Serie A, prima vittoria per Udinese e Sassuolo: ancora ko Monza e Torino

SASSUOLO-TORINO 2-1

Inizia subito forte la sfida tra i due giovani allenatori rivelazione della scorsa Serie B: Aquilani e Abate. Dopo appena due minuti, infatti, i neroverdi colpiscono una traversa con Cinquegrano, bravo a concludere a rete su un cross di Doig. Il Toro risponde, e lo fa con Che Adams, ma Muric è bravo a uscire e ad anticiparlo. I ritmi calano con il passare dei minuti, ma dopo il cooling break sono ancora i granata a rendersi pericolosi: Muric esce male, concede a Vlasic un tiro ravvicinato, ma è bravo a rimediare all’errore bloccando la conclusione del croato. Al 32’ Volpato sblocca il match con un gran sinistro a giro sul primo palo su assist di Adzic, che impensierisce il portiere avversario. La squadra di Abate reagisce subito, e dopo un paio di potenziali occasioni trova il gol del pareggio con Comuzzo al 47’: il centrale ex Fiorentina segna di testa su assist di Cacciamani, bravo a mettere un’ottima palla nel mezzo.



Nella ripresa il Sassuolo riparte subito forte e va vicino al secondo gol, prima con Laurienté che calcia fuori, e poi con Cinquegrano, la cui conclusione è respinta da Mascardi. Come nel primo tempo, i minuti successivi sono più di gestione per entrambe le squadre, fino al 78’. Berardi, entrato da pochi minuti, raccoglie una sponda di Leysen su cross di Laurienté, e con un mancino molto potente di prima batte il portiere granata. Abate le prova tutte e manda in campo sia Kulenovic sia Duvan Zapata, ma sono i neroverdi ad andare più volte vicini al gol, soprattutto con Laurienté. Termina così 2-1 la sfida del Mapei Stadium: prima vittoria per Aquilani in Serie A, mentre Abate - dopo la sconfitta con il Milan - deve rimandare di almeno una settimana l’appuntamento con i tre punti.



IL TABELLINO

Sassuolo-Torino 2-1

Sassuolo (4-3-3): Muric 6,5; Cinquegrano 6,5, Idzes 6, Leysen 6,5, Doig 6 (15’ s.t. Obrador 6); Adzic 6,5 (15’ s.t. Thorstvedt 6), Matic 6 (45’ s.t. Lipani s.v.), Bakola 6; Volpato 7 (15’ s.t. Dominguez 6), Bowie 5,5 (27’ s.t. Berardi 7), Laurienté 6,5 . All.: Aquilani 6,5.

Torino (3-4-1-2): Mascardi 5,5; Comuzzo 6,5, Coco 6, Cömert 6 (22’ s.t. Ismaijli 6); Fortini 5,5 (28’ s.t. Aboukhlal 5,5), Gineitis 6 (22’ s.t. Ilkhan 6), Fitz-Jim 6, Cacciamani 6,5; Vlasic 6; Adams 5,5 (38’ s.t. Zapata s.v.), Simeone 5,5 (28’ s.t. Kulenovic 5,5). All.: Abate 5,5

Marcatori: Volpato (32’), Comuzzo (45’+2’), Berardi (78’)

Arbitro: Di Marco

Ammoniti: Gineitis, Matic, Volpato, Laurienté

Espulsi: -