Serie A, Roma-Parma 3-0: Mayoral e Mkhitaryan danno spettacolo

ROMA-PARMA 3-0

Non c'è stata storia all'Olimpico: la Roma ha dominato e battuto il Parma 3-0 nell'ottava giornata di Serie A. I giallorossi di Fonseca hanno chiuso la pratica già nel primo tempo sbloccando il match con Borja Mayoral al 28' con un movimento in profondità. Poi si è scatenato il solito Mkhitaryan che al 32', su assist dello spagnolo, ha raddoppiato dalla distanza, calando infine il tris da pochi passi al 40'. Giallorossi a quota 17 punti.













































































































































LA PARTITA

Diverte e si diverte, ma soprattutto vince anche senza diverse pedine fondamentali. Senza Dzeko, Smalling e Pellegrini tra gli altri, la Roma di Fonseca si affida alla vena realizzativa di Mkhitaryan (doppietta), ma anche al ritrovato Borja Mayoral. Il 3-0 contro il Parma è frutto di una partita dominata, mai messa in discussione e conferma la bontà del campionato che la squadra giallorossa sta disputando: senza il pasticcio di Verona alla prima giornata sarebbe ancora più in alto. Disastrosi invece i gialloblù di Liverani, mai in partita e con i remi in barca - della serie non prendiamo imbarcate - già dopo l'intervallo.

Al netto del risultato largo, la vittoria della Roma assume un valore ancora più importante considerato che il successo non è arrivato con una prestazione con i giri del motore al massimo, anzi. Dopo una prima parte di gara in pieno controllo ma con un possesso di palla sterile e un ritmo blando, con la prima accelerata la squadra di Fonseca ha fatto jackpot. Movimento in profondità di Borja Mayoral premiato dall'assist di Spinazzola e rete mancina dello spagnolo per il vantaggio. Da lì in poi per la Roma sono dodici minuti di fuoco in cui Mkhitaryan ha confermato di vivere un momento magico: dopo la tripletta in casa del Genoa, l'armeno prima ha infilato il 2-0 con un siluro dal limite dell'area sotto la traversa, poi ha deviato in rete il 3-0 da pochi passi sfruttando al meglio il cross dalla destra di Karsdorp.

Nella ripresa il monologo della Roma è continuato senza sgasare troppo, complice anche l'atteggiamento rinunciatario del Parma di Liverani. Tra un cambio e l'altro delle due squadre, le occasioni più importanti sono capitate sui piedi di Pedro che non le ha sfruttate, mentre Spinazzola da buona posizione non ha saputo battere Sepe esaltando i riflessi del portiere con l'aiuto della traversa. Poco male, Fonseca si gode una squadra che gioca e si diverte anche con le cosidette seconde linee e porta a casa i 17 punti in classifica, che sarebbero 18. I 16 gol realizzati nelle ultime cinque partite sono un bel biglietto da visita per la concorrenza: la Roma non è lì per caso.

--

LE PAGELLE

Mkhitaryan 7,5 - Sono cinque gol nelle ultime due partite in Serie A e già questo basterebbe a raccontare l'importanza di questo giocatore. Si fa sempre trovare in appoggio a Mayoral, ma anche in area a chiudere le azioni. Ingiocabile in questo momento.

Mayoral 7 - Prova importante da vice-Dzeko. Gioca molto per la squadra fungendo da boa al limite dell'area per i tiri da fuori dei compagni. Sblocca il match attaccando la profondità, poi serve a Mkhitaryan la palla del raddoppio. Dà anche il via al terzo gol giallorosso.

Spinazzola 7 - Spinta costante sulla sinistra a conferma del buon momento di forma. Impreziosisce il match con un assist al bacio che manda in porta Mayoral per l'1-0.

Osorio 5 - Netto passo indietro rispetto all'esordio in campionato. In costante difficoltà coi movimenti di Mayoral e Mkhitaryan, ma anche impacciato col pallone tra i piedi.

Kucka 5 - Una prestazione incolore, come tutta quella del Parma. Paga forse le fatiche in nazionale, resta il fatto che in mezzo al campo è travolto dagli eventi e non mette in campo la proverbiale grinta.

--

IL TABELLINO

ROMA-PARMA 3-0

Roma (3-4-2-1): Mirante 6; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 6 (8' st Juan Jesus 6); Karsdorp 6,5, Villar 7 (34' st Pellegrini sv), Veretout 6, Spinazzola 7 (34' st Bruno Peres sv); Pedro 6 (34' st Diawara sv), Mkhitaryan 7,5; Mayoral 7 (20' st Carles Perez 6). A disp.: Lopez, Farelli, Calafiori, Feratovic, Milanese, Podgoreanu, Providence. All.: Fonseca 7.

Parma (3-5-2): Sepe 5,5; Osorio 5 (16' st Karamoh 5,5), Bruno Alves 5, Gagliolo 5; Grassi 5 (36' st Busi sv), Kucka 5 (16' st Kurtic 5,5), Cyprien 5, Sohm 5, Pezzella 5 (40' st Iacoponi sv); Inglese 5, Gervinho 5 (16' st Brunetta 5,5). A disp.: Colombi, Scozzarella, Cornelius, Brugman, Dezi, Camara, Nicolussi Caviglia. All.: Liverani 5.

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 28' Mayoral, 32' Mkhitaryan, 40' Mkhitaryan

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

La Roma è la squadra che ha ottenuto più punti da inizio ottobre 2020 in Serie A: 16 su 18 disponibili.

La Roma è imbattuta nelle ultime 20 gare interne di Serie A contro il Parma (16V, 4N) segnando almeno due reti in 16 di queste sfide.

La Roma ha mantenuto la porta involata per quattro gare interne consecutive in tutte le competizioni per la prima volta da gennaio 2014 con Rudi García in panchina.

Henrikh Mkhitaryan è il quinto giocatore straniero ad aver realizzato due marcature multiple in due presenze di fila in Serie A con la maglia della Roma nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Dzeko, Balbo, Mancini e Batistuta.

Prima di Mkhitaryan, l'ultimo giocatore della Roma a realizzare una doppietta contro il Parma in Serie A fu Francesco Totti nell'ottobre 2007.

Mkhitaryan ha segnato cinque gol nelle sue prime otto presenze stagionali in Serie A: superando il suo precedente record nei top-5 campionati europei di tre marcature dopo otto gare (nel 2013/14 e nel 2015/16, sempre con il Borussia Dortmund).

Mkhitaryan ha preso parte a 23 gol nelle sue prime 30 presenze in Serie A con la Roma (14 reti e nove assist): fra i giallorossi che hanno esordito dal 2004/05 in avanti, si tratta del giocatore che ha fatto meglio (il precedente record era di Osvaldo con 22 partecipazioni attive dopo 30 gare).

Borja Mayoral ha segnato il suo primo gol in Serie A con la sua prima conclusione nello specchio tentata nella competizione; si tratta del suo primo gol in campionato da luglio contro il Celta Vigo con la maglia del Levante in Liga.

Il Parma ha effettuato un solo tiro in questo incontro: record negativo per i ducali in Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (nel 2004/05).