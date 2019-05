Serie A: qual è l'inno più bello?

08/05/2019

Anche ieri sera il Liverpool, come ogni volta ad Anfield Road, ha avuto il suo dodicesimo uomo in campo: il pubblico. Una carica che nasce prima della partita grazie allo splendido inno "You'll never walk alone" e si è ripetuto anche dopo il 4-0 al Barcellona con la squadra (Klopp compreso) schierato di fronte ai tifosi. Due anni fa France Football aveva eletto l'inno dei Reds come il migliore al mondo, qual è invece il più amato dai nostri lettori?