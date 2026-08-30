Serie A, Napoli-Como 1-2: colpo di Fabregas a casa di Allegri

Il primo tempo si chiude con i lariani avanti, ma nella ripresa il Napoli prova ad alzare il baricentro. Allegri getta nella mischia Alisson Santos e De Bruyne (al posto di un appannato McTominay), e Fabregas risponde cambiando tatticamente e disponendosi 5-4-1 con l’ingresso di Kempf e Perrone. I campani cercano in tutti i modi di pareggiare, ma gli spazi sono pochi. Al 95’ Lobotka firma il 2-2, ma Pairetto annulla per fuorigioco di Lucca poco prima della rete dello slovacco. Vince il Como 2-1 e sale a 4 punti, scavalcando il Napoli a quota 3.