Lecce, Di Francesco: "Tante cose buone da questa gara"

I salentini riescono a interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive: "Per la prima volta siamo riusciti a non perdere nonostante lo svantaggio, è una delle tante cose buone che mi porto via da questa gara - commenta il tecnico Eusebio Di Francesco - e, specialmente a livello difensivo, ho visto un equilibrio diverso: ho tolto qualcosa di mio per poter dare più sicurezze alla squadra, sono soddisfatto anche se avremmo potuto fare meglio a livello offensivo". La sosta servirà a recuperare qualche pedina: "Pierotti mancherà per tre mesi ed è difficile da sostituire, ma spero che nelle prossime settimane riusciremo a ricompletare un po' la rosa" aggiunge l'allenatore. Per Antonino Gallo si tratta di "un punto che fa morale e che muove la classifica - dichiara in conferenza stampa - ed era importante farlo a Torino: in spogliatoio siamo tanti leader, per quanto mi riguarda è stato bello fare 200 gare con questa maglia".