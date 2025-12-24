Logo SportMediaset

Roma, Dovbyk ed Hermoso verso il rientro. Differenziato per Bailey

24 Dic 2025 - 12:44
Gian Piero Gasperini può sorridere in questa vigilia di Natale: Artem Dovbyk e Mario Hermoso hanno svolto parte dell'allenamento con il resto della sqaudra e vanno spediti verso il reintegro dopo i problemi fisici che li avevano costretti ai box. L’attaccante ucraino si è fermato a inizio novembre per un problema muscolare, mentre il difensore spagnolo non ha ancora del tutto recuperato dall’affaticamento. Meno positive le notizie che riguardano Leon Bailey: il giamaicano è stato sostituito appena 15 minuti dopo essere entrato in campo nella sfida contro la Juventus per un fastidio fisico. Problemi confermati anche dall'allenamento odierno: l'esterno ha fatto solo corsa, senza svolgere l'allenamento con il resto dei compagni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno ma è difficile pensare di vederlo già sabato prossimo contro il Genoa.  

