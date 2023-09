Serie A, Monza-Lecce 1-1: Krstovic e Colpani, ma è solo pareggio

MONZA-LECCE 1-1

Terzo gol in campionato per entrambi, ma all'U Power Stadium termina in parità. Espulsi Baschirotto e Caldirola

Monza e Lecce non sono andati oltre l'1-1 nella quarta giornata di Serie A. I salentini hanno sbloccato subito il match con un calcio di rigore di Krstovic, al terzo centro in campionato, dopo appena un minuto sfruttando l'errore di Caldirola e Sorrentino nella propria area. La reazione del Monza è lenta ma costante e al 24' è arrivato il pareggio di Colpani su assist di Colombo. Nella ripresa dopo l'espulsione di Baschirotto sono state le parate di Falcone a tenere in partita il Lecce, mentre nel finale il rosso a Caldirola ha equilibrato le cose anche a livello numerico. Lecce imbattuto nelle prime quattro giornate di Serie A, un primato eguagliato per il club.

LA PARTITA

In Monza-Lecce è successo di tutto tra errori, occasioni da gol, grandi parate ed espulsioni. L'1-1 regala equilibrio nel punteggio, ma non racconta a pieno il numero di palle gol messe a disposizione degli attaccanti dalle due squadre, specialmente nella ripresa. Se il Monza alla fine può recriminare per aver regalato il primo gol e non aver sfruttato la superiorità numerica per 30 minuti, il Lecce può festeggiare una partenza da record in campionato: per la terza volta ha iniziato in Serie A senza perdere nelle prime quattro giornate.

L'inizio di partita è stato scioccante per Sorrentino, portiere di riserva del Monza all'esordio in Serie A per il forfait di Di Gregorio. Dopo un minuto nel tentativo di costruire l'azione dalla propria area ha servito Caldirola che, anticipato da Almqvist ha finito con l'atterrare l'esterno del Lecce consegnando a Krstovic il rigore dello 0-1. Un colpo immediato e ben assestato che ha tramortito il Monza, incapace di imbastire una manovra secondo il proprio stile di gioco per almeno un quarto di gara, lasciando però solo conclusioni dalla distanza a Banda e Almqvist. Alla prima giocata manovrata riuscita però la squadra di Palladino ha trovato la trama giusta, centralmente con un'azione verticale rifinita da Colombo per Colpani per l'1-1. Lì è stata la chiave trovata dai brianzoli, nella parte centrale del campo dove Ramadani dopo un ottimo inizio è stato messo in difficoltà per il poco aiuto in fase difensiva da Rafia e Kaba. Prima dell'intervallo ancora Colombo due volte e Mota hanno sfiorato il raddoppio.

Nella ripresa il copione non è cambiato e se il Lecce ha provato a rendersi pericoloso innescando la velocità di Banda e Almqvist con le sponde di Krstovic, la partita è stata consegnata totalmente al palleggio del Monza dopo l'espulsione - confermata con l'on field review - di Baschirotto per un intervento giudicato pericoloso su Mota al 55'. Dieci minuti più tardi Falcone si è superato nel respingere un tiro di Mota, mentre la rete di Andrea Carboni in rovesciata per il Monza è stata annullata per un fuorigioco di rientro dello stesso difensore. Nel finale l'assalto biancorosso si è scontrato sui riflessi di Falcone e sugli errori al tiro di Mota Carvalho, mentre dopo l'espulsione di Caldirola per somma di ammonizioni è stata di Gagliardini l'occasione più grande sciupata di testa da pochi passi.

LE PAGELLE

Colpani 7 - In questo momento è l'anima e la luce del Monza di Palladino e non solo perché terribilmente efficace in zona gol. Dopo aver pareggiato crea per sé e per i compagni le occasioni più pericolose del match, dando sempre la sensazione di poter essere pericoloso.

Caldirola 4,5 - Giornata da incubo per il difensore biancorosso protagonista nelle azioni più negative della sua squadra. Al primo minuto in collaborazione con Sorrentino cucina la frittata che porta al rigore di Krstovic atterrando Almqvist, poi si fa espellere nel finale.

Pongracic 6,5 - Rimasto orfano di Baschirotto per tutto il secondo tempo, dal compagno di squadra eredita fascia di capitano e leadership nel guidare la linea difensiva. Decisivo in almeno tre interventi con senso della posizione.

Falcone 7 - Il Var gli cancella l'indecisione sull'uscita che avrebbe portato al gol del sorpasso del Monza. Quella è stata cancellata, quindi restano gli interventi salva risultato del portiere che per riflessi e reattività si conferma uno dei migliori.

IL TABELLINO

MONZA-LECCE 1-1

Monza (3-4-2-1): Sorrentino 5,5; Izzo 6, Marì 5 (1' st A. Carboni 6,5), Caldirola 4,5; Birindelli 5,5 (22' st Pereira 6), Gagliardini 6, Pessina 6, Ciurria 5,5 (45' st Kyriakopoulos sv); Colpani 7, Caprari 5,5 (26' Mota 5); Colombo 6 (22' st Maric 5). A disp.: Lamanna, Gori, Bettella, Cittadini, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Bondo, Vignato. All.: Palladino 5,5.

Lecce (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 6, Baschirotto 5, Pongracic 6,5, Gallo 6 (29' st Dorgu 6); Kaba 5,5, Ramadani 6, Rafia 5,5 (9' st Blin 6); Almqvist 6 (32' st Touba sv), Krstovic 6,5 (32' st Piccoli 6), Banda 6 (29' st Strefezza 6). A disp.: Brancolini, Venuti, Oudin, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Faticanti, Corfitzen, Sansone, Burnete. All.: D'Aversa 6.

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 3' rig. Krstovic (L), 24' Colpani (M)

Ammoniti: Marì, Birindelli, Ciurria (M); Rafia (L)

Espulsi: 12' st Baschirotto (L) per gioco violento; 40' st Caldirola (M) per somma di ammonizioni.

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime quattro trasferte (1V, 3N) di Serie A: non ci riusciva fuori casa nel massimo campionato da maggio 2012 (quattro gare esterne di fila in quel caso).

• Questa è solo la terza volta che il Lecce rimane imbattuto nelle prime quattro gare di un campionato di Serie A, dopo 2001/02 e 2004/05.

• 25 tiri oggi per il Monza, record per i brianzoli in un match di Serie A.

• Il Monza non pareggiava in casa dal 3 maggio contro la Roma: in generale i brianzoli hanno perso solo una delle ultime sei gare interne in campionato.

• Nikola Krstovic è il primo giocatore della storia del Lecce ad andare in gol in tutte le sue prime tre presenze in assoluto in giallorosso in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.

• Prima di Krstovic, solo altri quattro giocatori nella storia del Lecce sono riusciti a segnare almeno tre gol nelle prime quattro gare giallorosse di un campionato di Serie A: Bojinov nel 2004/05, Giacomazzi nel 2004/05, Palmieri nel 1997/98 e Pasculli nel 1989/90.

• Quello di Krstovic (2’ e 15’’) è il gol più veloce segnato dal Lecce in un match di Serie A da quello di Chevanton al 2’ l’1 febbraio 2004 contro l’Ancona.

• Quello di Krstovic è anche il gol più veloce subito in assoluto dal Monza in Serie A (il record precedente era 8’ minuto di gioco).

• Era da novembre 2022 contro la Sampdoria che Lorenzo Colombo non forniva un assist vincente in Serie A.

• Andrea Colpani (con sette gol segnati) è ora il miglior marcatore in assoluto della storia del Monza in Serie A.

• Solo Ferguson e Frattesi sono più giovani di Colpani tra i centrocampisti del massimo campionato con almeno sette gol all’attivo tra Serie A 22-23 e Serie A 23-24.

• Solo Antonio Candreva (sei) ha segnato più gol di Andrea Colpani (cinque) tra i centrocampisti da inizio aprile in Serie A.

• Prima espulsione in 72 presenze tra Serie A e Serie B per Federico Baschirotto.

• 12 respinte difensive per Pongracic, almeno il triplo di qualsiasi altro giocatore in campo.