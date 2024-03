Serie A: obiettivo sorpasso per il Milan, per la Juve match-point Champions

SERIE A

I rossoneri ospitano l'Empoli senza lo squalificato Leao. I bianconeri che hanno fatto sei punti in 5 gare ricevono l'Atalanta

© Getty Images "Non sarà decisiva, mancano ancora tanti punti", ha detto Massimiliano Allegri alla vigilia. Ma la sfida di stasera alle 18 contro l'Atalanta all'Allianz Stadium per la Juventus è un match point Champions. Vietato sbagliare ancora per i bianconeri, che nelle ultime sei giornate hanno conquistato soltanto una vittoria (a fatica contro il Frosinone) e incassato tre sconfitte, l'ultima delle quali una settimana fa al Maradona contro il Napoli. Juventus in netto calo dopo il ko nel big match scudetto contro l'Inter ma Allegri non è preoccupato. La buona notizia è il recupero di McKennie ma la mediana non avrà gli infortunati Alcaraz e Rabiot. In attacco non ci sarà lo squalificato Vlahovic: Milik-Chiesa dal 1'. Torna anche Kean, alla prima convocazione dopo tre mesi di assenza. Dall'altra parte un'Atalanta che cerca di prendere la rincorsa al quarto posto molto rallentata con un solo punto nelle ultime tre giornate.

Prima della Juventus, alle 15, scenderà in campo il Milan in casa contro l'Empoli. Per i rossoneri obiettivo sorpasso per il secondo posto sulla Juve, che è avanti di un punto in classifica, in attesa della sfida tra i bianconeri e l'Atalanta appunto alle 18. La squadra di Pioli, reduce dalla vittoria in Europa League contro lo Slavia Praga, è chiamata a una prova di solidità e continuità dopo l'altalenante rendimento delle ultime settimane, cercando i tre punti per mettere pressione alla Juve. Probabili sei cambi rispetto al Milan visto giovedì. Out Leao e Florenzi, squalificati per una giornata e riposo, per Giroud in vista del ritorno di Europa League: in attacco quindi spazio a Jovic, autore finora di otto gol tra campionato e Coppe, e Okafor. Ma occhio all'Empoli, che con l'arrivo di Nicola in panchina ha conquistato tre vittorie e tre pari in sette gare.