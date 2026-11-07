Serie A, Parma-Bologna 1-2: Theate e Orsolini fanno volare Palladino

LE STATISTICHE

- Nel 2026 il Bologna è la squadra che ha vinto più trasferte in Serie A (11) a pari merito con il Como: record di successi fuori casa per i rossoblù in un singolo anno solare nella loro storia nel massimo campionato.

- Dall'arrivo di Raffaele Palladino al Bologna (dallo scorso 16 settembre), solo la Lazio (18) ha guadagnato più punti dei rossoblù in Serie A: 16 (5V, 1N, 1P).

- Il Bologna ha vinto il quarto match esterno di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra febbraio e l’aprile scorso con Vincenzo Italiano in panchina.

- Il Parma ha ricevuto sei cartellini rossi negli ultimi due campionati di Serie A, solo la Lazio ne conta di più nel periodo (nove) - A quota sei anche Bologna e Cremonese.

- Il Bologna ha effettuato 33 tiri totali in questo match e solo una volta i rossoblù ne hanno tentati di più in una singola partita di Serie A negli ultimi 20 anni: 34 contro il Genoa, il 19 maggio 2013.

- Cinque degli ultimi sei gol realizzati da Riccardo Orsolini in Serie A sono arrivati in trasferta, tra cui tutti i quattro più recenti. Il classe ’97 ha segnato 18 dei 21 rigori calciati in carriera in Serie A.

- Tutti e tre i gol in Serie A di Arthur Theate sono stati realizzati di testa. L'ultimo risaliva al 3 ottobre 2021 (contro la Lazio).

- Nicolò Cambiaghi ha fornito tre assist in questo campionato, solo nel 2025/26 ne ha forniti di più in una singola stagione di Serie A (quattro) - tre anche nella 2024/25.

- Seconda espulsione in Serie A per Abdoulaye Ndiaye, dopo quella ricevuta contro il Genoa il 19 ottobre 2025.

- Il Parma ha ricevuto sei cartellini rossi negli ultimi due campionati di Serie A, solo la Lazio ne conta di più nel periodo (nove) - A quota sei anche Bologna e Cremonese.

- Primo gol per Vincent Sierro in Serie A, il classe 1995 è il terzo calciatore svizzero del Parma a trovare la rete nella competizione dopo Blerim Dzemaili e Simon Sohm.

- Primo gol del Parma su calcio di rigore in Serie A nel 2026, l'ultima rete dal dischetto degli emiliani risaliva all'8 dicembre 2025 (Benedyzcak contro il Pisa).