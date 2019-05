Serie A, Parma-Sampdoria 3-3: spettacolo al Tardini

05/05/2019 di MARCO MUGNAIOLI

LA PARTITA

D'Aversa conferma il 5-3-2 visto all'opera nelle ultime settimane e in difesa sceglie Bastoni al posto dell'infortunato Gagliolo, mentre Gazzola e Dimarco sono i due esterni. A centrocampo Scozzarella in regia con Kucka e Barillà mezzali, davanti Ceravolo è recuperato e affianca Gervinho. Giampaolo, in piena emergenza difensiva vista la contemporanea squalifica di Sala e Tonelli, risponde con Ferrari e Colley centrali e Bereszynski-Murru sugli esterni. Centrocampo con Ekdal in cabina di regia e 'tridente' pesante composto da Defrel, Quagliarella e Gabbiadini.

Pronti via e la gara comincia subito col botto: dopo meno di due minuti Gervinho sfonda a sinistra seminando i difensori doriani e la mette in mezzo per Gazzola, che da due passi a porta vuota non può sbagliare e firma il vantaggio. Dopo i fuochi d'artificio iniziali, la sfida prosegue su ritmi blandi, con la Samp che fa la partita e i padroni di casa che si difendono. La prima occasione dei liguri porta la firma di Praet, ma il suo destro dal limite finisce alto, poi al 12' ci provano Jankto e Quagliarella, che costringono Sepe al doppio intervento. Gli ospiti fanno la partita, il Parma si copre e per ripartire si affida alle micidiali accelarazioni di Gervinho, ma al 25' paga l'ingenuità di Dimarco, che per anticipare Quagliarella tocca di mano in area. Fabbri va a vedere il monitor, assegna il penalty, ammonisce il difensore e sul dischetto si presenta lo stesso Quagliarella, che spiazza Sepe e firma il pari (27'). Anche dopo l'1-1 la Samp continua a tenere in mano le redini del gioco e in chiusura della prima frazione (38') ribalta addirittura il risultato con Defrel, bravo a mettere in rete dopo una grande azione personale di Jankto. Prima dell'intervallo Quagliarella impegna ancora il portiere gialloblù, ma si va al riposo sul parziale di 1-2.

La ripresa inizia con Sprocati al posto di Barillà tra le fila dei padroni di casa e con il Parma che tiene il baricentro più alto rispetto al primo tempo, dopo tre minuti Gervinho impegna Audero dal limite. I ducali prendono in mano il pallino del goico e giocano stabilmente al limite ell'area doriana alla ricerca del pari, Ceravolo ha l'occasione buona, ma Audero salva tutto in uscita bassa. Giampaolo prova a coprirsi un po' inserendo Barreto per un evanescente Gabbiadini, ma pochi minuti dopo un clamoroso errore in uscita della retroguardia di D'Aversa spalanca la porta a Quagliarella, che non perdona Sepe, firma il tris prende il largo in vetta alla classifica cannonieri. Il tecnico degli emiliani getta nella mischia Siligardi al posto di Ceravolo e dopo un minuto il Parma accorcia le distanze con Kucka, che su rigore batte Audero dopo l'ingenuo fallo di Colley. Passano soltanto cinque minuti e la gara torna in parità grazie a Bastoni, che in mischia è il più lesto di tutti a ribadire in rete dopo una grande parata di Audero. Dopo la grande girandola di emozioni, le due squadre sembrano tirare un po' il freno, accontentandosi forse del pareggio: per il Parma (espulso Kucka) è un punto guadagnato in chiave salvezza, la Samp (rimasta in 10 nel finale per il rosso a Colley) rosicchia un punto alla Lazio.