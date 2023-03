Serie A: Rapuano arbitra Napoli-Milan, niente stop per Chiffi e Mazzoleni dopo Inter-Juve

© Getty Images

Napoli-Milan, big match della 28.a giornata di Serie A, in programma domenica alle 20.45, sarà arbitrata da Rapuano. Al Var ci sarà Di Paolo. Inter-Fiorentina, che si giocherà sabato alle 18, è stata affidata a Maresca, con Marini al Var. Per la Juventus, impegnata sempre sabato ma alle 20.45 all'Allianz Stadium contro il Verona, ci sarà l'arbitro Marchetti e Valeri al Var. Niente stop per Chiffi né per Mazzoleni, rispettivamente arbitro e Var di Inter-Juventus, seguita dalle polemiche per il tocco di mano di Rabiot e Vlahovic in occasione del gol vittoria dei bianconeri firmato Kostic. Ferrieri-Caputi arbitrerà Bologna-Udinese.