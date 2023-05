Serie A, Napoli-Fiorentina 1-0: Osimhen fa partire la festa tricolore al Maradona

NAPOLI-FIORENTINA 1-0

Un rigore del nigeriano, dopo aver sbagliato il primo, ha regalato altri tre punti alla squadra di Spalletti

Napoli-Fiorentina: le foto della partita

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Napoli ha battuto 1-0 la Fiorentina nella 32a giornata di Serie A, condendo con tre punti la festa del Maradona per il terzo scudetto conquistato. La formazione di Spalletti ha superato i viola di Italiano grazie al calcio di rigore di Osimhen al 74', il secondo di giornata dopo aver fallito il precedente al 48' facendoselo respingere da Terracciano. Per la Fiorentina un paio di occasioni sprecate da Nico Gonzalez e Kouamé nel finale di gara.

LA PARTITA

I volti di Osimhen e Kvaratskhelia sono quelli che hanno caratterizzato anche Napoli-Fiorentina 1-0, la sfida di contorno alla festa scudetto organizzata dai tifosi del Napoli per la squadra di Luciano Spalletti. Il georgiano, partendo dalla panchina, ha procurato il rigore che poi Osimhen ha realizzato per altri tre punti in classifica, i più dolci e inutili dell'intera stagione. Anche in un clima totale di festa in cui i novanta minuti del campo contavano il giusto, il Napoli ha saputo mantenere la concentrazione per portare a casa la vittoria contro la Fiorentina di Italiano, una delle squadre migliori del 2023 anche se parzialmente distratta dalla semifinale di Conference League all'orizzonte.

Le scelte di Spalletti e Italiano nelle formazioni iniziali hanno raccontato proprio questo, dando un peso relativo ai tre punti in palio chi dando spazio ai giocatori meno utilizzati in stagione, come Ostigard per esempio, e chi lasciando riposare uomini chiave come Biraghi, per quanto riguarda la Viola. Con l'agonismo limitato sul terreno di gioco, le due formazioni si sono affrontate a viso aperto accompagnate da un sottofondo costante di trombette da stadio e cori, con il solo infortunio di Lozano a fine primo tempo a rovinare un clima di festa pressoché costante.

Spalletti però ai tre punti teneva particolarmente evidentemente perché al rientro dall'intervallo ha mandato in campo Zielinski e Lobotka per cambiare ritmo sul campo, riuscendoci anche grazie a Kvaratskhelia. Dopo due minuti proprio Lobotka ha dato la scossa recuperando un pallone offensivo e procurandosi il rigore su Amrabat; penalty sbagliato da Osimhen che ha strozzato in gola l'urlo del Maradona anche per merito dei riflessi dagli undici metri di Terracciano. L'andamento della gara però nella ripresa è cambiato completamente e dopo un'altra traversa colpita dal nigeriano, al 72' è stato Kvaratskhelia a farsi atterrare nell'area di rigore per il secondo tiro dagli undici metri affidato al capocannoniere: Osimhen ha scelto lo stesso angolo per firmare l'1-0, chiedendo il pallone a Zielinski.

Nel finale la Fiorentina ha provato a sporcare la festa azzurra del Maradona, ma prima Gonzalez e poi Kouamé hanno sprecato le rispettive occasioni.

--

LE PAGELLE

Osimhen 7 - Sbaglia un rigore, ma è solo una macchietta su una stagione incredibile per il capocannoniere che si rifà timbrando sempre dagli undici metri scegliendo lo stesso angolo contro Terracciano. La firma sulla festa dopo aver fatta partire ufficialmente a Udine.

Kvaratskhelia 7 - Il suo ingresso al posto dell'infortunato Lozano accende il Napoli nella ripresa alzando i giri del motore. Si procura il rigore decisivo dribblando chiunque e mandando in tilt Gonzalez.

Terracciano 7 - La maschera da guastafeste la indossa fino a un quarto d'ora dalla fine strozzando l'urlo in gol del Maradona parando il primo dei due rigori a Osimhen.

Gonzalez 5 - Nella ripresa ne combina due particolarmente grosse: prima interviene nella propria area maldestramente su Kvaratskhelia concedendo il secondo rigore di giornata, poi pochi minuti dopo si è divorato il gol pareggio.

--

IL TABELLINO

NAPOLI-FIORENTINA 1-0

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera; Anguissa, Demme (1' st Lobotka), Elmas (39' st Zerbin sv); Lozano (45' Kvaratskhelia), Osimhen (32' st Simeone), Raspadori (1' st Zielinski). A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Rrahmani, Bereszynski, Zedadka, Ndombele, Politano, Zerbin, Gaetano. All.: Spalletti.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo (1' st Venuti), Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Duncan (21' Mandragora); Gonzalez, Bonaventura (21' st Castrovilli), Sottil; Jovic. A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Biraghi, Ranieri, Saponara, Ikone, Bianco, Barak, Brekalo, Kouamé. All.: Italiano.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 29' st rig. Osimhen

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

Note: 3' st Terracciano (F) para un rigore a Osimhen (N)

--

LE STATISTICHE DI OPTA

47° gol in Serie A per Victor Osimhen, il primo dal dischetto nella competizione. L'attaccante dei partenopei è ora il giocatore africano ad avere segnato più reti nel massimo campionato italiano (superato George Weah a quota 46 centri).

Il Napoli ha vinto una gara interna di Serie A per la prima volta dalla gara contro l’Atalanta del 11 marzo 2023.

Il Napoli è la squadra che conta più giocatori con almeno un gol realizzato su calcio di rigore in questa Serie A (cinque, Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Osimhen e Elmas: almeno due più di qualsiasi altra formazione).

La Fiorentina non è riuscita a segnare in quattro delle ultime sei trasferte di Serie A: tante volte come nelle precedenti 31 gare esterne nella competizione.

La Fiorentina ha perso due delle ultime quattro partite di Serie A (1V, 1N), tante sconfitte come nelle precedenti 11 (5V, 4N).

Nessuna squadra ha realizzato più gol su calcio di rigore del Napoli in questa Serie A (sette come il Sassuolo).

Il Napoli ha conquistato 83 punti dopo 34 gare stagionali in questa Serie A: solamente nel 2017/18 ne ha collezionati di più a questo punto del torneo di massima serie (84 punti dopo 34 incontri giocati nel 2017/18).

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in 17 gare in questo campionato: solamente nel 2017/18 i partenopei hanno conquistato più clean sheet a questo punto di un torneo di massima serie nell’era dei tre punti a vittoria (18 in quel caso).

Solamente Roma e Juventus (entrambe tre) hanno fallito più rigore del Napoli in questa Serie A (due).

Terzo rigore parato su 14 affrontati per Pietro Terracciano in Serie A, due dei quali proprio contro il Napoli (oggi a Victor Osimhen e il 16 maggio 2021 al Franchi a Lorenzo Insigne).

100ª presenza per Nicolás González nei maggiori cinque campionati europei (55 con la maglia della Fiorentina in Serie A, 45 con lo Stoccarda in Bundesliga).