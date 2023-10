Serie A, Monza-Udinese 1-1: Lucca risponde a Colpani, Cioffi parte con un pari

monza-udinese 1-1

Bianconeri ancora senza vittorie in campionato, ma i cambi del nuovo tecnico permettono di portare via un punto pesante dall'U Power Stadium

Finisce in parità l'unica partita delle 15 della domenica della decima giornata di Serie A tra Monza e Udinese. All'U Power Stadium gli uomini di Palladino giocano meglio e passano in vantaggio nel primo tempo grazie al gol del solito Colpani su assist di Kyriakopoulos, ma nella ripresa Cioffi, alla prima della sua esperienza bis sulla panchina bianconera, cambia la squadra e trova il pareggio grazie al subentrato Lucca. Un punto pesante per i bianconeri, che sono ancora senza vittorie ma muovono la classifica, mentre i brianzoli falliscono l'aggancio al Bologna.

LA PARTITA

Palladino lancia Vignato dal 1' insieme a Colpani alle spalle di Colombo, Cioffi invece per il primo match dal ritorno in panchina sceglie Payero a centrocampo e Pereyra alle spalle dell'unica punta che è Success. L'avvio è quasi solo di marca brianzola: ci prova Colombo, Kyriakopoulos spreca una bella ripartenza, Vignato fa tutto bene ma calcia in bocca a Silvestri (14'), poi a metà primo tempo si vede per la prima volta in avanti l'Udinese, pericolosa prima col colpo di testa di Bijol e poi con la punizione di Samardzic. Le prime occasioni scuotono i bianconeri, che guadagnano metri di campo ma si scoprono e vengono puniti subito da Colpani, bravo a sfruttare la dormita di Zemura e ad arrivare per primo sul pallone perfetto messo in mezzo da Kyriakopoulos (26'). Dopo il vantaggio il Monza abbassa i ritmi e controlla fino all'intervallo provando a fare male solo con un tiro dal limite di Ciurria.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo e subito con Kyriakopoulos che crea problemi sulla sinistra, ma la prima vera occasione è per gli ospiti con Zemura, che viene murato da una grande uscita di Di Gregorio (50'). Il Monza ha l’occasione per chiuderla in ripartenza con Colombo (bravo Bijol) poi gli allenatori iniziano la girandola dei cambi, Cioffi passa a due punte inserendo anche Lucca e Palladino risponde arretrando Gagliardini in difesa, che poco dopo viene battuta proprio dallo stesso Lucca, bravo a risolvere un batti e ribatti in area e a metterla sul primo palo (66'). Il gol dà fiducia ai bianconeri, che col nuovo assetto sono più pericolosi e vanno vicini al vantaggio col tiro dal limite di Lovric. Finale di gara arrembante del Monza alla ricerca del gol vittoria, Ciurria ci prova da fuori ma Silvestri risponde alla grande e poi si ripete al 90' sul gran tiro di Carboni. L'Udinese regge il colpo e strappa un punto molto importante per dare fiducia, occasione sprecata invece per i padroni di casa.

LE PAGELLE

Di Gregorio 6,5 - Poco impegnato, ma quando viene chiamato in causa a inizio ripresa salva il risultato con una grande parata.

Kyriakopoulos 6,5 - Ebosele non riesce a tenerlo e lui è una spina del fianco costante nella difesa bianconera, suo l'assist per il vantaggio di Colpani.

Colpani 7 - Già cinque gol stagionali per il gioiello di casa Monza.

Samardzic 5 - Nel primo tempo le poche azioni potenzialmente pericolose dei bianconeri passano dai suoi piedi, ma fa troppo poco per prendere in mano la squadra e viene sostituito a inizio ripresa.

Zemura 5 - Si addormenta in occasione del primo gol lasciando passare Colpani e a inizio ripresa sbaglia da due passi la palla del pareggio. Giornataccia.

Lucca 7 - Dieci minuti dopo il suo ingresso in campo per Samardzic dà ragione a Cioffi trovando la rete del pareggio, con lui al fianco di Success l'Udinese è più pericolosa.

IL TABELLINO

MONZA-UDINESE 1-1

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; A.Carboni 6, Pablo Marí 5,5 (60' Bondo 6), Caldirola 6; Ciurria 5,5 (V.Carboni sv), Gagliardini 6, Pessina 5,5, Kyriakopoulos 6,5; Colpani 7 (80' Birindelli sv), Vignato 6 (60' Mota 6); Colombo 5,5 (80' Maric sv). A disp: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F.Carboni, Pereira, Bettella, Birindelli, V.Carboni, Maric, Bondo, Cittadini, Mota Carvalho. All. Palladino 5,5

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 6; Perez 6, Bijol 6, Kabasele 6; Ebosele 5 (55' Ferreira 6), Samardzic 5 (55' Lucca 6), Walace 5,5, Payero 5,5 (61' Lovric 6), Zemura 5 (61' Kamara); Pereyra 5,5; Success 5,5. A disp: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Ferreira, Akè, Tikvic, Lucca, Camara, Thauvin, Pafundi. All. Cioffi 6,5

Arbitro:

Marcatori: 26' Colpani, 66' Lucca

Ammoniti: Pablo Marí (M), Padelli (dalla panchina), Ferreira (U)

Espulsi: