Serie A, Monza-Roma 1-4: poker giallorosso per la Champions

MONZA-ROMA 1-4

All'U-Power Stadium Pellegrini apre le danze, poi Lukaku, Dybala e Paredes arrotondano il risultato. Per i brianzoli nel finale gran gol di Andrea Carboni

Roma, poker show a Monza

































LA PARTITA

A caccia del sorpasso all'Atalanta, a Monza De Rossi torna alla difesa a quattro e in attacco si presenta col tridente pesante Dybala-Lukaku-El Shaarawy. Con Napoli e Lazio nel mirino, Palladino invece piazza Bondo e Gagliardini in mediana e avanza Pessina sulla trequarti con Mota e Colpani alle spalle di Djuric. Mosse che danno subito un'impronta chiara al match. Corto e compatto, il Monza lotta sulle seconde palle, cerca gli esterni e si appoggia subito a Djuric in verticale per far salire la squadra. Più alta e precisa in costruzione, la Roma invece manovra con tanti uomini, sfrutta il lavoro delle punte tra le linee e attacca lo spazio con gli inserimenti da dietro dei centrocampisti. Una girata larga di Djuric apre le danze, poi un colpo di testa di Cristante termina fuori dallo specchio e Di Gregorio vola su un destro velenoso di Pellegrini. Occasioni che aprono gli spazi e accendono subito la gara. Padrona del possesso, la Roma aumenta i giri sulla trequarti, dialoga bene nello stretto e spinge. Il Monza invece arretra, fa densità al limite e gioca di rimessa con Colpani e Birindelli. Da una parte un colpo di testa di Djuric si stampa sul palo, dall'altra invece Marì chiude bene su uno scavetto di Lukaku e Piccinini annulla un gol di Cristante per una posizione irregolare di Dybala. Poco prima della mezz'ora di gioco Gagliardini e Kristensen alzano bandiera bianca e Palladino e De Rossi fanno entrare Valentin Carboni e Celik. Mosse obbligate che non modificano gli assetti tattici, ma che incidono sull'inerzia e sugli equilibri del match. Con più qualità davanti e Pessina arretrato in mediana, il Monza prova a manovrare dal basso e ad alzare il baricentro. Servito in profondità da Caldirola, Birindelli infila Paredes e spedisce largo di destro con Mota che si dispera libero in mezzo all'area. Dalle parti di Di Gregorio invece Pellegrini non perdona sugli sviluppi di una sponda di Lukaku e sblocca il match con un sinistro chirurgico dopo un grande giocata nello stretto su Birindelli. Numero che dà una spallata alla gara e indirizza la partita sui binari giallorossi. In controllo e in pressione, gli uomini di De Rossi aggrediscono alti, accelerano e a fine primo tempo sfondano ancora. Lukaku raddoppia i conti su perfetto assist di Dybala, poi costringe Di Gregorio a un altro grande intervento.

La ripresa inizia con l'ingresso di Kyriakopoulos al posto di Colpani e col Monza che passa a tre dietro per coprire meglio il campo. Scelta che dà più opzioni e spinta ai brianzoli. Servito da Birindelli, Djuric spedisce alto da buona posizione, poi Svilar esce bene su Valentin Carboni e Andrea Carboni non trova la porta di testa sugli sviluppi di un corner. Occasioni che aumentano la pressione dei brianzoli e a cui De Rossi risponde mandando in campo Bove e Smalling al posto di Pellegrini e Angelino. Alto e aggressivo, il Monza spinge, attacca con tanti uomini e prova a riaprire la gara. La Roma invece difende bassa, serra le linee e si affida al talento di Dybala per chiudere il match con una punizione perfetta che si infila all'angolino alla sinistra di Di Gregorio. Pennellata che disinnesca la reazione biancorossa e archivia la pratica. Dopo il tris giallorosso, infatti, la gara si trasforma in una formalità per la banda di De Rossi. Da una parte Daniel Maldini entra subito in partita, impegna Svilar e serve un grande assist a Carboni che spedisce a lato di testa. Dall'altra Celik spreca invece una buona chance, Caldirola mura un tentativo di El Shaarawy e Paredes cala il poker dal dischetto per una trattenuta di Bondo in area su Huijsen. Sigillo che porta al finale chiuso da una perla di Andrea Carboni da lontano che fredda Svilar e si infila all'incrocio. La Roma passa a Monza e tiene la Champions nel mirino.



LE PAGELLE

Djuric 5: come da copione sulle palle alte è sempre pericoloso, ma con i piedi è impreciso e il Monza davanti non sfonda. Nel primo tempo, sullo 0-0, una sua incornata si stampa sul palo. Nella ripresa poi spreca un bell'assist di Birindelli

Birindelli 5,5: dinamico e reattivo in fase di spinta, ma in difficoltà quando dalle sue parti gravita Dybala o deve lavorare in copertura. Nel primo tempo spreca una buona chance in ripartenza

Colpani 5: i piedi raffinati ci sono e si vede, ma non bastano per scardinare la difesa giallorossa e dalla sua parte Angelino & Co. spingono nel primo tempo. Palladino lo sostituisce nell'intervallo

Maldini 6,5: entra nella ripresa e davanti il Monza cambia passo. Carico e ispirato inventa e illumina tra le linee, ma i compagni non lo aiutano a riaprire la gara

Andrea Carboni 6,5: il gol nel finale è una perla. Un sinistro potente e preciso che si infila vicino all'incrocio e non dà scampo a Svilar

Dybala 7,5: arretra, danza tra le linee e inventa mostrando gamba, rapidità nello stretto e tecnica sopraffina. Il primo assist per Cristante viene annullato dal Var, il secondo invece Lukaku deve solo appoggiarlo in porta. Chiude la gara con una pennellata su punizione da manuale

Pellegrini 7: copre e riparte, facendosi trovare pronto ad andare a rimorchio sulle sponde di Lukaku. Il gol che stappa la gara è un gran mix di tecnica e precisione. Dopo un'ora di gioco lascia spazio a Bove per rifiatare e proteggere il risultato

Lukaku 7: lotta a centro area e lavora per la squadra spalle alla porta facendo valere il fisico e dando un punto di riferimento sicuro in verticale. Innesca il gol di Pellegrini, poi va a bersaglio su assist di Dybala e sfiora la doppietta poco dopo



IL TABELLINO

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio 5,5; Birindelli 5,5, Marì 5,5, Caldirola 6 (39' st Donati sv), A. Carboni 6,5; Gagliardini 6 (22' V. Carboni 5), Bondo 5; Colpani 5, Pessina 6, Mota 5 (21' st Maldini 6,5); Djuric 5 (39' st Akpa Akpro sv).

A disp.: Sorrentino, Gori, Bettella, Kyriakopoulos, Machin, Pedro Pereira, Popovic, Colombo, Zerbin, Ciurria. All.: Palladino 5,5

Roma (4-3-3): Svilar 6; Kristensen 6 (27' Celik 6,5), Mancini 6 (32' st Huijsen 6), Ndicka 6, Angelino 6 (14' st Smalling 6); Cristante 6,5, Paredes 6, Pellegrini 7 (14' st Bove 6); Dybala 7,5 (32' st Baldanzi 6), Lukaku 7, El Shaarawy 6.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Llorente, Spinazzola, Renato Sanches, Aouar, Zalewski, Azmoun. All.: De Rossi 7

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 38' Pellegrini (R), 42' Lukaku (R), 18' st Dybala (R), 37' st rig. Paredes (R), 42' st Andrea Carboni (M)

Ammoniti: Bondo (M); Kristensen, Angelino, Svilar, Cristante (R)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- La Roma è la quarta squadra a tagliare il traguardo delle 1300 vittorie in Serie A – Juventus (1691), Inter (1566) e Milan (1482) le altre.

- Daniele De Rossi è solo il secondo allenatore capace di vincere ciascuna delle prime tre trasferte di Serie A subentrando alla guida della Roma, dopo Lajos Kovács nel 1932.

- Tra le sette squadre che il Monza non ha mai battuto nelle sue due stagioni in Serie A, la Roma (1N, 3P) è una delle due che ha già affrontato in quattro occasioni (l’altra è l’Udinese: 3N, 1P).

- Nel 2024, solo una delle nove partite giocate dalla Roma in Serie A non ha visto almeno un gol nel primo tempo (11 segnati, quattro subiti nel periodo): nella trasferta contro la Salernitana all’Arechi.

- Nonostante abbia registrato ben cinque clean sheet nelle ultime 10 giornate, il Monza ha subito almeno due reti in ciascuna delle restanti cinque partite giocate nel periodo (16 complessive).

- Solo l’Atalanta (otto) ha segnato più gol del Monza da fuori area in questa Serie A: sette, al pari di Genoa, Inter, Lecce e Sassuolo. Quello di Andrea Carboni è invece solo il secondo subito dalla Roma nel campionato in corso, dopo quello realizzato da Michael Folorunsho all’Olimpico lo scorso 20 gennaio.

- Dall’inizio di questo anno solare, nessun giocatore ha colpito più legni di Milan Djuric in Serie A (tre, al pari di Nicolás González).

- Lorenzo Pellegrini è il centrocampista che ha preso parte a più gol (sette: quattro gol e tre assist) nei cinque grandi campionati europei a partire dal debutto di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, lo scorso 20 gennaio.

- Lorenzo Pellegrini ha segnato il 50° gol con la maglia della Roma, considerando tutte le competizioni.

- Romelu Lukaku ha raggiunto la doppia cifra di reti per l’11ᵃ stagione nei cinque principali campionati europei; inoltre, per la prima volta dal 2016/17, la Roma può vantare almeno due attaccanti con 10+ gol segnati in campionato (29 Dzeko, 15 Salah in quel caso).

- Romelu Lukaku ha segnato e fornito un assist nella stessa partita di Serie A per la 10a volta in carriera; dalla sua prima stagione nel torneo (2019/20) solo quattro giocatori ci sono riusciti in più occasioni (13 a testa per Domenico Berardi e Ciro Immobile, 11 a testa per Hakan Çalhanoglu e Luis Muriel).

- Paulo Dybala ha segnato il suo 1° gol su punizione diretta con la maglia della Roma in Serie A; l'argentino non ci riusciva nel torneo dal 16 febbraio 2020, in uno Juventus-Brescia giocato tra le file dei bianconeri.

- Gianluca Mancini ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in Serie A (159 alla Roma, 41 all’Atalanta).