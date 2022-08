Serie A oggi in campo: la Juve per la conferma, la Roma per superare lo shock Wijnaldum

SERIE A IN CAMPO

Allegri all'esame Sampdoria, Mourinho sfida la Cremonese

Serie A oggi in campo per completare la seconda giornata. Test importanti per Juventus e Roma che cercano conferme e nuove certezze. I bianconeri scenderanno in campo alle 20:45 a Genova contro la Sampdoria con l'obiettivo di restare a punteggio pieno e non perdere terreno da Napoli e Inter. Per Allegri una sfida complicata contro la squadra di Giampaolo in cerca di riscatto dopo la sconfitta all'esordio contro l'Atalanta.

"Troveremo una squadra che ha fatto una bella partita contro l'Atalanta. Ha avuto tante occasioni, ha preso due pali, ha fatto un gol poi annullato. Bisogna fare una partita giusta perché a Genova sono sempre partite difficili. E ci saranno momenti della partita in cui bisognerà difendere bene", le parole di Allegri nella conferenza di ieri. L'allenatore dei blucerchiati, Marco Giampaolo, è pronto alla battaglia: "La partita contro la Juventus è difficile ma non impossibile. Mi auguro che la squadra possa fornire sempre un buon livello di prestazione, al di la' degli avversari. Poi la Juventus è una squadra forte. Per mentalità, è più forte di quello che è in realtà a livello tecnico. Ha qualche assenza ma rimane una formazione competitiva sotto ogni punto di vista".

La Roma riceve la neopromossa Cremonese in un Olimpico esaurito, nonostante sia un lunedì, alle 18.30 e nel mese di agosto, e dovrà superare lo shock dell'infortunio di Wijanldum che si è fratturato la tibia nella rifinitura di ieri. I tifosi dovranno dare una mano alla formazione di Mourinho: "È incredibile. La base di tutto - sottolinea il tecnico giallorosso - è la passione dei tifosi per il club ma noi sentiamo l'orgoglio di avere qualche responsabilità nella creazione di questa empatia. È fantastico per tutti noi e anche per il calcio italiano in generale, anche all'estero la gente guarda la Roma all'Olimpico".