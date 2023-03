Serie A, Roma-Juventus 1-0: Mourinho aggancia il quarto posto

ROMA-JUVENTUS 1-0

A decidere il match dell'Olimpico è un siluro di Mancini a inizio ripresa, Allegri frena la sua rincorsa all'Europa. Nel finale espulso Kean dopo 40 secondi dal suo ingresso in campo

La Roma batte 1-0 la Juventus nel posticipo della 25esima giornata di Serie A e sale al quarto posto in classifica, agganciando il Milan a quota 47 punti. A decidere un match bloccato ed estremamente avaro di emozioni è un lampo di Gianluca Mancini, che si inventa un gran gol dalla distanza al 53'. I bianconeri colpiscono tre pali, uno nel primo tempo e due nel secondo, ma non riescono a creare i presupposti per ribaltarla. Nel finale incredibile rosso a Kean, entrato in campo da 40 secondi, per un fallo di reazione su Mancini. Allegri cade dopo 4 vittorie consecutive, resta a quota 35 e frena la sua rincorsa all'Europa.

LA PARTITA

Mourinho sceglie a sorpresa di non rischiare ancora Abraham e conferma dal 1' Wijnaldum, ma invece di schierare Belotti opta per Dybala nel ruolo di centravanti supportato da Pellegrini. Allegri invece si affida a Di Maria e Vlahovic, con Chiesa inizialmente in panchina. In avvio di gara i ritmi sono piuttosto blandi, con le due squadra che si alternano in un possesso palla sterile e privo di sbocchi. Il primo tiro in porta arriva al 27' e lo effettua Dybala, ma il sinistro a giro da fuori dell'argentino è telefonato e non crea problemi a Szczesny. Tra i bianconeri l'unico ad accendersi in un paio di occasioni è Kostic, mentre Di Maria orbita troppo lontano dall'area per far male e Vlahovic si limita a qualche sponda precisa, ma poco efficace. Per registrare la prima grande occasione della serata bisogna attendere il 43': Rabiot si inserisce alla perfezione sulla sventagliata in area di Danilo, schiaccia di testa, ma trova il grande riflesso di Rui Patricio, che col piede devia il pallone sul palo e salva i suoi.

A inizio ripresa Allegri sostituisce l'acciaccato Alex Sandro con Bonucci, la Juve alza un po' il baricentro, ma dopo 8 minuti è la Roma a sbloccarla: Mancini si sgancia in avanti e sorprende un po' la retroguardia bianconera, che gli lascia troppo spazio per calciare. Il suo destro è un concentrato di potenza e precisione, Szczesny si allunga ma il pallone si insacca nell'angolino. La Juve prova a reagire, colpisce un palo esterno con Cuadrado su punizione, poi si affida al tridente, con l'ingresso di Chiesa per Fagioli, per tentare il tutto per tutto. Al 77' Di Maria prova il jolly dalla distanza, ma Rui Patricio si allunga in corner. Pochi minuti dopo arriva il terzo legno di serata per i bianconeri, anche se a colpirlo è Mancini, con una deviazione verso la propria porta su corner di Paredes. Nei minuti finali la Juve si riversa in attacco, ma all'89' arriva la follia di Kean, entrato in campo da 40 secondi. Mancini commette fallo e lo trattiene vistosamente anche dopo il fischio dell'arbitro, l'azzurro reagisce rifilando una ginocchiata al compagno di nazionale e viene immediatamente espulso. L'ultimo sussulto è per un colpo di testa di Pogba da ottima posizione, che però si infrange sulla schiena di Ibanez, la successiva conclusione di Danilo è troppo debole per impensierire Rui Patricio.

LE PAGELLE

Fagioli 6,5 - Un'ora di grande qualità e sostanza, sia per come gestisce i palloni in mezzo al campo, sia per come si propone in area accompagnando le azioni offensive.

Vlahovic 4,5 - Qualche sponda interessante nel primo tempo, ma poco altro. Sparisce completamente dalla partita nella ripresa e alla fine, tolto Kean, risulta di gran lunga il peggiore in campo.

Di Maria 6 - Qualche giocata da lustrarsi gli occhi delle sue e la voglia di provarci fino all'ultimo minuto. Non basta per illuminare una serata nel complesso opaca da parte di tutta la squadra.

Dybala 6 - Come il collega campione del Mondo ha qualità sopra la media e si vede, ma allo stesso modo fatica a tramutarle in azioni degne di nota e a creare pericoli alla difesa avversaria.

Wijnaldum 5,5 - Senza attaccanti di ruolo è chiamato ad allungare la squadra e a inserirsi in area, tocca diversi palloni ma nel complesso il suo apporto alla manovra offensiva è piuttosto scarso.

Mancini 8 - Partita estremamente generosa ed efficace sul piano difensivo, coronata da un gol tanto bello quanto decisivo. Ci mette lo zampino, e la furbizia, anche sull'espulsione di Kean che di fatto chiude la partita prima ancora del lungo recupero.

IL TABELLINO

Roma-Juventus 1-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 8, Smalling 7, Ibanez 6,5; Zalewski 5,5 (18' st Karsdorp 6), Cristante 6, Matic 6,5, Spinazzola 6,5; Wijnaldum 5,5 (28' st Bove 6), Pellegrini 6 (41' st Belotti sv); Dybala 6 (28' st Abraham 6).

Allenatore: Mourinho 6

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Danilo 6,5, Bremer 6,5, Alex Sandro 6 (1' st Bonucci 6); Cuadrado 6 (44' st Kean 2), Fagioli 6,5 (14' st Chiesa 5,5), Locatelli 5,5 (31' st Paredes 6), Rabiot 6,5, Kostic 6,5 (31' st Pogba 6); Di Maria 6, Vlahovic 4,5.

Allenatore: Allegri 5,5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 8' st Mancini (R)

Ammoniti: Locatelli (J), Matic (R), Cristante (R), Spinazzola (R), Kostic (J)

Espulsi: Kean (J)

LE STATISTICHE

- La Roma è rimasta imbattuta in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 2003/04, con Fabio Capello sulla panchina giallorossa.

- La Roma ha vinto la sua prima partita di Serie A contro la Juventus dall'agosto 2020, interrompendo una striscia di cinque sfide senza successi contro i bianconeri.

- La Roma ha vinto cinque partite interne di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal dicembre 2017, con Eusebio Di Francesco in panchina.

- La Roma (4001) ha superato quota 4000 punti nella sua storia in Serie A (includendo risultati ottenuti a tavolino ed escludendo le penalizzazioni).

- La Roma ha tenuto la porta inviolata per cinque incontri casalinghi di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra agosto e novembre 2014 (sei sotto Rudi Garcia).

- Quella di Moise Kean dopo 40 secondi è stata l'espulsione più veloce per un subentrante in Serie A da quella di Giulio Migliaccio in Atalanta-Palermo del 6 dicembre 2015 (32 secondi).

- La Juventus ha colpito tre legni in una singola partita di Serie A per la prima volta dal 16 febbraio 2020, contro il Brescia.

- Gianluca Mancini è il primo difensore della Roma a realizzare un gol da fuori area contro la Juventus in Serie A da Jonathan Zebina, nel settembre 2003.

- Gianluca Mancini ha ritrovato il gol in Serie A che gli mancava da 728 giorni: il precedente risaliva al 7 marzo 2021, contro il Genoa.

- Quello di Gianluca Mancini è il primo gol da fuori area subito dalla Juventus in Serie A da quello di Aramu contro il Venezia l'1 maggio 2022.

- Gli ultimi sette gol della Roma in campionato sono stati realizzati da sei calciatori diversi: El Shaarawy, Ibañez, Abraham, Dybala, Solbakken, Spinazzola e Mancini.

- Per la prima volta dal 12 maggio 2019, il primo tempo di una sfida tra Roma e Juventus in Serie A è terminato senza reti: la Roma si impose con un 2-0 finale in quell'occasione.

- La Roma ha schierato una formazione titolare con un'età media di 29 anni e 81 giorni, la più anziana in una gara di Serie A dal 2 luglio 2020 (29 anni e 163 giorni v Udinese).

- 350ª presenza nel massimo campionato italiano per Juan Cuadrado.