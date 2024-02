Serie A, Salernitana-Empoli 1-3: colpo salvezza dei toscani all'Arechi

SALERNITANA-EMPOLI 1-3

Decidono l'autorete di Zanoli, il rigore di Niang e il contropiede di Cancellieri: Nicola sale a 21 punti



Lo scontro salvezza che apre la ventiquattresima giornata di Serie A lo vince l'Empoli, che batte 3-1 la Salernitana all'Arechi. Decidono l'autogol di Zanoli (23'), il rigore segnato all'88' da Niang e il contropiede al 94' di Cancellieri: inutile il pareggio di Weissman (69'). Tre punti fondamentali per i toscani, che salgono a quota 21 portandosi momentaneamente a +3 sulla zona retrocessione. Granata sempre più ultimi a 13.

LA PARTITA

Otto punti in 4 partite: Davide Nicola si conferma l'uomo dei miracoli e lo fa anche nel suo ex stadio, l'Arechi, dove aveva centrato un'altra salvezza storica. Il 3-1 alla Salernitana è l'ennesima prova di forza del nuovo Empoli pronto a fare di tutto per restare in Serie A. Avvio equilibrato, con i toscani pericolosi sulle palle inattive con Ismajli e Cerri. A sbloccare la sfida è però un autogol, quello al 23' di Zanoli che intercetta il cross di Cambiaghi e di testa batte Ochoa. La formazione di Inzaghi ci mette un po' ad organizzare la reazione, ma poi va vicina al pareggio con la girata di sinistro di Dia e con la conclusione di Kastanos sulla quale Caprile è miracoloso. In mezzo, l'infortunio di Pierozzi che obbliga il tecnico dei granata al cambio modulo al 41': entra Weismann e si passa alla difesa a 4.

Nella ripresa, altro cambio per i padroni di casa: esce Zanoli, anche ammonito, ed entra Sambia. La partita sembra cambiare a metà secondo tempo quando Weissman segna di testa il suo primo gol in Serie A sfruttando l'ottimo cross di Candreva. L'inerzia è ora dalla parte dei granata, ma Nicola indovina i cambi: dalla panchina, entrano Fazzini, Niang e Cancellieri. Sostituzioni decisive: il primo si procura il calcio di rigore su Pellegrino, l'ex Milan lo trasforma all'88' decidendo il match e il terzo chiude i giochi in contropiede. Finisce 3-1: Empoli a 21 punti e a +3 sul terzultimo posto in attesa di Monza-Verona e Cagliari-Lazio. Salernitana sempre più ultima a quota 13: non bastano gli arrivi di Boateng e Manolas, in tribuna. E adesso Inzaghi rischia.

LE PAGELLE

Zanoli 5 - Primo tempo disastroso: provoca l'autogol e si prende un'ammonizione per nervosismo, obbligando Inzaghi al cambio.

Pellegrino 5 - Stende Fazzini in area in occasione del rigore che riporta in vantaggio l'Empoli.

Caprile 7 - C'è anche la sua firma sul blitz dell'Arechi: la parata su Kastanos è strepitosa.

Cambiaghi 6,5 - Manca ancora il gol, ma propizia il vantaggio toscano con il cross deviato in porta da Zanoli.

Niang 7,5 - Torna in Serie A e in 25 minuti trova il rigore del 2-1 e l'assist per Cancellieri per il tris.

IL TABELLINO

SALERNITANA-EMPOLI 1-3

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 5,5; Pierozzi 5,5 (41' Weissman 6,5), Boateng 6 (14' st Pirola 5), Pellegrino 5; Zanoli 5 (1' st Sambia 5,5), Maggiore 5,5 (31' st Coulibaly 5,5), Basic 6, Bradaric 5,5; Candreva 6,5, Kastanos 5,5 (14' st Tchaouna 5,5); Dia 5,5. A disp.: Costil, Allocca, Martegani, Gomis, Legowski, Simy, Ikwuemesi, Vignato. All.: F. Inzaghi 5

Empoli (3-4-2-1): Caprile 7; Bereszynski 6, Ismajli 6,5, Luperto 6,5; Gyasi 6, Grassi 6,5, Maleh 6 (25' st Fazzini 6,5), Cacace 6; Zurkowski 6 (33' st Kovalenko 6), Cambiaghi 6,5 (33' st Cancellieri 7); Cerri 6 (25' st Niang 7,5). A disp.: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Bastoni, Shpendi, Destro. All.: Nicola 7,5

Arbitro: Mariani

Marcatori: 23' aut. Zanoli (E), 24' st Weissman (S), 43' st rig. Niang (E), 49' st Cancellieri (E)

Ammoniti: Maleh (E), Zanoli (S), Basic (S), Cerri (E), Bradaric (S)

LE STATISTICHE

• M'Baye Niang ha sia segnato un gol che fornito un assist nella stessa partita per la seconda volta in Serie A; non accadeva dall'aprile 2022 nei cinque grandi campionati europei (con il Nantes vs il Bordeaux).

• M'Baye Niang è tornato a calcare i campi di Serie A per la prima volta dal 6 maggio 2018: l'ultima rete del francese risaliva al 25 febbraio 2018. Non segnava su rigore dal settembre 2016 (Milan-Lazio).

• L'Empoli è rimasto imbattuto in tutte le prime quattro trasferte contro la Salernitana in Serie A. Contro nessun’altra squadra i campani hanno disputato più gare interne senza mai vincere (4).

• L'Empoli ha realizzato almeno tre gol in trasferta in Serie A a oltre due anni di distanza dall'ultima volta (6 gennaio 2022 contro la Lazio, 3-3).

• Davide Nicola ha evitato la sconfitta in tutte le prime quattro panchine in campionato con l'Empoli, come solo col Torino tra gennaio e febbraio 2021 (serie arrivata a cinque).

• La Salernitana ha conquistato solo 13 punti nelle prime 24 partite di questo campionato: solo una delle 24 squadre con al massimo 13 punti a questo punto del torneo ha poi evitato la retrocessione a fine stagione, il Crotone nel 2016/17 con Davide Nicola in panchina.

• Antonio Candreva (36 anni e 346 giorni) è il centrocampista più anziano ad aver sia segnato almeno 5 gol che fornito almeno 5 assist nei cinque grandi campionati europei in questa stagione.

• Antonio Candreva ha partecipato direttamente a nove gol in 11 sfide in Serie A contro l'Empoli: tra le formazioni contro cui vanta meno di 1000 minuti in campo nella competizione, contro nessuna ha fatto meglio (9, come contro il Palermo).

• Shon Weissman è il terzo israeliano diverso a segnare in Serie A, dopo Tal Banin (Brescia nel 1997) ed Eran Zahavi (Palermo nel 2011).

• Shon Weissman è il sesto giocatore ad aver segnato all'esordio con la Salernitana in Serie A, il primo da Simone Verdi il 7 febbraio 2022, sempre all'Arechi, contro lo Spezia.

• La Salernitana è una delle tre squadre (con Augsburg e Hoffenheim) dei big-5 campionati europei ancora senza clean sheet in casa nel 2023/24.

• L'Empoli ha sfruttato tre autoreti delle squadre avversarie in questa Serie A, più di ogni altra formazione (Vina vs Sassuolo e Rafia vs Lecce).