Serie A, Roma-Fiorentina 3-1: Veretout esalta Mourinho con una doppietta

ROMA-FIORENTINA 3-1

In gol anche Mkhitaryan e Milenkovic prima dello show dell'ex. Bene Abraham, espulsi Dragowski e Zaniolo

di

MAX CRISTINA

La Roma ha battuto 3-1 la Fiorentina all'Olimpico nella prima giornata e il ritorno di Mourinho in Serie A è stato bagnato con una vittoria. Protagonista in zona gol l'ex di turno, Jordan Veretout che tra il 64' e il 79' ha rotto l'equilibrio con una doppietta. In precedenza alla rete di Mkhitaryan (28') aveva risposto Milenkovic (60') con le due squadre ridotte in dieci per le espulsioni di Dragowski (17') e Zaniolo (52'). Il ritorno di Mourinho in Serie A: le foto Getty Images

LA PARTITA

Più di undici anni dopo l'ultima volta, José Mourinho è tornato a sedersi su una panchina di Serie A e lo ha fatto con un 3-1 della Roma - sua cinquantesima vittoria nel massimo campionato - su una bella Fiorentina in una sfida di fine estate condizionata da espulsioni e centimetri, quelli che con il Var hanno fatto tutta la differenza del mondo in occasione di due dei tre gol giallorossi. Bene Abraham all'esordio con due assist e una traversa, passaggio vincente anche per Shomurodov ma copertina tutta per l'ex di turno, quel Jordan Veretout che ha iniziato con una doppietta la propria stagione. Passivo pesante invece per la Fiorentina per quanto fatto vedere in campo soprattutto considerando l'inferiorità numerica quasi immediata per il rosso (eccessivo?) a Dragowski appena dopo il quarto d'ora. Mentalità offensiva e buone trame di gioco, spunti da Nico Gonzalez - tanto da portare all'espulsione Zaniolo - e dal solito Vlahovic.

Proprio i cartellini rossi però hanno per forza di cose modificato l'andamento della partita. Prima ancora di registrare un tiro pericoloso nello specchio della porta di uno dei due portieri, alla prima galoppata in profondità di Abraham è arrivato l'intervento giudicato da rosso di Dragowski. Con un uomo in più la Roma ha potuto prendere il controllo del gioco e del ritmo della gara, ma soprattutto ha trovato lo spazio giusto al 28' per siglare il vantaggio. La firma è di Mkhitaryan, scattato al millimetro sulla linea del fuorigioco, ma il merito è tutto di Abraham capace di mantenere il possesso di palla con il fisico e fornire l'assist preciso. Sull'1-0 però la Roma si è un po' fermata, quasi sorpresa dalla spavalderia della Fiorentina che prima con Bonaventura e poi con Maleh ha sfiorato il vantaggio approfittando di un Gonzalez imprendibile tra le linee.

Nella ripresa l'argentino ha costretto Zaniolo al secondo cartellino giallo già al 52' e nel primo quarto d'ora la squadra di Italiano ha costruito le premesse per il pareggio che al 60' è arrivato con l'inserimento di Milenkovic, perso da Cristante, sugli sviluppi di un corner dopo le occasioni di Vlahovic e Pulgar respinte da Rui Patricio. Il pareggio nonostante la ristabilita parità numerica ha però avuto l'effetto di risvegliare gli uomini d'attacco di Mourinho con Abraham che due minuti più tardi ha colpito una traversa di testa, fornendo poi l'assist per il raddoppio a Veretout poco dopo sfruttando il pallone recuperato alto - su Pulgar - da Mkhitaryan. A dieci minuti dalla fine poi il centrocampista francese ha firmato la doppietta con il suo marchio di fabbrica ovvero l'inserimento dalle retrovie, premiato da Shomurodov per il 3-1 finale.

LE PAGELLE

Mkhitaryan 7 - Decisivo, come spesso gli accade. Lo è con un inserimento preciso al millimetro che capitalizza l'assist di Abraham, ma anche con i soliti movimenti in verticale che mettono in difficoltà la difesa e recuperando il pallone nell'azione del raddoppio.

Abraham 7 - Entra nelle azioni decisive del match prima facendo espellere Dragowski e poi fornendo gli assist per il vantaggio di Mkhitaryan e per il raddoppio di Veretout. Accende l'Olimpico con le sue galoppate, ma partecipa anche molto alla manovra d'attacco non solo dando profondità. La traversa gli nega la gioia del gol.

Zaniolo 5 - Entusiasmo a mille per il ritorno in campo, entusiasmo non contenuto nella foga. Rovina una buona prestazione con l'espulsione che riequilibra le forze in campo.

Veretout 7,5 - Doppietta da ex sfruttando la capacità di seguire l'azione in attacco. Si fa trovare sul secondo palo prima e poi chiude un'azione partendo dalle retrovie e lanciandosi a fionda davanti al portiere.

Vlahovic 5,5 - Tutti gli occhi sono su di lui, uomo mercato della Fiorentina. E' pericoloso, ma non incide negli ultimi metri sprecando un paio di buone occasioni.

Gonzalez 7 - Anche con l'uomo in meno, tra le linee mette in grande difficoltà la fase difensiva giallorossa. Dialoga con Vlahovic molto bene e costringe Zaniolo a prendersi due ammonizioni per rincorrerlo.

Milenkovic 6,5 - Festeggia il rinnovo di contratto con un bel gol con stop e pallone in fondo al sacco. Sorprende Cristante con il suo inserimento in area.

IL TABELLINO

ROMA-FIORENTINA 3-1

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 5,5, Ibanez 6, Mancini 6, Vina 6; Cristante 5, Veretout 7,5 (42' st Bove sv); Zaniolo 5, Pellegrini 6 (38' st Perez sv), Mkhitaryan 7 (38' st El Shaarawy sv); Abraham 7 (23' st Shomurodov 6,5). A disp.: Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Calafiori, Santon, Darboe, Diawara, Villar, Mayoral. All.: Mourinho 6,5.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski 5; Venuti 5,5 (38' st Sottil sv), Milenkovic 6,5, Igor 5, Biraghi 6; Bonaventura 6 (29' st Benassi 6), Pulgar 4,5, Maleh 5,5 (1' st Castrovilli 5,5); Callejon 6 (19' Terracciano 6), Vlahovic 5,5, Gonzalez 6,5. A disp.: Bianco, Quarta, Terzic, Ranieri, Duncan, Kokorin, Munteanu, Saponara. All.: Italiano 6.

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 26' Mkhitaryan (R), 15' st Milenkovic (F), 19' st Veretout (R), 34' st Veretout (R)

Ammoniti: Pellegrini (R); Bonaventura, Pulgar (F)

Espulsi: 17' Dragowski (F) per comportamento scorretto; 7' st Zaniolo (R) per somma di ammonizioni

LE STATISTICHE DI OPTA

José Mourinho è l’allenatore che ha tagliato più velocemente il traguardo delle 50 vittorie in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (in 77 incontri); il portoghese è anche il tecnico che ha tagliato più velocemente il traguardo dei 50 successi sia in Premier League (63 gare) che in Liga (62 gare).

La Fiorentina ha perso ciascuna delle ultime cinque sfide contro la Roma e anche tutte le ultime quattro occasioni in cui ha affrontato i giallorossi nel proprio match d’esordio stagionale in Serie A.

Tammy Abraham ha servito due assist nel corso di una singola gara per la prima volta da quando milita nei top-5 campionati europei.

La Fiorentina è la squadra contro cui Jordan Veretout ha segnato più reti in Serie A da quando ha lasciato la formazione Viola nel 2019/20 (quattro gol).

Ben tre dei 12 gol nel campionato italiano di Nikola Milenkovic sono stati segnati nella gara d'esordio della Fiorentina in una stagione di Serie A.

Prima di Henrikh Mkhitaryan, l’ultimo centrocampista della Roma capace di andare a segno in cinque o più presenze consecutive in Serie A è stato Erik Lamela, nel novembre 2012 (6).

Quella di Bartlomiej Dragowski (17') è la seconda espulsione più rapida dall'inizio di una stagione di Serie A per la Fiorentina nell'era dei tre punti a vittoria (94/95); la prima è arrivata nel 2004: William Viali al 14', sempre contro la Roma.

Con il rosso a Nicolò Zaniolo, sono sette le espulsioni nel campionato 2021/22: non ce ne erano così tante nel corso una prima giornata di Serie A dal 2004/05 (sette).

Nicolò Zaniolo ha giocato una partita in Serie A 386 giorni dopo la precedente (agosto 2020 v Juventus).