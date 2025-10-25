Logo SportMediaset

Serie A, Napoli-Inter da scudetto: Conte vuole risposte, Chivu per proseguire la marcia

Alle 18 grande sfida per l'ottava giornata di campionato. Ci sono anche Parma-Como, Udinese-Lecce e Cremonese-Atalanta

di Redazione
25 Ott 2025 - 08:28

Dopo il 2-2 del Milan con il Pisa, al Maradona, per l'ottava giornata di Serie A, si gioca Napoli-Inter. Si sfidano due delle tre squadre a 15 punti: quello tra Conte e Chivu è un vero e proprio scontro diretto per capire chi, almeno per una notte, salirà in vetta alla classifica in solitaria, il tutto in attesa pure della Roma impegnata col Sassuolo. Nel sabato di campionato si giocano anche Parma-Como, Udinese-Lecce e Cremonese-Atalanta.

L'mpatto della Champions: morale opposto

Il pareggio del Milan in casa con il Pisa regala a Napoli e Inter la grande occasione di sorpasso: al Maradona va in scena lo scontro diretto tra le ultime due squadre a vincere lo scudetto e, in caso di vittoria, uno tra Chivu e Conte si prende la vetta della classifica in attesa, poi, di Sassuolo-Roma. Lo scorso anno il match arrivò a campionato inoltrato e l'1-1 con gol di Billing diede ulteriore conferma dello status dei campani, poi vincitori del titolo.

Quest'anno, però, le due squadre arrivano in modo totalmente diverso al match: il Napoli è reduce in campionato dal ko di Torino, mentre in Champions è arrivata la batosta col Psv. Un ko per 6-2 che è un inedito per Conte, chiamato subito a reagire per dimostrare che, almeno in Serie A, ci sarà ancora da fare i conti con i campioni d'Italia. I nerazzurri, invece, hanno vinto le ultime sette partite: dopo il ko al 91' contro la Juventus, Chivu ha soltanto fatto bottino pieno, sia nei confini nazionali che in Champions, dove è primo senza gol subiti. E fare un colpaccio al Maradona vorrebbe dire dimostrare che il ruolo di favorita tornerebbe alla sponda nerazzurra di Milano.

Conte proporrà il suo solito 4-1-4-1, ma dopo le ultime prestazioni Lucca potrebbe vedere la panchina e, viste le assenze di Lukaku e Hojlund, c'è l'ipotesi di un Neres falso nueve. In porta va Milinkovic-Savic vista la frattura del secondo metatarso del piede destro rimediata da Meret. Solo conferme per Chivu, con Lautaro-Bonny davanti visto non solo l'infortunio di Thuram ma, soprattutto, lo straordinario momento di forma del match winner dell'Olimpico. Fischio d'inizio alle 18, arbitra Mariani.

Le altre sfide del sabato: salvezza e zona Europa

Il sabato di Serie A si apre con due match in contemporanea: alle 15, infatti, si giocano Parma-Como e Udinese-Lecce. Fabregas sogna l'aggancio a una tra Napoli e Inter per entrare per una notte in zona Champions, scontro diretto al Bluenergy Stadium con Di Francesco che prova a raggiungere Runjaic. La giornata si chiude con Cremonese-Atalanta: i bergamaschi hanno un solo punto in più dei grigiorossi, vera sorpresa di questo avvio di campionato. Il sogno è quello, seppur momentaneamente, di sorpassare la Juventus.

