Serie A: rissa in Lazio-Inter, una giornata a Luiz Felipe

GIUDICE SPORTIVO

Ammenda di 10mila euro per Kolarov per un gesto provocatorio e volgare ai sostenitori della Lazio

Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata (con multa da 5mila euro) Luiz Felipe per il parapiglia al fischio finale di Lazio-Inter. Il difensore biancoceleste è stato appiedato "per essere, al termine della gara, saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre". Ammenda di 10mila euro per Kolarov per un gesto provocatorio e volgare ai sostenitori della Lazio. ansa

Mano leggera del Giudice Sportivo per le scene da Far West al fischio finale di Lazio-Inter. A pagare per tutti il solo Luiz Felipe, per essere saltato sulle spalle dell'ex compagno Correa, un gesto goliardico (ma in quel momento poco opportuno) nei confronti di un amico.

Kolarov, invece, è stato sanzionato "per avere, al 40° secondo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto provocatorio e vol-gare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

In totale sono stati 4 i calciatori appiedati tutti per un turno: oltre a Luiz Felipe, salteranno la prossima giornata anche Pereyra (Udinese), Sottil (Fiorentina) e Thorsby (Samporia).