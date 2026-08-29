Serie A, prima vittoria per Udinese e Sassuolo: ancora ko Monza e Torino

Dopo il pareggio con il Como arriva il primo successo per l’Udinese. I bianconeri battono 3-2 il Monza grazie a tre reti, tutte nel primo tempo, di Piotrowski, Kamara ed Ekkelenkamp. Per Juric a segno Colpani e Varela, già in gol contro l’Inter all’esordio. Tre punti anche per il Sassuolo che contro il Torino di Ignazio Abate, passa in vantaggio con Volpato e, dopo il pareggio di Comuzzo, trova la rete decisiva con Berardi.
MONZA-UDINESE 2-3
È una prima frazione spettacolare, soprattutto nell’ultimo quarto d’ora, quella tra Monza e Udinese. Dopo un inizio in cui i padroni di casa si rendono pericolosi ripetutamente, prima con Mangas poi con Colpani e Kouadio, è l’Udinese a passare in vantaggio al 32’. Mout perde palla e i bianconeri in ripartenza trovano il gol con Piotrowski, bravo a battere Thiam con un mancino rasoterra su assist di Kamara. Appena cinque minuti dopo la squadra di Ivan Juric trova il pareggio con Colpani che, servito da Mangas, batte Okoye. L’Udinese rialza subito la testa, e al 45’ torna in vantaggio con Kamara, al secondo gol in campionato, che tira da lontanissimo e impensierisce un Thiam tutt’altro che impeccabile. Passano appena tre minuti e la squadra di Runjaic trova anche il terzo gol: Ekkelenkamp raccoglie una respinta della difesa avversaria e dal limite dell’area lascia partire un destro potentissimo su cui il portiere avversario non può fare nulla.
Nella ripresa il Monza fatica a riprendersi, ma nonostante il dominio degli ospiti - più volte vicini al quarto gol - trova la rete del 2-3 al 63’ con Varela. Il centravanti, già a segno alla prima contro l’Inter, riceve tutto solo al centro dell’area un cross di Akinsanmiro, e con un bel colpo di testa accorcia le distanze. La squadra di Juric prova a spingere per cercare il pareggio, e all’87’ è Dany Mota ad avere l’occasione più grande, ma Okoye è bravissimo a respingere il suo tiro. Finisce così 2-3 all’U-Power Stadium, con l’Udinese che sale a 4 punti in classifica. Ancora a 0 il Monza di Ivan Juric.
IL TABELLINO
Monza-Udinese 2-3
Monza (3-4-2-1): Thiam 4,5; Kouadio 5,5, Lucchesi 5,5 (16’ s.t. Delli Carri 6), Carboni 5,5; Birindelli 6 (39’ s.t. Forson s.v.), Ondoa 5,5 (9’ s.t. Folotunsho 6), Mout 5 (9’ s.t. Akinsanmiro 6,5), Mangas 6,5; Colpani 6,5 (39’ s.t. Mota s.v.), Cutrone 6; Varela 6,5. All.: Juric 5,5
Udinese (3-4-2-1): Okoye 6,5; Abankwah 6, Solet 5,5, Ebosse 6 (23’ s.t. Bertola 6); Vojvoda 6,5 (40’ s.t. Arizala s.v.), Piotrowski 6,5 (15’ s.t. Miller 6), Karlstrom 6, Kamara 7,5; Unai Gomez 6 (15’ s.t. Zarraga 6), Ekkelenkamp 7,5; Davis 6 (23’ s.t. Gueye 6). All.: Runjaic 7
Marcatori: Piotrowski (32’), Colpani (37’), Kamara (45’), Ekkelenkamp (45’+3’), Varela (63’)
Arbitro: Allegretta
Ammoniti: Lucchesi
Espulsi: -
LE STATISTICHE DI MONZA-SASSUOLO
Hassane Kamara è il primo giocatore dell'Udinese a segnare in entrambe le prime due giornate di Serie A dalla stagione 2021/22, quando a riuscirci fu Gerard Deulofeu.
Hassane Kamara ha già partecipato a tre gol in questa stagione di Serie A (due reti, un assist), superando il suo intero bottino di partecipazioni a gol registrato nelle 26 presenze dello scorso campionato (due assist).
L'Udinese non segnava tre gol nel primo tempo di una partita di Serie A dal 23 aprile 2023, in occasione della sfida contro la Cremonese.
Jurgen Ekkelenkamp ha partecipato a sei gol nelle sue ultime otto presenze in Serie A con l'Udinese (tre gol e tre assist), lo stesso numero di partecipazioni registrate nelle sue precedenti 39 gare nel massimo campionato.
Jakub Piotrowski ha realizzato il suo secondo gol in Serie A alla presenza numero 35 nella competizione.
L'Udinese ha segnato due gol da fuori area in una partita di Serie A per la prima volta dal 22 maggio 2022, quando ci riuscì contro la Salernitana.
Gustavo Varela è il primo giocatore nella storia del Monza a trovare il gol nelle sue prime due presenze in Serie A.
L'Udinese è la squadra contro cui Andrea Colpani ha segnato più gol in Serie A (quattro).
Hassane Kamara ha raggiunto oggi le 200 presenze nei cinque maggiori campionati europei.
SASSUOLO-TORINO 2-1
Inizia subito forte la sfida tra i due giovani allenatori rivelazione della scorsa Serie B: Aquilani e Abate. Dopo appena due minuti, infatti, i neroverdi colpiscono una traversa con Cinquegrano, bravo a concludere a rete su un cross di Doig. Il Toro risponde, e lo fa con Che Adams, ma Muric è bravo a uscire e ad anticiparlo. I ritmi calano con il passare dei minuti, ma dopo il cooling break sono ancora i granata a rendersi pericolosi: Muric esce male, concede a Vlasic un tiro ravvicinato, ma è bravo a rimediare all’errore bloccando la conclusione del croato. Al 32’ Volpato sblocca il match con un gran sinistro a giro sul primo palo su assist di Adzic, che impensierisce il portiere avversario. La squadra di Abate reagisce subito, e dopo un paio di potenziali occasioni trova il gol del pareggio con Comuzzo al 47’: il centrale ex Fiorentina segna di testa su assist di Cacciamani, bravo a mettere un’ottima palla nel mezzo.
Nella ripresa il Sassuolo riparte subito forte e va vicino al secondo gol, prima con Laurienté che calcia fuori, e poi con Cinquegrano, la cui conclusione è respinta da Mascardi. Come nel primo tempo, i minuti successivi sono più di gestione per entrambe le squadre, fino al 78’. Berardi, entrato da pochi minuti, raccoglie una sponda di Leysen su cross di Laurienté, e con un mancino molto potente di prima batte il portiere granata. Abate le prova tutte e manda in campo sia Kulenovic sia Duvan Zapata, ma sono i neroverdi ad andare più volte vicini al gol, soprattutto con Laurienté. Termina così 2-1 la sfida del Mapei Stadium: prima vittoria per Aquilani in Serie A, mentre Abate - dopo la sconfitta con il Milan - deve rimandare di almeno una settimana l’appuntamento con i tre punti.
IL TABELLINO
Sassuolo-Torino 2-1
Sassuolo (4-3-3): Muric 6,5; Cinquegrano 6,5, Idzes 6, Leysen 6,5, Doig 6 (15’ s.t. Obrador 6); Adzic 6,5 (15’ s.t. Thorstvedt 6), Matic 6 (45’ s.t. Lipani s.v.), Bakola 6; Volpato 7 (15’ s.t. Dominguez 6), Bowie 5,5 (27’ s.t. Berardi 7), Laurienté 6,5 . All.: Aquilani 6,5.
Torino (3-4-1-2): Mascardi 5,5; Comuzzo 6,5, Coco 6, Cömert 6 (22’ s.t. Ismaijli 6); Fortini 5,5 (28’ s.t. Aboukhlal 5,5), Gineitis 6 (22’ s.t. Ilkhan 6), Fitz-Jim 6, Cacciamani 6,5; Vlasic 6; Adams 5,5 (38’ s.t. Zapata s.v.), Simeone 5,5 (28’ s.t. Kulenovic 5,5). All.: Abate 5,5
Marcatori: Volpato (32’), Comuzzo (45’+2’), Berardi (78’)
Arbitro: Di Marco
Ammoniti: Gineitis, Matic, Volpato, Laurienté
Espulsi: -
LE STATISTICHE OPTA DI SASSUOLO-TORINO
131° gol per Domenico Berardi con il Sassuolo in Serie A. Solo cinque giocatori hanno realizzato più reti tra quelli che sono andati a segno con una sola squadra nella massima serie: Francesco Totti con la Roma (250), Alessandro Del Piero con la Juventus (188), Giampiero Boniperti con la Juventus (178), Luigi Riva con il Cagliari (156) e Lautaro Martínez con l'Inter (132); superato Ezio Pascutti con il Bologna (130).
Con il gol numero 131 in Serie A, Domenico Berardi eguaglia Francesco Graziani e Paulo Dybala in 42ª posizione tra i giocatori con più reti segnate nella massima serie.
Settimo gol per Domenico Berardi in uscita dalla panchina in Serie A, il primo dal 30 aprile 2023 (doppietta in quel caso contro l’Empoli).
Dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2021/22) Cristian Volpato è l’unico giocatore nato dal 2003 in avanti ad essere andato a segno in almeno cinque campionati di massima serie diversi (esattamente cinque, un gol nel 2021/22, 2022/23, 2023/24 e nel 2026/27 e due nel 2025/26).
Quattro dei sei gol segnati da Cristian Volpato in Serie A sono arrivati da fuori area. Dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2021/22), solo Fabián Ruiz (86% - 6/7) e Cristiano Biraghi (78% - 7/9) hanno una percentuale di reti da fuori più alta rispetto a Cristian Volpato (70% al pari di Ruslan Malinovskyi e Rémi Oudin) tra i giocatori con più di cinque reti segnate in campionato nel periodo.
Vasilije Adzic è l’unico giocatore nato dal 2006 in avanti ad aver sia segnato almeno una rete che fornito almeno un passaggio vincente considerando le ultime due stagioni di Serie A (gol vs Inter, il 13 settembre 2025 e assist oggi).
Primo assist per Alessio Cacciamani in Serie A; all’età di 19 anni e 61 giorni è il più giovane italiano a fornire un passaggio vincente con la maglia del Torino nella massima serie da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).
Terzo gol per Pietro Comuzzo in Serie A, il primo con la maglia del Torino. Il classe 2005 non segnava dall’11 gennaio scorso contro il Milan, anche in quel caso di testa.
Quello di Pietro Comuzzo è stato il gol numero 3600 per il Torino in Serie A.
Il Torino non iniziava un campionato di Serie A con due sconfitte nelle prime due gare dal 2021, quando in panchina c'era Ivan Juric.
Il Torino ha perso due sfide consecutive in Serie A per la prima volta dalle ultime due panchine di Marco Baroni con i granata nello scorso campionato, a febbraio (1-2 vs Bologna e 3-0 vs Genoa in quel caso).
Il Sassuolo non batteva il Torino in Serie A dal 17 settembre 2022 (0-1 con Alessio Dionisi allenatore) ma in trasferta; al MAPEI Stadium non ci riusciva dal 18 gennaio 2020 sotto la gestione di Roberto De Zerbi (2-1).