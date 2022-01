Serie A, ora è caos calendario: Inter e Atalanta a caccia di date per i recuperi

SERIE A

I due club nerazzurri, impegnati anche in Europa, hanno pochissime finestre disponibili. Dubbi sulle squalifiche di Freuler e Calhanoglu

E adesso che succede? Il rinvio di quattro match della ventesima giornata di Serie A creerà inevitabilmente più di un grattacapo a chi dovrà stilare il calendario dei recuperi, specialmente per quanto riguarda le gare di Inter e Atalanta, entrambe impegnate in Europa. Gli uomini di Inzaghi salteranno la sfida col Bologna, quelli di Gasperini non giocheranno col Torino e, con tutta probabilità, neanche domenica contro l'Udinese, visto che anche i friulani sono stati bloccati dall'Asl prima della trasferta di Firenze. Le date a disposizione per la disputa di questi match sono pochissime. Getty Images

Per i bergamaschi il primo slot utile sarebbe quello del 19 gennaio, che si inserirebbe tra due match delicatissimi come quelli contro Inter (16/1) e Lazio (22/1), ma il rischio, come detto, è che serva un'altra finestra per recuperare anche la gara con la squadra di Cioffi.

Per quanto riguarda l'Inter invece la situazione è ancora più complessa: il 12 gennaio è in programma la Supercoppa italiana contro la Juventus, una settimana dopo gli ottavi di Coppa Italia contro l'Empoli e poi il calendario si manterrà ingolfatissimo fino al 22-23 febbraio, di fatto unico slot al momento disponibile.

In entrambi i casi i naviga a vista, dunque, con la possibilità di sfruttare le possibili eliminazioni da Champions ed Europa League, che chiaramente nessuno si augura, ma allo stesso tempo la necessità di non spingersi troppo in là nel tempo con i recuperi.

Resta poi il dubbio sulle sorti degli squalificati: Freuler nell'Atalanta e Calhanoglu nell'Inter, che avrebbero dovuto saltare entrambi i match dell'Epifania. Il regolamento recita: "Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3‐0 o 6‐0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva".

Poiché le due partite non sono state rinviate con provvedimento del Giudice, la squalifica del turco e quella dello svizzero verrebbero considerate tecnicamente scontate con i 3-0 a tavolino che verranno sanciti oggi. Va dato per scontato, tuttavia, che Bologna e Udinese presenteranno ricorso e una volta che i match verranno ufficialmente rinviati la squalifica slitterà alla gara utile successiva: Calhanoglu salterà così Inter-Lazio, mentre Freuler salterà proprio Atalanta-Inter. “Nel caso di annullamento della gara - si legge infatti nel regolamento - Il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo (che dovrebbe arrivare entro domenica, ndr)".