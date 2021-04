Serie A: Orsato arbitra Lazio-Milan, Inter-Verona ad Abisso

Sarà Orsato ad arbitrare Lazio-Milan, big-match della 33.a giornata di Serie A, in programma lunedì 26 alle 20.45. Al Var ci sarà Mazzoleni. A Massa è stata affidata Fiorentina-Juventus di domenica alle 15 (Var: Giacomelli), mentre per Inter-Verona, sempre domenica alle 15, è stato designato Abisso (Var: Nasca). Atalanta-Bologna di domenica alle 20,45 sarà diretta da Fabbri, mentre per Cagliari-Roma (domenica alle 18) e Torino-Napoli (lunedì alle 18,30) sono stati scelti rispettivamente Irrati e Valeri.