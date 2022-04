Serie A, Napoli-Roma 1-1: Spalletti vede sbiadire il sogno scudetto

NAPOLI-ROMA 1-1

Insigne la sblocca su rigore dopo appena 11', ma al 91' arriva il meritato pari giallorosso targato El Shaarawy

Finisce 1-1 il match tra Napoli e Roma, valido per la 33esima giornata di Serie A. Al rigore di Insigne in apertura di partita (11'), risponde la zampata di El Shaarawy nel finale (91'), al termine di un secondo tempo in crescendo per gli uomini di Mourinho. I partenopei scivolano a -4 dal Milan capolista e vedono sbiadire il sogno scudetto, i giallorossi invece non perdono terreno sulla Juve, sebbene la zona Champions resti distante 5 punti. Napoli-Roma, le immagini del match

































1 di 18 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 18 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LA PARTITA

Ora la strada è davvero tutta in salita. Dopo il ko interno con la Fiorentina per il Napoli arriva un altro passo falso pesante al "Maradona", che permette alle milanesi d prendere il largo e che rende l'assalto al titolo un'impresa quasi impossibile. I ragazzi di Spalletti erano attesi da una prova di maturità contro due avversarie di livello e il doppio test, chiaramente, non è stato superato. Contro i giallorossi a pesare è soprattutto l'ultima mezzora, con la squadra che si abbassa troppo e diventa improvvisamente rinunciataria, esponendosi agli assalti avversari e venendo alla fine, giustamente, punita. Per gli uomini di Mou un finale di carattere dopo un'ora di gioco tutt'altro che brillante, che permette di mantenere invariato il distacco sulla Juventus (nonché sulla Lazio alle spalle) e di tenere aperta una piccola speranza Champions.

IL TABELLINO

Napoli-Roma 1-1

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka 6,5 (12' st Zielinski), Ruiz 6 (23' st Demme); Lozano 6,5 (23' st Elmas), Osimhen 6 (38' st Mertens), Insigne 7 (38' st Juan Jesus).

Allenatore: Spalletti

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira 5 (30' st Veretout), Cristante 5,5 (1' st Mkhitaryan), Zalewski 6 (30' st El Shaarawy); Pellegrini; Zaniolo 5,5 (41' st Afena-Gyan), Abraham.

Allenatore: Mourinho

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 11' rig. Insigne (N), 45'+1 st El Shaarawy (R)

Ammoniti: Cristante (R), Koulibaly (N), Zanoli (N), Lozano (N), Insigne (N), Zaniolo (R)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Napoli e Roma hanno pareggiato entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 1994/95.

• Tutti i tre gol di Stephan El Shaarawy in questa stagione di Serie A sono arrivati oltre il minuto 90, record per un giocatore in questo campionato.

• Stephan El Shaarawy ha segnato quattro gol contro il Napoli in Serie A, tutti in trasferta.

• In questa stagione il Napoli è la squadra che ha segnato più gol su rigore nei maggiori cinque campionati europei (nove), Lorenzo Insigne è primo tra i giocatori (otto).

• Lorenzo Insigne (otto) è il giocatore del Napoli che ha segnato più gol su rigore in una singola stagione di Serie A a partire dal ritorno dei partenopei nel massimo campionato (dal 2007/08).

• Insigne ha segnato tutti gli ultimi sei rigori calciati in campionato, dopo averne realizzati solo due dei sei precedenti in Serie A.

• Lorenzo Insigne ha preso parte a otto reti nelle sue ultime 10 sfide contro la Roma in Serie A: cinque gol e tre assist.

• Primo assist di Tammy Abraham nel 2022 in Serie A, l'ultimo risaliva a dicembre contro lo Spezia.

• L’ultimo gol di El Shaarawy in trasferta in Serie A risaliva al 23 maggio 2021 contro lo Spezia.