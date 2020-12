Serie A, Parma-Juventus 0-4: i bianconeri agganciano l'Inter al secondo posto

PARMA-JUVENTUS 0-4

di

DANIELE PEZZINI

La Juventus batte 4-0 il Parma nel terzo anticipo della tredicesima giornata di Serie A e aggancia momentaneamente l'Inter al secondo posto in classifica. Partita a senso unico quella del Tardini: i bianconeri la sbloccano al 23' con il gol dell'ex di Kulusevski e trovano il raddoppio pochi istanti dopo con un gran colpo di testa di Cristiano Ronaldo. La doppietta del portoghese a inizio ripresa fa calare il sipario su un match mai in discussione, il gol di Morata a 5' dalla fine è solo la ciliegina sulla torta. Parma-Juve, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Pirlo scaccia subito il fantasma della pareggite e lo fa con una prestazione straordinariamente convincente, di quelle capaci di regalare slancio e fiducia a una squadra sempre più in crescita. Al netto di un avversario fin troppo passivo e rinunciatario, specialmente dopo il primo gol subito, quella vista al Tardini è stata senza dubbio una delle migliori Juve di questo avvio di stagione: aggressiva, veloce, cinica e mai sazia. Guidata dalla voglia del solito Cristiano, tornato decisivo dopo la serataccia con l'Atalanta, ma anche dall'efficacia della coppia centrale McKennie-Bentancur, capace di prendere il controllo della mediana e di non mollarlo fino al triplice fischio. In attesa delle partite delle milanesi, i bianconeri accorciano la classifica e mettono pressione agli avversari.

Nella serata di Parma, l'allenatore bresciano sceglie di schierare contemporaneamente Ramsey e Kulusevski, in una sorta di 3-5-2 con lo svedese largo a destra e Alex Sandro dall'altro lato del campo. I bianconeri partono subito con un buon ritmo, baricentro alto e possesso palla insistito. Il Parma si chiude in attesa di trovare qualche spazio tra le linee e al quarto d'ora è proprio dei crociati la prima grande occasione, ma sull'inserimento di Kucka è attentissimo Buffon, che neutralizza coi piedi la conclusione ravvicinata dello slovacco. L'atteggiamento ultra offensivo e il pressing costante della Juve, però, alla fine pagano: il cross di Alex Sandro filtra in mezzo a una selva di gambe e finisce sul sinistro di Kulusevski, dimenticato da Gagliolo, che di prima batte Sepe sul palo lungo per il più classico dei gol dell'ex. Gli uomini di Pirlo sono in totale controllo e tre minuti dopo raddoppiano, quando CR7 va in cielo sul cross di Morata e batte Sepe grazie a una zuccata delle sue, con i difensori del Parma fermi a guardarlo. Il primo tempo si chiude sul 2-0 dopo una clamorosa occasione gettata al vento da Bonucci, con di fatto una sola squadra in campo e oltre il 70% di possesso a favore dei campioni d'Italia.

Liverani cambia un Gervinho mai in partita e inserisce Karamoh a inizio ripresa, ma i padroni di casa non fanno neanche in tempo a riassestarsi che incassano il terzo gol: gran recupero di Bentancur e percussione centrale di Ramsey, tocco per CR7 che infila Sepe con un sinistro chirurgico dalla "sua" mattonella. La Juve è scatenata e gioca quasi al gatto col topo, sfiora più di una volta il 4-0, poi abbassa i ritmi e si limita a gestire. I crociati tirano fuori un po' di orgoglio approfittando anche della stanchezza e della rilassatezza degli avversari, ma alla fine sono costretti a incassare anche la quarta rete, con Morata liberissimo di colpire di testa su un bel cross del neo entrato Bernardeschi, mirando all'angolino alla destra di Sepe.

LE PAGELLE

McKennie 7 - Arrivato alla Juve per garantire corsa e quantità, si sta rivelando un giocatore preziosissimo sotto molti altri punti di vista. Toglie in continuazione riferimenti ai difensori con i suoi inserimenti, trova i compagni a memoria concedendosi anche qualche giocata di fino ed è sempre puntuale nei ripiegamenti.

Alex Sandro 7 - Incontenibile con le sue discese sulla sinistra, regala a Kulusevski l'assist che sblocca l'incontro e fa girare la testa alla difesa avversaria in diverse altre occasioni. Una prestazione importante, che gli mancava da un po' di tempo.

Buffon 7 - Due occasioni per il Parma, due parate straordinarie. A gennaio compie 43 anni, ma non sembra farci troppo caso.

Ronaldo 7,5 - In una serata praticamente perfetta per la Juve è difficile trovare un migliore in campo tra i bianconeri. La doppietta con cui sale a quota 12 in campionato ed eguaglia il record di Sivori per numero di gol nell'anno solare, però, può bastare a far pendere la bilancia dalla sua parte.

Gagliolo 5 - Si schiaccia troppo verso la porta dimenticandosi Kulusevski in occasione del primo gol, insieme a Bruno Alves si perde anche Ronaldo sul secondo. Qualche buono spunto in fase offensiva non può bastare a controbilanciare la sua prestazione.

Gervinho 4,5 - Un primo tempo nel totale anonimato, nonostante qualche spazio interessante concesso dalla Juve. Liverani lo cambia per un decisamente più pimpante Karamoh.

Kurtic 6 - È il solo giocatore del Parma che riesce a creare qualche apprensione alla difesa bianconera. Da due sue iniziative nascono un paio di occasioni importanti, ma in entrambi i casi Kucka si fa ipnotizzare da Buffon.

IL TABELLINO

Parma-Juventus 0-4

Parma (4-3-3): Sepe 5,5; Iacoponi 5,5 (15' st Busi 6), Osorio 5,5, Bruno Alves 5, Gagliolo 5; Sohm 5, Hernani 5, Kurtic 6; Kucka 5 (16' st Cyprien 6), Cornelius 5 (16' st Inglese 6), Gervinho 4,5 (1' st Karamoh 6,5).

Allenatore: Liverani 5

Juventus (3-5-2): Buffon 7; Danilo 6,5, Bonucci 6,5 (31' st Cuadrado 6), De Ligt 7; Kulusevski 7, McKennie 7 (31' st Portanova 6), Bentancur 7, Ramsey 6,5 (23' st Bernardeschi 6), Alex Sandro 7; Morata 7, Ronaldo 7,5 (37' st Chiesa 6).

Allenatore: Pirlo 7

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 23' Kulusevski (J), 26' e 3' st Ronaldo (J). 40' st Morata (J)

Ammoniti: Danilo (J)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Cristiano Ronaldo è uno dei soli quattro giocatori ad aver segnato almeno 33 gol in un singolo anno solare nella storia della Serie A; meglio del portoghese hanno fatto solo Nordahl (36 nel 1950) e Felice Borel (41 nel 1933).

• Cristiano Ronaldo ha eguagliato Omar Sivori, l’ultimo giocatore prima del portoghese a segnare 33 gol in un singolo anno solare in Serie A, nel 1961.

• L'unico giocatore della Juventus capace di segnare più di Cristiano Ronaldo (33 gol) in un singolo anno solare in Serie A è stato Felice Borel, con 41 gol nel 1933.

• Ben nove dei 12 gol di Cristiano Ronaldo sono arrivati in trasferta, il giocatore ad aver segnato di più fuori casa nei top-5 campionati europei 2020/21.

• Era dal dicembre 2017 che la Juventus non segnava almeno tre gol in due trasferte di fila in Serie A.

• La Juventus non segnava due gol nella prima mezz'ora di gioco in un match di Serie A dallo scorso luglio, sul campo del Sassuolo.

• La Juventus non teneva la porta inviolata in trasferta dallo scorso giugno in Serie A, sul campo del Bologna (2-0) – da allora 11 gare esterne di fila senza clean sheet.

• Il Parma non perdeva in casa dalla prima giornata di campionato contro il Napoli (0-2); da allora era rimasto imbattuto per cinque gare (1V, 4N), con solo due gol al passivo.

• Álvaro Morata per la prima volta ha partecipato a tre gol (una rete, due assist) in una gara di Serie A.

• Dejan Kulusevski è il giocatore più giovane tra quelli con almeno tre gol segnati in questo campionato.

• Dejan Kulusevski ha collezionato la sua 50ª presenza in Serie A.

• Yann Karamoh ha collezionato la sua 100ª presenza nei top-5 campionati europei.