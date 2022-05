Serie A, Roma-Bologna 0-0: Skorupski ferma i giallorossi

ROMA-BOLOGNA 0-0

Le parate del portiere dei rossoblù negano i tre punti a Mourinho: Juventus matematicamente in Champions



La Roma non sfonda e non va oltre lo 0-0 in casa con il Bologna nella trentacinquesima giornata di Serie A: un pareggio che certifica la qualificazione in Champions League della Juventus. I giallorossi attaccano ma sbattono contro un super Skorupski, mentre per i felsinei ci provano senza fortuna Arnautovic, Orsolini e De Silvestri, fermati da Rui Patricio. La formazione di Mourinho sale a 59 punti, al quinto posto insieme alla Lazio.























LA PARTITA

Missione fallita per la Roma, che non riesce a riprendersi il quinto posto in solitaria e pareggia 0-0 con il Bologna all'Olimpico. In vista del Leicester, Mourinho lascia tanti big a riposo, almeno dal primo minuto: dalla panchina partono Smalling, Karsdorp, Pellegrini, Zalewski e Abraham, con il portoghese che lancia Kumbulla, Maitland-Niles, Carles Perez, El Shaarawy e Afena-Gyan. Nel primo tempo dell'Olimpico arrivano diverse occasioni da gol, ma nessuna rete: Skorupski è miracoloso su Zaniolo alla mezz'ora di gioco e attento poco dopo sul sinistro a giro di Carles Perez, mentre Rui Patricio salva su Orsolini preservando lo 0-0 prima dell'intervallo.

Nella ripresa, Kumbulla stende Orsolini in area, ma Fabbri non assegna il calcio di rigore. Per sbloccare la partita, Mourinho opera quattro cambi prima dello scoccare dell'ora di gioco. Entrano proprio gli esclusi dal primo minuto: Karsdorp, Abraham, Zalewski e Pellegrini. A metà secondo tempo, Skorupski è di nuovo miracoloso sull'incornata da calcio d'angolo di Kumbulla, così lo Special One si gioca l'ultimo cambio inserendo Shomurodov al posto di Veretout e tentando il tutto per tutto. Nel finale, Abraham ci prova con un diagonale destro sulla verticale di Mancini, ma la palla esce fuori di poco, mentre prima del recupero Rui Patricio è attento nel respingere in modo istintivo il colpo di testa di De Silvestri, poi sulla ribattuta Arnautovic spedisce alto. L'ultima emozione è il destro al volo di Pellegrini di poco alto sopra la traversa: finisce 0-0, con la Roma che aggancia al quinto posto con 59 punti la Lazio, ma regala la matematica qualificazione in Champions League don tre giornate d'anticipo alla Juventus. Il Bologna, invece, si conferma l'incubo delle big e si porta a quota 43, agganciando l'Udinese.

LE PAGELLE

Rui Patricio 6,5 - Chiamato poche volte in causa, ma sempre attento, sia nelle uscite che nelle parate come in occasione dell'incornata di De Silvestri.

Zaniolo 6,5 - Uno dei più attivi del match, crea l'opportunità più pericolosa per la Roma nel primo tempo, ma è fermato da un super Skorupski.

Afena-Gyan 5,5 - Prova a non far rimpiangere Abraham tentando guizzi ed accelerazioni, poi lascia spazio all'inglese.

Skorupski 7 - Il migliore in campo: attento a salvare su Zaniolo e Carles Perez e, soprattutto, nel secondo tempo su Kumbulla.

Orsolini 6 - Nel primo tempo mette in difficoltà Rui Patricio, dimostrando di operare bene da seconda punta.

Arnautovic 5,5 - Innegabile punto di riferimento in avanti visto che da solo tiene in apprensione la difesa, ma sbaglia tanto e cerca qualche gioco di prestigio di troppo.

IL TABELLINO

ROMA-BOLOGNA 0-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Kumbulla 6,5, Ibañez 6; Maitland-Niles 5,5 (13' st Karsdorp 6), Cristante 6, Veretout 5,5 (32' st Shomurodov 6), El Shaarawy 5,5 (14' st Zalewski 6); Perez 6 (13' st Pellegrini 6,5), Zaniolo 6,5; Afena-Gyan 5,5 (14' st Abraham 6). A disp.: Fuzato, Viña, Smalling, Spinazzola, Bove, Darboe, Volpato. All.: Mourinho 5,5

Bologna (3-5-2): Skorupski 7; Soumaoro 6, Medel 6,5, Bonifazi 6 (37' st Theate sv); Kasius 5,5 (17' st De Silvestri 6,5), Dominguez 6 (23' st Svanberg 6), Schouten 6, Soriano 5,5 (37' st Aebischer sv), Hickey 6; Orsolini 6 (17' st Barrow 5,5), Arnautovic 5,5. A disp.: Bardi, Binks, Sansone, Viola, Mbaye, Santander, Vignato. All.: Tanjga 6,5

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Medel (B)

LE STATISTICHE DI OPTA

La Roma non ha subito gol in cinque delle ultime sette gare casalinghe di campionato (4V, 3N).

La Roma non è riuscita a trovare la via della rete in casa per la prima volta dalla gara giocata contro il Genoa il 5 febbraio 2022 (0-0 all’Olimpico).

Sei partite di fila senza perdere per il Bologna (2V, 4N): gli emiliani non arrivavano a sei gare consecutive imbattuti in un singolo campionato di Serie A da aprile 2012 (sette in quel caso).

Da inizio 2022, solamente il Genoa (otto) ha pareggiato più gare del Bologna in Serie A (sette).

Solamente il Genoa (otto) ha collezionato più pareggi per 0-0 del Bologna in questa Serie A (cinque).

Il Bologna ha pareggiato le ultime tre gare fuori casa, contro Milan, Juventus e Roma, e non restava imbattuto per tre trasferte di fila in un singolo campionato di Serie A da dicembre 2020/gennaio 2021, (pareggi v Spezia, Torino e Fiorentina).

Da inizio 2022, solamente il Milan (10) ha collezionato più clean sheet della Roma in Serie A (sette).

Solamente il Venezia (tre) ha raccolto meno punti del Bologna (quattro) in trasferta in Serie A in questo girone di ritorno: per gli emiliani quattro sconfitte e quattro pareggi in otto gare disputate lontano da casa.

Prima presenza da titolare per Denso Kasius in Serie A. Solamente Felix Afena-Gyan (19 anni e 102 giorni) e Raul Moro (19 anni e 147 giorni) sono più giovani del difensore del Bologna tra i giocatori stranieri con almeno una presenza dal primo minuto in questo campionato (19 anni e 207 giorni).

La Roma ha effettuato 7 cambi nell’XI titolare rispetto all’ultima gara di campionato contro l’Inter, record per il club tra due partite di questo torneo.