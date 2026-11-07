Torino, Abate: "Arrabbiato per non aver vinto con il Lecce"

"Contro il Lecce è diventata una gara sporca ed equilibrata: sono quelle partite che rischi anche di perdere, ma sono arrabbiato per non aver vinto": così il tecnico del Torino Ignazio Abate, dopo l'1-1 casalingo contro i salentini. "Ci è mancata un po' di energia negli ultimi 30 metri, non potevamo andare all'arrembaggio ma la manovra è stata fin troppo lenta - continua nella sua analisi in conferenza stampa - però alla fine abbiamo avuto due o tre palle gol nitide per segnare: è questo che ti crea ancora più rabbia, ce la porteremo durante la sosta per lavorare ancora più duramente". Anche Cholito Simeone la pensa come il suo allenatore: "Abbiamo creato un po' troppo poco, dobbiamo migliorare tanto negli ultimi metri perché non è la prima volta che capita - dice l'attaccante argentino, al quale è stato tolto il gol del momentaneo 1-0 con l'assegnazione dell'autorete a Gaspar - anche se queste ultime partite mi lasciano positivo: siamo sulla strada giusta, anche se è giusto essere dispiaciuti per non aver battuto il Lecce".