo gol in stagione. L'1-0, però, dura relativamente poco: al 13', Retegui scambia con Badelj e con un potente sinistro sul primo palo batte Ochoa, rimettendo tutto in discussione. A provare a scuotere i padroni di casa è sempre Candreva, che ci prova col sinistro senza trovare la porta, mentre il portiere messicano deve bloccare in due tempi l'incornata ancora di Retegui. All'intervallo, però, si va sull'1-1.

La ripresa inizia nel peggiore dei modi per la Salernitana: Lovato interviene inspiegabilmente con il braccio largo su un pallone alto in area e provoca il rigore in favore del Grifone, che completa la rimonta con Gudmundsson al 58'. Poco dopo, Candreva colpisce con potenza su calcio di punizione ma la sua conclusione sbatte sulla traversa. I primi cambi si vedono a metà ripresa, con Kastanos che entra al posto dell'ex Lazio Basic, al debutto, mentre Gilardino, in piena emergenza in panchina, può solo inserire Thorsby ed Ekuban. Nonostante l'apnea nel finale, il Genoa sorride: ora è a +8 sul Verona, mentre la Salernitana resta ultima a quota 12, a -6 dalla salvezza.

LE PAGELLE

Lovato 5 - Ennesimo errore in stagione: dopo il regalo a Zirkzee nel match col Bologna, un rigore praticamente gratuito per Gudmunsson.

Martegani 6,5 - Trova subito il gol sbloccandosi in stagione: episodio purtroppo irrilevante per i suoi.

Strootman 6,5 - Partita imponente a centrocampo considerando recuperi, duelli e non solo.

Retegui 7 - L'incubo è finito: l'ex Tigre ritrova un gol che mancava da quasi quattro mesi.

Gudmundsson 7 - Glaciale dal dischetto, decide una partita in cui sembrava in ombra rispetto alle solite apparizioni.

IL TABELLINO

SALERNITANA-GENOA 1-2

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa 6, Pierozzi 5,5, Gyomber 5,5, Lovato 5 (30' st Zanoli 6), Bradaric 6 (38' st Legowski sv); Martegani 6,5 (38' st Daniliuc sv), Maggiore 5,5, Basic 5,5 (24' st Kastanos 6); Candreva 6, Tchaouna 5,5 (30' st Ikwuemesi 5,5); Simy 5,5. A disp.: Fiorillo, Costil, Sambia, Bronn, Sfait, Botheim. All.: F. Inzaghi 5

Genoa (3-5-2): Martinez 6,5; Vogliacco 6 (26' st Thorsby 6), Bani 6,5, Vasquez 6; Frendrup 6, Malinovskyi 6, Badelj 6,5, Strootman 6,5 (42' st Ekuban sv), Spence 6; Retegui 7, Gudmundsson 7. A disp.: Leali, Sommariva, Cissé, Papadopoulos, Fini. All.: Gilardino 7

Arbitro: Orsato

Marcatori: 2' Martegani (2), 13' Retegui (G), 13' st rig. Gudmundsson (G)

Ammoniti: Frendrup (G), Badelj (G), Bani (G), Vogliacco (G), Martinez (G)

LE STATISTICHE

-Albert Gudmundsson è l'unico giocatore del Genoa che ha già partecipato a più di 10 gol in questa Serie A (11 - nove gol e due assist); l'ultimo giocatore del Grifone a riuscirci in una singola stagione del massimo campionato italiano era stato Mattia Destro nel 2020/21 (12).

- Dopo 1'27'', quello di Agustín Martegani è il gol più veloce segnato nella Serie A 2023/24 - inoltre, la Salernitana non segnava una rete entro il 2° minuto di gioco da quella di Renzo Merlin al 1° minuto nel match contro il Milan del 6 giugno 1948.

- Il Genoa ha vinto due delle ultime tre trasferte in Serie A (vs Sassuolo e Salernitana), tante vittorie esterne quante quelle ottenute nelle 27 precedenti gare lontane dal Marassi (9N, 16P).

- Il Genoa ha vinto per la prima volta in casa della Salernitana in Serie A dopo due sconfitte in altrettanti precedenti; i granata prima di oggi avevano perso soltanto uno degli otto precedenti casalinghi nella competizione contro squadre liguri (0-2 vs Sampdoria il 21 novembre 2021), sei vittorie e un pareggio completano il parziale.

- Il Genoa è imbattuto da sei partite di campionato (2V, 4N); nel periodo (da metà dello scorso dicembre), soltanto Inter, Juventus e Milan non hanno subito alcuna sconfitta al pari del Grifone.

- La Salernitana è la squadra che ha perso più punti una volta andata in vantaggio in questo campionato: 18.

- La Salernitana ha vinto soltanto una delle 11 gare affrontate all’Arechi in questa Serie A (4N, 6P) - 2-1 contro la Lazio lo scorso 25 novembre - e ha subito 22 reti nel periodo: record negativo in match casalinghi nel campionato in corso.

- Albert Gudmundsson è il giocatore che ha segnato in percentuale il maggior numero di reti per la propria squadra in questa Serie A: 41% (nove, su un totale di 22 gol realizzati dal Genoa nel torneo).

- Domagoj Bradaric ha preso parte ad almeno una rete in due match di fila per la prima volta in carriera nei cinque principali campionati europei (assist vs Napoli e Genoa); il laterale croato ha eguagliato il proprio record personale di passaggi vincenti in un singolo campionato (tre), stabilito lo scorso anno in 31 presenze stagionali.

- Mateo Retegui ha segnato il quarto gol in questa Serie A, l'attaccante del Genoa non segnava nella competizione dal 28 settembre scorso contro la Roma (115 giorni fa).

- Il Genoa non incassava un gol entro i primi due minuti di gioco in Serie A (la rete di Augustin Martegani è arrivata esattamente dopo 1'27'') da quello subito contro l'Inter il il 28 febbraio 2021, realizzato dopo 32 secondi da Romelu Lukaku.

- La Salernitana ha subito otto gol nei primi 15 minuti del primo tempo, solo il Monza (10) ne conta di più in questa Serie A; inoltre nessuna squadra ha subito più gol nel primo tempo dei granata nella competizione (19, al pari del Frosinone)

- Nessuna squadra ha concesso più gol della Salernitana da calcio di rigore in questa Serie A: sette, al pari dell'Udinese.