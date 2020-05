Serie A: playoff sì, playoff no. I pareri degli ex

"Ipotesi playoff? Questa è una soluzione estrema ma non credo che le società siano molto d'accordo soprattutto perché ne sono coinvolte tante in questo discorso e ho paura che partiranno diversi contenziosi nei confronti della Federazione". Così l'ex difensore Ciro Ferrara sulla ripresa della Serie A e un eventuale cambio del format per chiudere la stagione. "La vedo difficilmente applicabile". "Mi piace molto l'idea dei playoff", dice Alessio Tacchinardi. "Potrebbe essere la soluzione più logica", l'opinione di Ciccio Graziani. Aldo Serena e Massimo Paganin contrari, favorevole Riccardo Ferri.