Serie A, Parma-Bologna 1-2: Theate e Orsolini fanno volare Palladino

LA PARTITA
Il Bologna centra la quarta vittoria consecutiva, nell’undicesimo turno di Serie A la squadra di Palladino si prende il derby emiliano contro il Parma per 2-1 in trasferta nel festival delle chiamate al Var. A decidere il match le reti di Theate al 53’ e Orsolini su rigore al 72’, Sierro accorcia dagli undici metri all’81’ ma non basta. I padroni di casa partono con molta energia e voglia, ma al 9’ la partita della squadra di Gilardino è compromessa: Zufferli viene richiamato al Var per un fallo da ultimo uomo di Ndiaye su Odgaard, il risultato è un cartellino rosso per il difensore e Parma in inferiorità di fatto per tutta la partita. Per Gilardino piove sul bagnato al 22’, quando Romero è costretto a uscire per infortunio. Anche Palladino perde un pezzo, Miranda deve lasciare spazio a Mbangula (sempre per un problema fisico). I rossoblù spingono forte sfruttando l’uomo in più, ma i padroni di casa si difendono e tengono la sfida sullo 0-0 fino all’intervallo. In avvio di ripresa gli ospiti riescono a sfondare: cross morbido dalla destra di Cambiaghi e incornata vincente di Theate, che rompe l’equilibrio e porta avanti i rossoblù. L’attaccante esterno dopo l’assist decisivo torna protagonista anche poco prima del 70’, quando viene atterrato in area da El Bilal Touré. Dopo controllo Var viene assegnato quindi un penalty agli uomini di Palladino, che Orsolini al 72’ non sbaglia: il ritorno al gol del numero 7 vale il 2-0. Qualche minuto più tardi altra revisione Var e altro rigore, ma questa volta per un fallo di Vitik su Fabbian. Sierro all’81’ accorcia le distanze nonostante Skorupski intuisca, ma è l’ultimo sussulto del match. Il Bologna vince e sale a 17 punti, Parma fermo a quota 8.
IL TABELLINO
Parma-Bologna 1-2
Parma (3-5-2): Daffara 6; Delprato 5.5, Troilo 6, Ndiaye 4.5; Cremaschi 6 (dal 1’ st Britschgi 6), Fabbian 6 (dal 37’ st Almqvist sv), Sierro 6.5 (dal 36’ st Ordonez sv), Keita 5.5, Valeri 5.5; Romero 6 (dal 21’ pt El Bilal Touré 5), Lontani 6 (dal 1’ st Elphege 6). All. Gilardino. A disp. Corvi, Ghidotti, Diego Carlos, Carboni, Nicolussi Caviglia, Konate, Frigan, Diallo.
Bologna (3-4-3): Skorupski 6; Darmian 6, Casale 6 (dal 14’ st Helland 6), Theate 7; Zortea 6 (dal 1’ st Orsolini 7), Ferguson 6, Pobega 6, Miranda 6 (dal 28’ pt Mbangula 6); Bernardeschi 6.5, Odgaard 6.5 (dal 14’ st Piccoli 6), Cambiaghi 7.5 (dal 30’ st Vitik 5.5). All. Palladino. A disp. Pessina, Happonen, Pessina, Alhassane, Heggem, Libra, Amondarain, El Azzouzi, Moro, Dovbyk.
Arbitro: Zufferli.
Marcatori: 53’ Theate (B), 72’ rig. Orsolini (B), 81’ rig. Sierro (P).
Ammoniti: Romero (P), Troilo (P), Delprato (P); Casale (B), Vitik (B).
Espulsi: 9’ Ndiaye (P) per fallo da ultimo uomo.
LE STATISTICHE
- Nel 2026 il Bologna è la squadra che ha vinto più trasferte in Serie A (11) a pari merito con il Como: record di successi fuori casa per i rossoblù in un singolo anno solare nella loro storia nel massimo campionato.
- Dall'arrivo di Raffaele Palladino al Bologna (dallo scorso 16 settembre), solo la Lazio (18) ha guadagnato più punti dei rossoblù in Serie A: 16 (5V, 1N, 1P).
- Il Bologna ha vinto il quarto match esterno di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra febbraio e l’aprile scorso con Vincenzo Italiano in panchina.
- Il Parma ha ricevuto sei cartellini rossi negli ultimi due campionati di Serie A, solo la Lazio ne conta di più nel periodo (nove) - A quota sei anche Bologna e Cremonese.
- Il Bologna ha effettuato 33 tiri totali in questo match e solo una volta i rossoblù ne hanno tentati di più in una singola partita di Serie A negli ultimi 20 anni: 34 contro il Genoa, il 19 maggio 2013.
- Cinque degli ultimi sei gol realizzati da Riccardo Orsolini in Serie A sono arrivati in trasferta, tra cui tutti i quattro più recenti. Il classe ’97 ha segnato 18 dei 21 rigori calciati in carriera in Serie A.
- Tutti e tre i gol in Serie A di Arthur Theate sono stati realizzati di testa. L'ultimo risaliva al 3 ottobre 2021 (contro la Lazio).
- Nicolò Cambiaghi ha fornito tre assist in questo campionato, solo nel 2025/26 ne ha forniti di più in una singola stagione di Serie A (quattro) - tre anche nella 2024/25.
- Seconda espulsione in Serie A per Abdoulaye Ndiaye, dopo quella ricevuta contro il Genoa il 19 ottobre 2025.
- Il Parma ha ricevuto sei cartellini rossi negli ultimi due campionati di Serie A, solo la Lazio ne conta di più nel periodo (nove) - A quota sei anche Bologna e Cremonese.
- Primo gol per Vincent Sierro in Serie A, il classe 1995 è il terzo calciatore svizzero del Parma a trovare la rete nella competizione dopo Blerim Dzemaili e Simon Sohm.
- Primo gol del Parma su calcio di rigore in Serie A nel 2026, l'ultima rete dal dischetto degli emiliani risaliva all'8 dicembre 2025 (Benedyzcak contro il Pisa).