Serie A, Roma-Fiorentina 2-0: Dybala domina all'Olimpico

ROMA-FIORENTINA 2-0

Doppietta dell'argentino all'Olimpico con due assist di Abraham. Viola di Italiano in 10 dal 24' per il rosso a Dodò

La Roma ha battuto 2-0 la Fiorentina nella 18a giornata di Serie A. All'Olimpico è stata ancora una volta la serata di Paulo Dybala in una partita condizionata dall'espulsione al 24' di Dodò per somma di ammonizioni. Tre punti per i giallorossi arrivati grazie alla coppia Abraham-Dybala che al 40' sblocca il match con l'assist di petto dell'inglese per il mancino vincente del campione del mondo. Il bis nella ripresa quando all'82' l'inglese ha servito a Dybala la palla per la doppietta.

LA PARTITA

Ancora una vittoria e un altro clean sheet all'Olimpico per la Roma che nel 2023, dopo tre partite davanti al proprio pubblico non ha ancora preso gol. Solidità difensiva e qualità in attacco, data da Dybala ed Abraham, questi sono i segreti dei giallorossi di Mourinho che ha superato 2-0 la Fiorentina di Italiano sfruttando l'ingenuità di Dodò che, facendosi cacciare dopo 24 minuti di gioco, ha stravolto le carte in tavola. Senza strafare, ma con sicurezza, la Roma ha portato a casa tre punti costringendo l'avversario a una partita ai minimi in termini di pericolosità offensiva.

L'asse del successo è la coppia Dybala-Abraham, un punto di forza per la formazione di Mourinho che sembra aver trovato una certa intesa sul campo. Il sacrificio dell'inglese, bravo a svariare su tutto il fronte dell'attacco accorciando o allungando la squadra a seconda dell'esigenza, e la pulizia tecnica dell'argentino si sono assortite alla perfezione contro la Fiorentina. I due si sono cercati spesso, ma soprattutto si sono trovati al limite dell'area creando i pressuposti per colpire la squadra avversaria e riuscendoci al 40' con un'azione perfetta per tempismo, intesa ed esecuzione: Abraham pescato con un pallone alto al limite dell'area ha pulito il pallone di petto apparecchiandolo direttamente sul sinistro di Dybala, troppo educato per sprecarlo senza battere Terracciano. L'aiuto di una deviazione ha mandato in tilt il portiere viola per l'1-0 della Roma.

Avanti di un gol e di un uomo già all'intervallo, la Roma nella ripresa ha controllato la partita lasciando un po' di campo alla Fiorentina, ma difendendo senza troppi patemi la propria area di rigore. Per giostrare il tempo è servita la tecnica di Dybala e Pellegrini in attacco, ma anche la sostanza portata da Matic a metà secondo tempo. Celik è andato vicino al raddoppio sfruttando un'azione della Joya, mentre Abraham ha fallito l'unica occasione gentilmente concessagli da Bonaventura in disimpegno. Poco male per l'inglese che all'82' scattando in profondità si è liberato della difesa della Fiorentina servendo a Dybala un pallone solo da spingere in rete per il 2-0 da tre punti.

--

LE PAGELLE

Dybala 7,5 - Il modo in cui si è coordinato al limite dell'area per colpire il pallone senza perdere tempo vale da solo il gol del vantaggio, cancellando la deviazione che ha sorpreso Terracciano. Nel finale firma la doppietta, decisiva, ma a prescindere dai gol gioca da regista avanzato dando trame e qualità alla squadra.

Abraham 7 - Apparecchia il gol di Dybala con un assist di petto che vale buona parte della rete, poi nella ripresa si ripete decretando la bontà della coppia. Ormai classica partita fatta di movimenti e sacrificio più che di conclusioni. L'occasione gliela regala Bonaventura, ma scivola prima di calciare.

Jovic 5,5 - Giocare tra le maglie della difesa della Roma, fittissime, non è la cosa più semplice. Con l'inferiorità numerica gli è diventato impossibile e Italiano lo ha sacrificato all'intervallo.

Dodò 4 - La sua partita dura meno di 25 minuti, giusto il tempo per raccogliere due cartellini gialli e stravolgere del tutto i piani tattici di Italiano. Un disastro.

--

IL TABELLINO

ROMA-FIORENTINA 2-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Kumbulla 6,5; Celik 6, Bove 6,5 (21' st Matic 6), Cristante 6, Zalewski 6,5 (21' st Spinazzola 6); Dybala 7,5 (43' st Solbakken sv), Pellegrini 6,5 (29' st Tahirovic 6); Abraham 7 (43' st Belotti sv). A disp.: Boer, Svilar, Vina, Keramitsis, Camara, Volpato, Shomurodov, El Shaarawy. All.: Mourinho 6.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 5,5; Dodò 4, Milenkovic 5, Igor 5, Biraghi 5; Amrabat 5,5, Duncan 6 (29' Venuti 5,5); Ikoné 5 (1' st Barak 6), Bonaventura 6 (40' st Castrovilli sv), Kouamé 6; Jovic 5,5 (1' st Gonzalez 6). A disp.: Cerofolini, Gollini, Terzic, Ranieri, Kayode, Castrovilli, Amatucci, Bianco, Krastev, Di Stefano. All.: Italiano 5,5.

Arbitro: Giua

Marcatori: 40' Dybala, 37' st Dybala

Ammoniti: Smalling, Kumbulla, Bove (R); Gonzalez, Igor (F)

Espulsi: 24' Dodò (F) per somma di ammonizioni

--

LE STATISTICHE DI OPTA

A partire dal suo primo gol da fuori area in Serie A (febbraio 2015), solo Lionel Messi (55) ha segnato più reti dalla distanza di Paulo Dybala (28) nei maggiori 5 campionati europei.

Seconda doppietta di Paulo Dybala con la maglia della Roma in tutte le competizioni, dopo le due reti contro il Monza in campionato dello scorso 30 agosto.

Otto dei 10 gol di Paulo Dybala con la maglia della Roma in tutte le competizioni sono stati realizzati allo stadio Olimpico di Roma.

Paulo Dybala ha segnato 10 gol in questa stagione con la maglia della Roma in tutte le competizioni, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore giallorosso (Abraham e Pellegrini a quota 5).

La Roma ha vinto le prime due gare casalinghe in un singolo anno solare in Serie A per la prima volta dal 2017 (anche in quel caso il secondo successo arrivò contro la Fiorentina).

La Roma ha vinto due match interni di fila in campionato per la prima volta dallo scorso agosto, anche in quel caso registrò due clean sheet di fila (v Cremonese e Monza).

La Roma ha guadagnato 34 punti in questo campionato in 18 match, già due in più dell’intero girone d’andata della scorsa Serie A (32 punti in 19 match).

Prima di oggi, l’ultimo giocatore della Roma che aveva segnato una doppietta in campionato con due assist dello stesso giocatore era stato Dzeko grazie a due passaggi vincenti di Mkhitaryan il 18 ottobre 2020 v Benevento.

Paulo Dybala è l’unico giocatore a cui Tammy Abraham ha fornito più di un assist con la Roma in tutte le competizioni (tre passaggi vincenti per l’argentino).

Prima di Dodô al minuto 24, l'ultimo calciatore della Fiorentina che aveva impiegato meno minuti a ricevere un'espulsione dall'inizio di un match in Serie A era stato Dragowski, proprio contro la Roma all'Olimpico il 22 agosto 2021 (minuto 17).

Prima gara da titolare per Edoardo Bove in Serie A, 19° match in totale per lui nel massimo campionato.