Serie A, Roma-Atalanta 1-0: ci pensa Abraham, Mourinho aggancia Gasperini al quinto posto

ROMA-ATALANTA 1-0

La tredicesima rete in campionato dell'inglese vale i tre punti nello scontro diretto contro i nerazzurri

Successo importante per la Roma di Mourinho che all'Olimpico ha battuto 1-0 l'Atalanta agganciandola al quinto posto in classifica a quota 47 punti. Una sfida con poche occasioni clamorose, decisa dalla giocata di Zaniolo al 32' con l'assist vincente per Abraham. Per l'inglese tredicesimo gol in campionato. La reazione dell'Atalanta non è arrivata nella ripresa, raccogliendo il terzo ko nelle ultime cinque gare. Espulsi De Roon e Mkhitaryan.

























































LA PARTITA

Due vittorie consecutive alla Roma in campionato mancavano dallo scorso dicembre, anche in quella occasione dopo il successo contro lo Spezia arrivò forse la prova più convincente dell'anno contro l'Atalanta. L'1-0 dell'Olimpico è stato diverso rispetto a quel poker disegnato a Bergamo, ma i tre punti raccolti forse ora valgono anche di più e non solo perché permettono ai giallorossi di agganciare proprio la Dea al quinto posto in classifica.

La partita non è stata bellissima dal punto di vista tecnico, piena di errori tecnici in un confronto molto intenso, fisico e aggressivo. La Roma però è stata più fedele al proprio piano tattico, cercando insistentemente il due contro due offensivo contro i difensori avversari dopo un inizio ad alta intensità nel pressing. L'Atalanta è scesa in campo con un 4-2-3-1 ridisegnato da Gasperini senza punte, ma con Pasalic falso centravanti. Una soluzione studiata che però non ha portato i frutti desiderati, tanto da essere stravolta già all'intervallo.

Prima però la Roma ha trovato il modo di imbastire l'azione vincente. Poco dopo la mezz'ora, quando il piano tattico di Mourinho era già passato da tempo ad un baricentro più basso, con densità in mezzo al campo per attirare a sé l'Atalanta e cercare di sfruttare in velocità e profondità le qualità atletiche e fisiche di Zaniolo e Abraham in campo aperto. Il momento giusto è arrivato al 32': Karsdorp ha letto in anticipo un passaggio prevedibile di Pasalic, lanciando lungo per Zaniolo un pallone che il trequartista ha domato con grande tecnica, velocizzando il gioco e trovando il modo di lanciare Abraham; l'inglese, impeccabile nel puntare Palomino e Demiral, ha battuto anche Musso per l'1-0.

La reazione dell'Atalanta non è arrivata. La squadra di Gasperini è apparsa più confusionari del solito, timida e con idee di gioco poco chiare. L'occasione per il pareggio è arrivata al 51' con una giocata sull'asse Freuler-Koopmeiners partendo da sinistra, ma nemmeno gli ingressi e la qualità di Boga e Muriel hanno invertito il trend del match. La Roma dal canto proprio non è più riuscita a sfruttare le ripartenze, ma soffrendo solo nel quarto d'ora finale il prevedibile assalto della Dea, ma senza spaventare Rui Patricio più del dovuto. Nel recupero espulsi De Roon e Mkhitaryan.

--

LE PAGELLE

Abraham 7 - E con questo sono 13 in campionato. Poche occasioni per l'inglese, ma quando Zaniolo gli consegna la palla buona, lui si infila tra i difensori avversari battendo Musso. Nel 2022 ha trovato continuità realizzativa.

Zaniolo 6,5 - Lo stop con cui atterra il lancio lunghissimo di Karsdorp vale metà del gol segnato da Abraham. Una giocata che sblocca il match e che gli dà coraggio per il resto della partita, ma nell'uno contro uno poche volte ha la meglio dell'avversario.

Pasalic 5 - Schierato come centravanti, non ha pagato l'azzardo di Gasperini. Da un suo passaggio mal calibrato parte il contropiede vincente della Roma, ma non è mai entrato in partita né con la testa né con il fisico.

Miranchuk 5 - Prova anonima dopo i buoni segnali delle ultime settimane. Si perde tra le maglie giallorosse senza trovare giocate importanti, sparendo completamente nella ripresa.

--

IL TABELLINO

ROMA-ATALANTA 1-0

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6, Kumbulla 6,5; Karsdorp 6,5 (38' st Ibanez sv), Mkhitaryan 6,5, Cristante 6, Pellegrini 6 (38' st Oliveira sv), Zalewski 6,5 (16' st Vina 6); Zaniolo 6,5 (29' st Veretout 6), Abraham 7 (38' st Afena-Gyan sv). A disp.: Fuzato, Shomurodov, Perez, Maitland-Niles, Diawara, Bove, El Shaarawy. All.: Foti 6,5.

Atalanta (4-2-3-1): Musso 6; Hateboer 5, Demiral 5,5, Palomino 6 (36' st Djimsiti sv), Zappacosta 6 (21' Pezzella 5,5); De Roon 4,5, Freuler 5,5; Miranchuk 5, Koopmeiners 5 (15' st Boga 5,5), Pessina 5,5 (15' st Malinovskyi 5); Pasalic 5 (1' st Muriel 5). A disp.: Sportiello, Rossi, Maehle, Scalvini, Cittadini, Mihaila. All.: Gasperini 5.

Arbitro: Massa

Marcatori: 32' Abraham

Ammoniti: Cristante, Abraham, Mkhitaryan, Kumbulla, Ibanez (R); Malinovskyi, Demiral (A)

Espulsi: 49' st De Roon (A) per somma di ammonizioni; 51' st Mkhitaryan (R) per somma di ammonizioni

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Roma è imbattuta da sette gare di fila (4V, 3N) in Serie A per la prima volta da novembre 2020 (sette anche in quel caso), sotto la gestione di Paulo Fonseca.

• Dalla metà di gennaio, la Roma è la squadra che ha raccolto più punti in Serie A: 15 (4V, 3N); a seguire, Napoli (14), Verona (13) e Juventus (12).

• L’Atalanta ha perso tre delle ultime cinque partite di campionato (1V, 1N): tante sconfitte quante quelle subite dai bergamaschi in tutte le 22 gare precedenti di questa Serie A.

• L’Atalanta ha perso due trasferte consecutive soltanto per la terza volta con Gian Piero Gasperini in panchina in Serie A: l’ultima nel novembre 2017 (tre nell’occasione).

• L’Atalanta non ha trovato il gol per tre gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2015 (quattro).

• Tammy Abraham ha segnato 20 gol in questa stagione in tutte le competizioni; l’ultimo giocatore della Roma a esserci riuscito per i giallorossi era stato Edin Dzeko, nel 2017/18 (24).

• Tammy Abraham è il giocatore che ha segnato più volte il primo gol della partita in questo campionato: otto, uno in più di Giovanni Simeone.

• Soltanto Christopher Nkunku (10), Kylian Mbappé e Robert Lewandowski (entrambi nove) hanno segnato più gol di Tammy Abraham (otto) nel 2022 nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni.

• Quello per Tammy Abraham è il primo assist (dei sei totali) fornito da Nicolò Zaniolo all’Olimpico in Serie A.

• Henrikh Mkhitaryan ha tagliato il traguardo delle 250 partite nei cinque grandi campionati europei. Contro l’Atalanta, il giallorosso ha rimediato la sua prima espulsione in 82 partite di Serie A.

• Due delle quattro espulsioni collezionate da Marten de Roon in Serie A sono arrivate contro la Roma e all’Olimpico (la prima nel gennaio 2018).