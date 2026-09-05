Serie A, sabato di big match: Inter alla prova di forza contro il Napoli, Gasp sfida la 'sua' Dea

Prova di forza per l'Inter, che a San Siro (inizio ore 18) riceve il Napoli, reduce dal ko casalingo contro il Como, con l'obiettivo di restare a punteggio pieno. Con cinque gol fatti e appena uno subìto in due partite di campionato, i campioni d'Italia hanno già mandato un messaggio importante a tutte le rivali. Cristian Chivu si ritrova di fronte quel Max Allegri che lo scorso anno lo ha battuto in tutti e due i derby di Milano. I nerazzurri non vincono una sfida diretta da due anni e mezzo, dalla Supercoppa 2024. Dopo di allora ci sono stati quattro pareggi (tre per 1-1) e il 3-1 per i partenopei della scorsa stagione. Al Meazza va in scena l'affascinante sfida del gol tra due grandi specialisti: Lautaro Martinez, che ha respinto le avance del Barcellona e sarà affiancato da Pio Esposito, e Rasmus Hojlund. Il capitano dell’Inter è ancora a secco dopo due giornate. Allegri dovrà rinunciare a McTominay, fermo per un'aritmia. Prima convocazione il neo acquisto Badiashile. In casa azzurra la situazione è già delicata: un'altra sconfitta potrebbe allontanare pericolosamente la squadra di Allegri dalla vetta della classifica.