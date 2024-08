Serie A, Parma e Fiorentina non si fanno male: al Tardini finisce 1-1

PARMA-FIORENTINA 1-1

Dennis Man apre le marcature, poi la magia di Biraghi su punizione. Pari che sta stretto ai ducali e va benissimo ai viola, che chiudono in dieci

Si apre con un pareggio la stagione della Fiorentina, che in settimana sarà attesa dai playoff della Conference League contro gli ungheresi della Puskas Akademia. Dopo aver rischiato grosso nel primo tempo, contro un Parma dall'altissima intensità, i viola riacciuffano il pari nella ripresa. Finisce 1-1 al Tardini, col gran gol di Dennis Man al 22' e la punizione di Biraghi al 74'. Nel finale, il rosso a Pongracic (83') e la rete sfiorata da Cyprien.

LA PARTITA

Si apre con un pareggio la stagione di Parma e Fiorentina: finisce 1-1 e il risultato, paradossalmente, soddisfa maggiormente i viola. L'avvio migliore è dei ducali, che insidiano subito la porta difesa da Terracciano: doppia occasione per Mihaila e doppia parata dell'estremo difensore. Rispondono i viola con Mandragora e Colpani, ma la difesa balla e viene punita al 22'. La giocata d'autore è di Yoan Bonny, che spalanca lo specchio della porta a Man: quest'ultimo colpisce a giro e insacca l'1-0 col suo sinistro. Il Parma sfiora due volte il bis con Sohm, poi rischia nel finale: Kean e Colpani flirtano col pari, ma è svantaggio viola al 45'. Nella ripresa Bonny impegna subito Terracciano e la Fiorentina non trova spazi, fino alla girandola dei cambi. I gialloblù si abbassano troppo e rischiano, col siluro da fuori di Dodò e la chance per Mandragora. Occasioni che sono il preludio a un pari che arriva solo su calcio piazzato, al 74': Biraghi colpisce a giro, da posizione defilata, e sigla l'1-1. Nel finale i viola restano anche in dieci, per la doppia ammonizione a Pongracic (83'), e rischiano nuovamente grosso: Cyprien si mangia il gol-vittoria nel recupero. Un punto a testa, dunque, per Parma e Fiorentina al debutto. C'è molto da registrare per Palladino, alla vigilia dei playoff di Conference.

LE PAGELLE

Man 7 - Il migliore del Parma e della partita. Semplicemente imprendibile sulla corsia, dimostra di non aver risentito dell'Europeo e di essere già in condizione. Strepitosa la sua rete, inspiegabile una sostituzione così anticipata: sembrava avere ancora tanta benzina.

Bonny 6.5 - Nessuno se lo aspettava tra i titolari, ma la mossa di Pecchia si rivela vincente. Gioca in profondità, fraseggia con gli esterni e chiude con l'assist per la rete di Dennis Man.

Terracciano 6.5 - Tiene in gioco la Fiorentina a suon di parate, contro un Parma semplicemente scatenato. C'è la sua firma su un punto che vale oro.

Kean 5.5 - Pochi palloni giocabili e pochissima pericolosità. Il problema-centravanti che ha attanagliato la Fiorentina per tutta la scorsa stagione non si risolve con l'ex bianconero. Condizione rivedibile e pericolosità (quasi) nulla.

Pongracic 5 - Debutto da dimenticare per l'ex centrale del Lecce, che non ne combina una giusta. Viene preso d'infilata nell'azione del gol e si dimostra molto nervoso, fino alla doppia ammonizione che lascia i suoi in dieci.

IL TABELLINO

PARMA (4-2-3-1) - Suzuki 6; Coulibaly 6, Balogh 6.5, Circati 6.5, Valeri 6; Estevez 5.5, Sohm 6.5 (32' st Cancellieri 6); Man 7 (19' st Almqvist 6), Bernabé 6.5 (35' st Cyprien sv), Mihaila 6.5 (19' st Camara 6); Bonny 6.5 (19' st Hainaut 5.5). A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Haj Mohamed, Kowalski, Mikolajaewski. All. Pecchia.

FIORENTINA (3-4-2-1) - Terracciano 6.5; Comuzzo 5.5 (27' st Kayode 6), Pongracic 5, Martinez Quarta 5.5 (15' st Parisi 6); Dodò 6, Mandragora 6.5 (27' st Bianco 6), Amrabat 5.5, Biraghi 6.5; Colpani 6 (15' st Ikoné 5.5), Kouamé 5.5 (34' st Sottil sv); Kean 5.5. A disposizione: Martinelli, de Gea, Beltran, Fortini, Infantino, Richardson, Baroncelli, Barak, Brekalo. All. Palladino.

Arbitro: Ayroldi.

Marcatori: 22' Man (P), 29' st Biraghi (F).

Ammoniti: Pongracic (F), Estevez (P), Balogh (P), Circati (P).

Espulso: Pongracic (F) al 38' st per doppia ammonizione.



LE STATISTICHE DI PARMA-FIORENTINA

Dal 2018/19 in avanti Cristiano Biraghi ha realizzato otto gol su punizione diretta, più di ogni altro giocatore in Serie A (superato Sergej Milinkovic-Savic a quota sette).

Tra questa e la scorsa stagione di Serie A e Serie B Ange-Yoan Bonny ha fornito otto passaggi vincenti e tra i giocatori con almeno questo numero di assist è il più giovane (25/10/2003).

Cristiano Biraghi ha segnato alla prima giornata di campionato dopo esserci riuscito anche nella passata Serie A.

Dal 2018/19 Cristiano Biraghi è il difensore che ha realizzato più gol su punizione diretta nei maggiori cinque campionati europei (otto).

Dennis Man è tornato al gol in campionato dopo sette partite senza reti nel finale della scorsa Serie B.

Quello di oggi è stato il primo gol realizzato in casa da Dennis Man in Serie A, i due precedenti erano arrivati in trasferta.

Questa è stata solo la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria in cui il Parma ha schierato un solo italiano nell'XI iniziale in Serie A; le precedenti contro Lazio e Sassuolo nel 2021.

Zion Suzuki è il primo portiere giapponese a disputare una partita di Serie A.