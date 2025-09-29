Serie A, Parma-Torino 2-1: Pellegrino incorna i granata con una doppietta

LE STATISTICHE

Dopo tre pareggi e due sconfitte, il Parma torna a battere il Torino in Serie A per la prima volta dal 3-2 interno del 30 settembre 2019 (con Roberto D’Aversa e Walter Mazzarri nelle rispettive panchine in quel caso).

Seconda doppietta in Serie A per Mateo Pellegrino, dopo quella del 9 marzo scorso (anche in quel caso contro il Torino): tutte le reti dell'attaccante argentino nella competizione sono arrivate da dentro l'area di rigore in match casalinghi.

Il Torino ha registrato una differenza di -8 tra gol fatti (due) e subiti (10) dopo le prime cinque partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 2002/03 (retrocessi a fine stagione).

Primo assist in questa Serie A per Emanuele Valeri, 11° nella competizione; dal suo esordio nel torneo (2022/23), solo cinque difensori italiani hanno servito più passaggi vincenti di lui nel massimo campionato: Federico Dimarco (18), Raoul Bellanova (16), Tommaso Augello (13), Alessandro Bastoni e Giovanni Di Lorenzo (12 entrambi).

Il Parma torna a vincere un match casalingo di Serie A segnando più di un gol per la prima volta dal 22 febbraio scorso (2-0 contro il Bologna in quel caso).

Il Torino (16) è diventata la quinta formazione, dopo Udinese (21), Cagliari (18), Inter e Sampdoria (16 con entrambe) contro cui il Parma ha vinto più di 15 gare in Serie A.

Il Parma è tornato a segnare un gol su calcio di rigore in Serie A per la prima volta dal 22 febbraio scorso (rete di Ange-Yoan Bonny contro il Bologna, in casa anche in quel caso).

Grazie alla rete realizzata da Mateo Pellegrino, il Parma è tornato a segnare un gol nel primo tempo in Serie A per la prima volta dal 28 aprile scorso (rete di Jacob Ondrejka in quel caso).

Cyril Ngonge è tornato a segnare un gol in Serie A per la prima volta dal 17 febbraio 2024 (con la maglia del Napoli contro il Genoa in quel caso); l'ultima sua rete da fuori area nella competizione risaliva invece al 13 gennaio 2024 (con l'Hellas Verona contro l'Empoli).

Primo assist in Serie A per Saúl Coco: il difensore del Torino non prendeva parte ad una rete nella competizione dal 29 settembre 2024 (gol in casa contro la Lazio in quel caso).

Il Torino ha segnato almeno un gol per quattro trasferte consecutive contro il Parma in Serie A per la prima volta nella sua storia.