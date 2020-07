Serie A, Roma-Udinese 0-2: Lasagna e Nestorovski affossano i giallorossi, Champions a -12

ROMA-UDINESE 0-2

Una bruttissima Roma perde senza attenuanti in casa contro l'Udinese e vede l'Atalanta e la zona Champions League scappare via a ben 12 punti di distanza. All'Olimpico finisce 2-0 per i friulani, avanti già al 12' grazie a Lasagna. In dieci uomini dopo mezz'ora per il rosso diretto comminato a Perotti, i Giallorossi si fermano sulla traversa colpita da Cristante. Nella ripresa non basta l'ingresso di Dzeko e Nestorovski raddoppia al 78'. Serie A: Roma-Udinese 0-2, la partita in foto

































































































































LA PARTITA

Rallenta, anzi inchioda, la Roma di Paulo Fonseca. I brutti segnali raccolti dalla trasferta di San Siro contro il Milan vengono infatti amplificati nella notte dell'Olimpico, dove un'Udinese che in campionato non vinceva addirittura da gennaio fa il bello e il brutto tempo. E ottiene una vittoria netta e mai in discussione, che addirittura poteva essere ancora più rotonda senza che nessuno potesse trovare motivi di recriminazione. Ora Luca Gotti si gode i 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, mentre con l'Atalanta a +12 i giallorossi sono vicini a salutare definitivamente le ambizioni Champions.

Che per la Roma possa rivelarsi una serata complessa lo si intuisce sin dai primissimi minuti, in cui Okaka mette in difficoltà la retroguardia di casa conquistando un corner. La Roma prova a fare la partita, ma i friulani controllano alla perfezione gli spazi, si chiudono dietro e non concedono varchi. Diventa quindi durissima per Kalinic, scelto da Fonseca come titolare al posto di Dzeko: quando il croato riesce a presentarsi davanti a Musso è infatti in fuorigioco. L'Udinese aspetta, ma quando riparte è pericolosissima. Lo dimostra l'azione costruita al 12' da Lasagna con una sgroppata sulla sinistra e l'appoggio per De Paul, l'argentino conclude malissimo ma di fatto confeziona un assist al bacio per lo stesso Lasagna che è liberissimo di trafiggere Mirante. La Roma prova a reagire, ma se gli spazi erano intasati sullo 0-0, ancora di più lo diventano con i bianconeri in vantaggio. Di fatto i padroni di casa trovano due uniche soluzioni: i tentativi dalla distanza di Kolarov e le iniziative di un Carles Perez molto volitivo. Il tutto si complica però alla mezz'ora, quando il capitano di serata Perotti si infila in un imbuto di difensori friulani e rifila un pericoloso pestone sulla caviglia di Becao: Guida ordina il rosso diretto e per la Roma è già notte fonda. Anche perché nei minuti successivi arriva una traversa (la colpisce Cristante dopo che l'Udinese aveva chiuso il solito Carles Perez) e poi Musso compie una prodezza su Under.

Nel secondo tempo Fonseca si affida immediatamente a Mkhitaryan. Chi continua a scaldare la Roma è però sempre Carles Perez, che prima costringe Musso all'intervento in due tempi con una botta dalla distanza, poi al volo plastico su un successivo tentativo. Gotti intanto cambia completamente l'attacco: dentro Teodorczyk e Nestorovski per Lasagna e Okaka, e proprio il polacco si rende pericoloso in un'azione di contropiede non sfruttata e poi andando anche a segno, senza che però il gol sia convalidato a causa di un fuorigioco. Solo a questo punto Fonseca decide di gettare nella mischia lo scalpitante Edin Dzeko (Kalinic è un ectoplasma), ma il cambio decisivo si rivela un altro. È quello di Nestorovski, che al 78' chiude il match firmando il raddoppio. Buona parte dei meriti è però di Fofana, che trova la lucidità di farsi metà campo di corsa e aprire sulla destra per De Paul. Quest'ultimo irride quindi il neoentrato Ibañez e appoggia per il macedone che non ha alcun problema a battere Mirante. Nel successivo quarto d'ora la Roma in campo si vede ancora meno, tanto che il tris non arriva per questione di dettagli. Lo manca De Paul, con una saetta da fuori area che sibila al lato del palo, e sembra trovarlo Teodorczyk in pieno recupero. La bandierina dell'assistente evita alla Roma almeno questa ulteriore mazzata, ma la serata giallorossa resta terribile. Ben oltre il risultato della partita.

LE PAGELLE

Lasagna 7 - I suoi meriti in questa pesantissima vittoria dell'Udinese sono colossali. Per la freddezza con cui realizza il gol, ma anche per aver dato il La all'azione più importante del match.

Carles Perez 7 - In una serata tremenda per la Roma, lui se non altro ci prova dall'inizio alla fine. Non è fortunato, ma ci prova senza sosta. E la sua caparbietà gli vale mezzo voto in più.

Fofana 7 - Sempre più cuore e muscoli di questa squadra, che sa che i punti e una discreta fetta di salvezza passano dai suoi piedi e dalle sue gambe.

Perotti 4,5 - Capitano per una notte, onora la fascia nel peggiore dei modi. Non solo non incide sulla partita, ma lascia i suoi in dieci dopo mezz'ora con un raptus che poteva e doveva essere evitato.

Musso 6,5 - Non vive la serata complicata che forse si immaginava, ma quando viene chiamato in causa (essenzialmente da Carles Perez) non si fa mai trovare impreparato.

Ibañez 5 - Entrato a freddo al posto di un Fazio non al meglio, riesce nella missione di perdersi De Paul dopo meno di dieci minuti nell'azione del raddoppio che chiude la partita. Poi si becca anche il giallo. Quantomeno da rivedere.

IL TABELLINO

Roma-Udinese 0-2

Roma (4-2-3-1): Mirante 6; Bruno Peres 5 (18' st Zappacosta 5,5), Fazio 5 (27' st Ibañez 5), Smalling 5,5, Kolarov 6; Cristante 5,5, Diawara 5,5 (18' st Villar 5); Carles Perez 7, Perotti 4,5, Under 6 (1' st Mkhitaryan 5,5); Kalinic 5 (27' st Dzeko 6). A disp.: Fuzato, Cardinali, Spinazzola, Santon, Pastore, Kluivert.

All.: Fonseca 4,5.

Udinese (3-5-2): Musso 6,5; Becao 7, De Maio 6,5, Nuytinck 7; Stryger Larsen 6,5 (36' st Samir sv), De Paul 7, Jajalo 6, Walace 6 (12' st Fofana 7), Zeegelaar 6,5 (20' st Ter Avest 6); Lasagna 7 (1' st Teodorczyk 6,5), Okaka 5,5 (20' st Nestorovski 7). A disp.: Nicolas, Perisan, Troost-Ekong, Sema, Ballarini, Mazzolo, Palumbo.

All.: Gotti 7.

Arbitro: Guida

Marcatori: 12' Lasagna (U), 33' st Nestorovski (U)

Ammoniti: Villar, Ibañez (R), Zeegelaar, Okaka (U)

Espulso: 30' Perotti (R)

LE STATISTICHE

- La Roma ha perso nove delle 29 partite disputate in questo campionato: era dalla stagione 2012/13 che non ne raccoglieva così tante a questo punto della stagione (10).

- L’Udinese ha vinto in casa della Roma in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2012, mettendo fine a una serie di sei sconfitte consecutive all’Olimpico.

- La Roma ha perso cinque delle ultime otto partite di campionato, tante quante ne aveva perse nelle precedenti 31 nella competizione.

- La Roma non ha trovato il gol per la seconda partita di fila in Serie A: non accadeva dall’aprile 2018.

- A partire dalla stagione 2016/17, la Roma è la squadra che ha colpito più pali in Serie A: 82, almeno due in più di ogni altra squadra.

- Terza espulsione in Serie A per Diego Perotti, la prima con la maglia della Roma. L’ultimo cartellino rosso per l’argentino in campionato risaliva al novembre 2015.

- La Roma ha raccolto 7 espulsioni in questa stagione: è dal 2012/13 (otto) che non ne vede di più. Solo il Genoa ha avuto più cartellini rossi in questo campionato (otto).

- Settima espulsione per la Roma in questo campionato, solo il Genoa ne ha avute di più (otto)

- Rodrigo de Paul ha preso parte attiva a quattro gol nelle ultime quattro trasferte dell’Udinese in Serie A (una rete, tre assist).

- Kevin Lasagna ha realizzato tre gol nelle ultime due partite di Serie A, tante quante ne aveva segnate nelle precedenti 16 sfide nel massimo campionato.

- Kevin Lasagna ha collezionato la presenza numero 100 in tutte le competizioni con l’Udinese, realizzando la sua 29a rete in bianconero.