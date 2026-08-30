Serie A, Napoli-Como 1-2: colpo di Fabregas a casa di Allegri

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Il Como si prende il primo big match di questa stagione: nella seconda giornata di Serie A la squadra di Fabregas si impone per 2-1 sul campo del Napoli di Allegri. Tanto possesso per i lariani nel primo tempo, con Baturina che stappa la partita al 17’ su assist di Diao. Al 30’ Hojlund si inventa un eurogol per il pari, ma quattro minuti più tardi Douvikas segna il gol partita su errore in costruzione dei partenopei: primo ko per gli azzurri.
LA PARTITA
Colpo del Como a Napoli, 2-1 per Fabregas che trova la prima vittoria. Fin dal primo tempo gli ospiti provano ad imporre il proprio ritmo alla gara, gestendo il possesso palla come spesso richiesto dall’allenatore catalano. Poco dopo il quarto d’ora arriva il vantaggio dei lombardi: giocata di Diao che evita Olivera e apparecchia per Baturina, che con il sinistro buca Meret con una bella girata al 17’. I partenopei cercano di reagire subito con un paio di sgasate di Politano, ma per l’1-1 devono aggrapparsi ad Hojlund: il danese riceve al limite dell’area e in un fazzoletto fa partire un sinistro micidiale quasi da fermo che fulmina Butez e vale il pareggio. L’equilibrio dura però solamente quattro minuti: al 34’ i padroni di casa sbagliano in costruzione, Anguissa e Marin pasticciano e Douvikas da rapace firma il 2-1.
Il primo tempo si chiude con i lariani avanti, ma nella ripresa il Napoli prova ad alzare il baricentro. Allegri getta nella mischia Alisson Santos e De Bruyne (al posto di un appannato McTominay), e Fabregas risponde cambiando tatticamente e disponendosi 5-4-1 con l’ingresso di Kempf e Perrone. I campani cercano in tutti i modi di pareggiare, ma gli spazi sono pochi. Al 95’ Lobotka firma il 2-2, ma Pairetto annulla per fuorigioco di Lucca poco prima della rete dello slovacco. Vince il Como 2-1 e sale a 4 punti, scavalcando il Napoli a quota 3.
IL TABELLINO
Napoli-Como 1-2
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera (dall’11’ st Spinazzola); Anguissa (dal 35’ st Neres), Lobotka, McTominay (dall’11’ st De Bruyne); Politano, Hojlund (dal 35’ st Lucca), Lang (dall’11’ st Alisson Santos). All. Allegri. A disp. Milinkovic-Savic, Contini, Garofalo, Beukema, Favasuli, Gilmour, Giovane, Vergara,
Como (4-2-3-1): Butez; Couto (dal 13’ st Smolcic), Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha (dal 20’ st Perrone); Diao (dal 20’ st Kempf), Paz (dal 36’ st Kaiki), Baturina (dal 13’ st Caqueret); Douvikas. All. Fabregas. A disp. Vigorito, Audero, Kambwala, Dossena, Goldaniga, Lahdo, Rodriguez, Ricci, Azon.
Arbitro: Pairetto.
Marcatori: 17’ Baturina (C), 30’ Hojlund (N), 34’ Douvikas (C).
Ammoniti: Di Lorenzo (N).
Espulsi: -