Serie A: Piccinini arbitra Napoli-Genoa, Torino-Inter a La Penna. Massa dirige Lazio-Juve

È Piccinini l'arbitro designato per dirigere la capolista Napoli nella sfida di domenica sera al Maradona contro il Genoa, valida per la 36.a giornata di Serie A. Aureliano al Var. Ad arbitrare Torino-Inter, in programma sempre domenica ma alle 18, sarà La Penna, con Marini al Var. Per la lotta Champions, venerdì alle 20.45 per Milan-Bologna ci sarà Marinelli (Chiffi al Var), sabato alle 18 Lazio-Juventus sarà diretta da Massa (Mazzoleni al Var), mentre lunedì Atalanta-Roma è stata affidata a Sozza (Abisso al Var).