Serie A, Napoli-Inter da scudetto: Conte vuole risposte, Chivu per proseguire la marcia

Quest'anno, però, le due squadre arrivano in modo totalmente diverso al match: il Napoli è reduce in campionato dal ko di Torino, mentre in Champions è arrivata la batosta col Psv. Un ko per 6-2 che è un inedito per Conte, chiamato subito a reagire per dimostrare che, almeno in Serie A, ci sarà ancora da fare i conti con i campioni d'Italia. I nerazzurri, invece, hanno vinto le ultime sette partite: dopo il ko al 91' contro la Juventus, Chivu ha soltanto fatto bottino pieno, sia nei confini nazionali che in Champions, dove è primo senza gol subiti. E fare un colpaccio al Maradona vorrebbe dire dimostrare che il ruolo di favorita tornerebbe alla sponda nerazzurra di Milano.